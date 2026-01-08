Самая быстрая домашняя пицца: всего 20 минут в аэрогриле — минимум усилий, максимум хруста и аромата

Быстрая домашняя пицца вполне может стать спасением в дни, когда времени на готовку почти нет. Слоёное тесто, сочная начинка и тягучий сыр помогают получить идеальный результат всего за 20 минут, а аэрогриль делает процесс удобным и менее калорийным.
Аэрогриль позволяет приготовить тонкую, хрустящую основу без лишнего масла, а горячий воздух помогает добиться равномерной корочки и расплавленного сыра. Такая техника делает блюдо более лёгким, сохраняя при этом насыщенный вкус. Использование слоёного теста экономит время: достаточно дать ему разморозиться, раскатать, а затем собрать пиццу с любимой начинкой.
Приготовление пиццы в аэрогриле позволяет получить более диетический вариант, чем на сковороде в масле, за счет циркуляции горячего воздуха.
Тонкие ломтики ветчины, копчёная колбаса, свежий помидор и плавящийся сыр создают классическую комбинацию вкусов, а слой томатного соуса придаёт яркость. Готовое блюдо получается ароматным и не требует длительного замешивания или сложной подготовки. При желании можно ориентироваться на подходы, применяемые в ленивом тесте для пиццы, чтобы упростить процесс.
Для основы достаточно бездрожжевого слоёного теста — оно хорошо держит форму и обеспечивает слоистую текстуру. Пока тесто размягчается, можно нарезать ветчину и колбасу, подготовить помидор и натереть сыр, который при запекании формирует красивую золотистую корочку. Легкость сборки делает рецепт удобным даже для тех, кто редко готовит дома.
Этап подготовки занимает минимум времени: достаточно заранее достать тесто из морозилки, чтобы оно стало пластичным и легко раскатывалось. Использование семян у помидора по желанию помогает избежать лишней влаги и сохранить хрустящую основу.
Разогрев аэрогриля до 200 градусов помогает тесту быстро подняться и стабилизироваться. Основа предварительно запекается несколько минут, чтобы начинка не размочила нижний слой. После нанесения соуса и выкладки ингредиентов остаётся только вернуть корзину на место и дать сыру расплавиться.
Выпекание занимает до десяти минут, за которые тесто становится золотистым. Лёгкая остывшая поверхность позволяет аккуратно нарезать пиццу и подавать её горячей. Пергамент облегчает перенос и защищает основу от сырости, сообщает сайт "Кубанские новости".
Да, но классическое тесто требует больше времени на выпечку, тогда как слоёное готовится быстрее.
Он облегчает перенос основы и предотвращает прилипание. Без него нижний слой может стать мягким.
В среднем 8 минут — для основы, и ещё 8–10 минут — после выкладки начинки, при температуре 200 градусов.
