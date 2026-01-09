Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Варка убивает брокколи: эксперт назвал способ, который сохраняет 90% витаминов и вкус

Запекание брокколи в духовке сохраняет больше витаминов, чем варка — Daily Express
Еда

Кипящая вода — далеко не лучший союзник для приготовления брокколи. Этот метод часто лишает овощ не только хрустящей текстуры и яркого цвета, но и значительной части полезных веществ. Альтернативный подход — запекание — раскрывает истинный вкус капусты и помогает сохранить её ценность. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание Daily Express.

Куриные грудки с брокколи
Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки с брокколи

Почему от варки стоит отказаться

Традиционный способ приготовления брокколи — опустить соцветия в кипяток — кажется простым, но имеет серьёзные недостатки. При длительной термической обработке овощ быстро теряет форму, превращаясь в неаппетитную кашеобразную массу с водянистым вкусом. Главная проблема заключается в том, что витамины и минералы буквально вымываются в отвар.

"До 90 процентов питательных веществ теряется во время варки, поскольку они вымываются в воду", — отмечается в материале телеканала NDR.

Особенно чувствителен к нагреванию витамин C, которым так богата брокколи. Кроме него, в воде остаются ценные антиоксиданты, кальций и бета-каротин. Поэтому для тех, кто ценит и пользу, и вкус, классическая варка — не самый удачный выбор.

Запекание: золотая середина между пользой и вкусом

Идеальным компромиссом может стать приготовление брокколи в духовке или аэрогриле. Этот метод рекомендует шеф-повар и эксперт по питанию Элизабет Райдер. При запекании овощ не контактирует с водой, что позволяет сохранить в нём максимум витаминов и природной сладости.

"Запекание придает брокколи аромат жареного мяса благодаря реакции Майяра, что обеспечивает уникальный вкус", — заявила эксперт по питанию Элизабет Райдер.

Карамелизация, происходящая в духовке, раскрывает глубину вкуса, который невозможно получить при варке. Для усиления вкуса в конце приготовления можно сбрызнуть брокколи небольшим количеством лимонного сока. Запекают соцветия примерно 20 минут в духовке при температуре 180-200°C или 8-10 минут в аэрогриле.

Сравнение способов приготовления брокколи

Чтобы выбрать оптимальный метод, стоит сравнить ключевые параметры: сохранение питательных веществ, итоговый вкус и текстуру, а также простоту процесса.

Варка:

  • Сохранение витаминов: Низкое (потери до 90%).

  • Вкус и текстура: Водянистый вкус, рыхлая, часто разваренная текстура.

  • Простота: Очень простой и быстрый метод.

  • Лучше всего подходит для: Приготовления супов-пюре, где используется и овощ, и отвар.

Запекание в духовке/аэрогриле:

  • Сохранение витаминов: Средне-высокое (значительно лучше, чем при варке).

  • Вкус и текстура: Яркий, сладковатый, с карамельными нотами; текстура нежная внутри с хрустящими краями.

  • Простота: Просто, но требует времени на приготовление.

  • Лучше всего подходит для: Гарниров, самостоятельных блюд, добавления в пасту и салаты.

Приготовление на пару:

  • Сохранение витаминов: Очень высокое (сохраняется 80-90% веществ).

  • Вкус и текстура: Чистый, натуральный вкус овоща; упругая, хрустящая текстура.

  • Простота: Требует наличия пароварки или специальной корзины.

  • Лучше всего подходит для: Диетического и здорового питания, когда важен максимум пользы.

Советы шаг за шагом: как идеально запечь брокколи

Чтобы получить вкусный и полезный гарнир, следуйте этой простой инструкции.

  1. Подготовка. Разберите кочан брокколи на соцветия среднего размера. Толстый стебель очистите от жёсткой кожицы и нарежьте ломтиками. Тщательно промойте и хорошо обсушите — это важно для карамелизации.

  2. Маринование. В миске смешайте соцветия с 1-2 ст. л. оливкового масла, солью, перцем и любимыми специями (чесночный порошок, паприка, итальянские травы). Для пикантности можно добавить цедру лимона.

  3. Распределение. Выложите брокколи в один слой на противень, застеленный пергаментом. Между кусочками должно быть пространство для циркуляции горячего воздуха.

  4. Запекание. Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте противень на средний уровень. Запекайте 15-20 минут до появления золотистых поджаристых краёв.

  5. Подача. Готовую брокколи можно сбрызнуть лимонным соком, посыпать тёртым пармезаном или кунжутом. Подавайте сразу, пока она хрустящая.

Популярные вопросы о приготовлении брокколи

Какой способ приготовления самый полезный?
Наиболее щадящим методом, сохраняющим до 90% витаминов, считается кратковременное приготовление на пару (3-5 минут). На втором месте — запекание при температуре ниже 200°C. Сырая брокколи содержит максимум веществ, но не всем нравится её вкус и она тяжелее усваивается.

Правда ли, что аэрогриль полезнее духовки?
Принцип приготовления в аэрогриле (конвекция горячим воздухом) аналогичен духовке с вентилятором. Главное преимущество — скорость. По сохранению питательных веществ методы сопоставимы, если использовать одинаковую температуру.

Что делать, чтобы брокколи не стала "резиновой" при запекании?
Ключ — тщательная сушка после мытья и высокотемпературный режим. Влага на поверхности мешает образованию хрустящей корочки, и овощ тушится в собственном соку. Не перегружайте противень и не накрывайте брокколи фольгой.

