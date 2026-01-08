Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самая быстрая домашняя пицца: всего 20 минут в аэрогриле — минимум усилий, максимум хруста и аромата

Пицца в аэрогриле готовится за 20 минут
Еда

Быстрая домашняя пицца вполне может стать спасением в дни, когда времени на готовку почти нет. Слоёное тесто, сочная начинка и тягучий сыр помогают получить идеальный результат всего за 20 минут, а аэрогриль делает процесс удобным и менее калорийным.

Пицца с пепперони и свежими овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пицца с пепперони и свежими овощами

Почему пицца в аэрогриле удобнее привычных вариантов

Аэрогриль позволяет приготовить тонкую, хрустящую основу без лишнего масла, а горячий воздух помогает добиться равномерной корочки и расплавленного сыра. Такая техника делает блюдо более лёгким, сохраняя при этом насыщенный вкус. Использование слоёного теста экономит время: достаточно дать ему разморозиться, раскатать, а затем собрать пиццу с любимой начинкой.

Приготовление пиццы в аэрогриле позволяет получить более диетический вариант, чем на сковороде в масле, за счет циркуляции горячего воздуха.

Тонкие ломтики ветчины, копчёная колбаса, свежий помидор и плавящийся сыр создают классическую комбинацию вкусов, а слой томатного соуса придаёт яркость. Готовое блюдо получается ароматным и не требует длительного замешивания или сложной подготовки. При желании можно ориентироваться на подходы, применяемые в ленивом тесте для пиццы, чтобы упростить процесс.

Как подготовить ингредиенты

Для основы достаточно бездрожжевого слоёного теста — оно хорошо держит форму и обеспечивает слоистую текстуру. Пока тесто размягчается, можно нарезать ветчину и колбасу, подготовить помидор и натереть сыр, который при запекании формирует красивую золотистую корочку. Легкость сборки делает рецепт удобным даже для тех, кто редко готовит дома.

Этап подготовки занимает минимум времени: достаточно заранее достать тесто из морозилки, чтобы оно стало пластичным и легко раскатывалось. Использование семян у помидора по желанию помогает избежать лишней влаги и сохранить хрустящую основу.

Как собрать и выпечь пиццу

Разогрев аэрогриля до 200 градусов помогает тесту быстро подняться и стабилизироваться. Основа предварительно запекается несколько минут, чтобы начинка не размочила нижний слой. После нанесения соуса и выкладки ингредиентов остаётся только вернуть корзину на место и дать сыру расплавиться.

Выпекание занимает до десяти минут, за которые тесто становится золотистым. Лёгкая остывшая поверхность позволяет аккуратно нарезать пиццу и подавать её горячей. Пергамент облегчает перенос и защищает основу от сырости, сообщает сайт "Кубанские новости".

Советы по приготовлению пиццы в аэрогриле

  • Раскатывайте тесто прямо на пергаменте — так удобно переносить его в корзину.
  • Предварительно подпечённая основа всегда получается более хрустящей.
  • Удаляйте лишний сок из помидоров, чтобы тесто сохранило плотность.
  • Используйте хорошо плавящиеся сыры — моцареллу, гауду, молодые полутвёрдые сорта.
  • Экспериментируйте с начинкой: добавляйте грибы, оливки, перец, курицу или зелень.

Популярные вопросы

Можно ли заменить слоёное тесто обычным

Да, но классическое тесто требует больше времени на выпечку, тогда как слоёное готовится быстрее.

Нужен ли пергамент

Он облегчает перенос основы и предотвращает прилипание. Без него нижний слой может стать мягким.

Сколько готовить пиццу

В среднем 8 минут — для основы, и ещё 8–10 минут — после выкладки начинки, при температуре 200 градусов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин кухня советы рецепты
