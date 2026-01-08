Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Медовик, который не оставит равнодушным: секретная пропорция превращает его в десерт с характером

Медовик собирают из 8–10 тонких коржей для нежной структуры
Еда

Домашний медовик — это десерт, который всегда вызывает ожидание и почти никогда не разочаровывает. Его вкус строится на тонком балансе мёда, нежных коржей и мягкого крема, который связывает всё воедино. В этой версии есть важная деталь, меняющая привычное восприятие торта. 

Медовик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медовик

Чем этот медовик отличается от привычного

В классических рецептах мёд чаще всего используют только в тесте, а крем делают на сахаре или пудре. Здесь мёд работает сразу в двух направлениях — он присутствует и в коржах, и в сметанном креме. За счёт этого вкус получается более насыщенным, "тёплым" и цельным.

Тонкие коржи легко пропитываются, а крем остаётся лёгким и освежающим благодаря сметане и лимонному соку. В результате торт не кажется тяжёлым и подходит даже для длительных чаепитий.

Ингредиенты для домашнего медовика

Для коржей

  • мёд — 100 г
  • сахар — 100 г
  • куриные яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 100 г
  • пшеничная мука высшего сорта — 350 г
  • пищевая сода — 1 ч. л.
  • соль — щепоть
  • цедра одного лимона

Для сметанного крема

  • жирная сметана 40% — 700 г
  • мёд — 100 г
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Тесто: как получить тонкие и ароматные коржи

Яйца взбивают с сахаром и лимонной цедрой до светлой, пышной массы. Затем добавляют нарезанное кубиками сливочное масло и мёд. Смесь прогревают на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы она стала однородной и слегка загустела.

После этого вводят соду и соль. Масса активно пенится и увеличивается в объёме — это нормальная реакция. Сняв миску с огня, в тесто порциями вмешивают муку и дают ему полностью остыть. Охлаждение делает тесто более податливым и удобным в работе.

Выпечка без раскатки

Коржи выпекают тонким слоем прямо на пергаменте, ориентируясь на заранее нарисованный круг. Толщина — около 3 мм. Каждый корж готовится всего 5-7 минут, поэтому процесс идёт быстро, но требует внимания.

Один из коржей традиционно ломают и измельчают в крошку — она понадобится для обсыпки готового торта.

Крем на сметане и мёде

Для крема используют только очень холодную и максимально жирную сметану. Её взбивают до пышной кремовой текстуры, затем добавляют мёд и снова взбивают. В самом конце вводят лимонный сок, который делает вкус ярче и уравновешивает сладость.

Крем получается нежным, не тяжёлым и хорошо пропитывает коржи, не разрушая их структуру.

Сборка и созревание торта

Коржи укладывают слоями, промазывая каждый умеренным количеством крема. Верх и бока покрывают оставшимся кремом и посыпают крошкой. Сначала торт оставляют при комнатной температуре на пару часов, а затем убирают в холодильник минимум на 5-8 часов.

Именно за это время медовик становится мягким, сочным и гармоничным по вкусу. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: сметанный крем и другие варианты

Сметанный крем делает медовик легче и свежее по вкусу. Он подчёркивает мёд и цитрусовые ноты, не утяжеляя десерт.

Заварные и масляные кремы дают более плотную структуру, но могут "перекрывать" медовый аромат. Для домашнего варианта сметанный крем считается самым универсальным.

Советы для удачного результата

  1. Используйте ароматный натуральный мёд.

  2. Не перегревайте яично-медовую массу.

  3. Делайте коржи максимально тонкими.

  4. Дайте торту полностью "созреть" в холодильнике.

Популярные вопросы о домашнем медовике

Можно ли взять сметану меньшей жирности?
Нет, крем получится жидким и не удержит форму.

Зачем добавлять лимонный сок?
Он балансирует сладость и делает вкус более свежим.

Когда торт вкуснее всего?
Через 8-10 часов после сборки, когда коржи полностью пропитаются.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году
Ирак передал Basra Oil Company управление "Западной Курной — 2", где участвует ЛУКОЙЛ
Французские фермеры протестуют в Париже из-за соглашения ЕС и МЕРКОСУР
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost
Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
ОАЭ создаёт крупнейший подземный резерв опреснённой воды — Valdemar Medeiros
Сбои электронных датчиков возникают при скрученном пробеге
Обильные снегопады угрожают вечнозелёным растениям и кустарникам — Actualno
Ярко-красные колготки добавляют игривости строгому зимнему пальто — Harper's Bazaar
Французский луковый суп готовят с карамелизацией лука в духовке — Allrecipes
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Болезни комнатных растений зимой развиваются из-за сухого воздуха и нехватки света
Пыль на конденсаторе холодильника усиливает шум и перегружает компрессор
Суперконтинент может сделать Землю непригодной для млекопитающих — Popular Science
Белые аксессуары помогают создать зимний образ без перегрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.