Медовик, который не оставит равнодушным: секретная пропорция превращает его в десерт с характером

Медовик собирают из 8–10 тонких коржей для нежной структуры

Домашний медовик — это десерт, который всегда вызывает ожидание и почти никогда не разочаровывает. Его вкус строится на тонком балансе мёда, нежных коржей и мягкого крема, который связывает всё воедино. В этой версии есть важная деталь, меняющая привычное восприятие торта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медовик

Чем этот медовик отличается от привычного

В классических рецептах мёд чаще всего используют только в тесте, а крем делают на сахаре или пудре. Здесь мёд работает сразу в двух направлениях — он присутствует и в коржах, и в сметанном креме. За счёт этого вкус получается более насыщенным, "тёплым" и цельным.

Тонкие коржи легко пропитываются, а крем остаётся лёгким и освежающим благодаря сметане и лимонному соку. В результате торт не кажется тяжёлым и подходит даже для длительных чаепитий.

Ингредиенты для домашнего медовика

Для коржей

мёд — 100 г

сахар — 100 г

куриные яйца — 2 шт.

сливочное масло — 100 г

пшеничная мука высшего сорта — 350 г

пищевая сода — 1 ч. л.

соль — щепоть

цедра одного лимона

Для сметанного крема

жирная сметана 40% — 700 г

мёд — 100 г

лимонный сок — 2 ст. л.

Тесто: как получить тонкие и ароматные коржи

Яйца взбивают с сахаром и лимонной цедрой до светлой, пышной массы. Затем добавляют нарезанное кубиками сливочное масло и мёд. Смесь прогревают на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы она стала однородной и слегка загустела.

После этого вводят соду и соль. Масса активно пенится и увеличивается в объёме — это нормальная реакция. Сняв миску с огня, в тесто порциями вмешивают муку и дают ему полностью остыть. Охлаждение делает тесто более податливым и удобным в работе.

Выпечка без раскатки

Коржи выпекают тонким слоем прямо на пергаменте, ориентируясь на заранее нарисованный круг. Толщина — около 3 мм. Каждый корж готовится всего 5-7 минут, поэтому процесс идёт быстро, но требует внимания.

Один из коржей традиционно ломают и измельчают в крошку — она понадобится для обсыпки готового торта.

Крем на сметане и мёде

Для крема используют только очень холодную и максимально жирную сметану. Её взбивают до пышной кремовой текстуры, затем добавляют мёд и снова взбивают. В самом конце вводят лимонный сок, который делает вкус ярче и уравновешивает сладость.

Крем получается нежным, не тяжёлым и хорошо пропитывает коржи, не разрушая их структуру.

Сборка и созревание торта

Коржи укладывают слоями, промазывая каждый умеренным количеством крема. Верх и бока покрывают оставшимся кремом и посыпают крошкой. Сначала торт оставляют при комнатной температуре на пару часов, а затем убирают в холодильник минимум на 5-8 часов.

Именно за это время медовик становится мягким, сочным и гармоничным по вкусу. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: сметанный крем и другие варианты

Сметанный крем делает медовик легче и свежее по вкусу. Он подчёркивает мёд и цитрусовые ноты, не утяжеляя десерт.

Заварные и масляные кремы дают более плотную структуру, но могут "перекрывать" медовый аромат. Для домашнего варианта сметанный крем считается самым универсальным.

Советы для удачного результата

Используйте ароматный натуральный мёд. Не перегревайте яично-медовую массу. Делайте коржи максимально тонкими. Дайте торту полностью "созреть" в холодильнике.

Популярные вопросы о домашнем медовике

Можно ли взять сметану меньшей жирности?

Нет, крем получится жидким и не удержит форму.

Зачем добавлять лимонный сок?

Он балансирует сладость и делает вкус более свежим.

Когда торт вкуснее всего?

Через 8-10 часов после сборки, когда коржи полностью пропитаются.