Медовик, который не оставит равнодушным: секретная пропорция превращает его в десерт с характером

Домашний медовик — это десерт, который всегда вызывает ожидание и почти никогда не разочаровывает. Его вкус строится на тонком балансе мёда, нежных коржей и мягкого крема, который связывает всё воедино. В этой версии есть важная деталь, меняющая привычное восприятие торта.
В классических рецептах мёд чаще всего используют только в тесте, а крем делают на сахаре или пудре. Здесь мёд работает сразу в двух направлениях — он присутствует и в коржах, и в сметанном креме. За счёт этого вкус получается более насыщенным, "тёплым" и цельным.
Тонкие коржи легко пропитываются, а крем остаётся лёгким и освежающим благодаря сметане и лимонному соку. В результате торт не кажется тяжёлым и подходит даже для длительных чаепитий.
Яйца взбивают с сахаром и лимонной цедрой до светлой, пышной массы. Затем добавляют нарезанное кубиками сливочное масло и мёд. Смесь прогревают на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы она стала однородной и слегка загустела.
После этого вводят соду и соль. Масса активно пенится и увеличивается в объёме — это нормальная реакция. Сняв миску с огня, в тесто порциями вмешивают муку и дают ему полностью остыть. Охлаждение делает тесто более податливым и удобным в работе.
Коржи выпекают тонким слоем прямо на пергаменте, ориентируясь на заранее нарисованный круг. Толщина — около 3 мм. Каждый корж готовится всего 5-7 минут, поэтому процесс идёт быстро, но требует внимания.
Один из коржей традиционно ломают и измельчают в крошку — она понадобится для обсыпки готового торта.
Для крема используют только очень холодную и максимально жирную сметану. Её взбивают до пышной кремовой текстуры, затем добавляют мёд и снова взбивают. В самом конце вводят лимонный сок, который делает вкус ярче и уравновешивает сладость.
Крем получается нежным, не тяжёлым и хорошо пропитывает коржи, не разрушая их структуру.
Коржи укладывают слоями, промазывая каждый умеренным количеством крема. Верх и бока покрывают оставшимся кремом и посыпают крошкой. Сначала торт оставляют при комнатной температуре на пару часов, а затем убирают в холодильник минимум на 5-8 часов.
Именно за это время медовик становится мягким, сочным и гармоничным по вкусу. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Сметанный крем делает медовик легче и свежее по вкусу. Он подчёркивает мёд и цитрусовые ноты, не утяжеляя десерт.
Заварные и масляные кремы дают более плотную структуру, но могут "перекрывать" медовый аромат. Для домашнего варианта сметанный крем считается самым универсальным.
Используйте ароматный натуральный мёд.
Не перегревайте яично-медовую массу.
Делайте коржи максимально тонкими.
Дайте торту полностью "созреть" в холодильнике.
Можно ли взять сметану меньшей жирности?
Нет, крем получится жидким и не удержит форму.
Зачем добавлять лимонный сок?
Он балансирует сладость и делает вкус более свежим.
Когда торт вкуснее всего?
Через 8-10 часов после сборки, когда коржи полностью пропитаются.
