Варка убивает брокколи: эксперт назвал способ, который сохраняет 90% витаминов и вкус

Кипящая вода — далеко не лучший союзник для приготовления брокколи. Этот метод часто лишает овощ не только хрустящей текстуры и яркого цвета, но и значительной части полезных веществ. Альтернативный подход — запекание — раскрывает истинный вкус капусты и помогает сохранить её ценность. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание Daily Express.
Традиционный способ приготовления брокколи — опустить соцветия в кипяток — кажется простым, но имеет серьёзные недостатки. При длительной термической обработке овощ быстро теряет форму, превращаясь в неаппетитную кашеобразную массу с водянистым вкусом. Главная проблема заключается в том, что витамины и минералы буквально вымываются в отвар.
"До 90 процентов питательных веществ теряется во время варки, поскольку они вымываются в воду", — отмечается в материале телеканала NDR.
Особенно чувствителен к нагреванию витамин C, которым так богата брокколи. Кроме него, в воде остаются ценные антиоксиданты, кальций и бета-каротин. Поэтому для тех, кто ценит и пользу, и вкус, классическая варка — не самый удачный выбор.
Идеальным компромиссом может стать приготовление брокколи в духовке или аэрогриле. Этот метод рекомендует шеф-повар и эксперт по питанию Элизабет Райдер. При запекании овощ не контактирует с водой, что позволяет сохранить в нём максимум витаминов и природной сладости.
"Запекание придает брокколи аромат жареного мяса благодаря реакции Майяра, что обеспечивает уникальный вкус", — заявила эксперт по питанию Элизабет Райдер.
Карамелизация, происходящая в духовке, раскрывает глубину вкуса, который невозможно получить при варке. Для усиления вкуса в конце приготовления можно сбрызнуть брокколи небольшим количеством лимонного сока. Запекают соцветия примерно 20 минут в духовке при температуре 180-200°C или 8-10 минут в аэрогриле.
Чтобы выбрать оптимальный метод, стоит сравнить ключевые параметры: сохранение питательных веществ, итоговый вкус и текстуру, а также простоту процесса.
Варка:
Сохранение витаминов: Низкое (потери до 90%).
Вкус и текстура: Водянистый вкус, рыхлая, часто разваренная текстура.
Простота: Очень простой и быстрый метод.
Лучше всего подходит для: Приготовления супов-пюре, где используется и овощ, и отвар.
Запекание в духовке/аэрогриле:
Сохранение витаминов: Средне-высокое (значительно лучше, чем при варке).
Вкус и текстура: Яркий, сладковатый, с карамельными нотами; текстура нежная внутри с хрустящими краями.
Простота: Просто, но требует времени на приготовление.
Лучше всего подходит для: Гарниров, самостоятельных блюд, добавления в пасту и салаты.
Приготовление на пару:
Сохранение витаминов: Очень высокое (сохраняется 80-90% веществ).
Вкус и текстура: Чистый, натуральный вкус овоща; упругая, хрустящая текстура.
Простота: Требует наличия пароварки или специальной корзины.
Лучше всего подходит для: Диетического и здорового питания, когда важен максимум пользы.
Чтобы получить вкусный и полезный гарнир, следуйте этой простой инструкции.
Подготовка. Разберите кочан брокколи на соцветия среднего размера. Толстый стебель очистите от жёсткой кожицы и нарежьте ломтиками. Тщательно промойте и хорошо обсушите — это важно для карамелизации.
Маринование. В миске смешайте соцветия с 1-2 ст. л. оливкового масла, солью, перцем и любимыми специями (чесночный порошок, паприка, итальянские травы). Для пикантности можно добавить цедру лимона.
Распределение. Выложите брокколи в один слой на противень, застеленный пергаментом. Между кусочками должно быть пространство для циркуляции горячего воздуха.
Запекание. Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте противень на средний уровень. Запекайте 15-20 минут до появления золотистых поджаристых краёв.
Подача. Готовую брокколи можно сбрызнуть лимонным соком, посыпать тёртым пармезаном или кунжутом. Подавайте сразу, пока она хрустящая.
Какой способ приготовления самый полезный?
Наиболее щадящим методом, сохраняющим до 90% витаминов, считается кратковременное приготовление на пару (3-5 минут). На втором месте — запекание при температуре ниже 200°C. Сырая брокколи содержит максимум веществ, но не всем нравится её вкус и она тяжелее усваивается.
Правда ли, что аэрогриль полезнее духовки?
Принцип приготовления в аэрогриле (конвекция горячим воздухом) аналогичен духовке с вентилятором. Главное преимущество — скорость. По сохранению питательных веществ методы сопоставимы, если использовать одинаковую температуру.
Что делать, чтобы брокколи не стала "резиновой" при запекании?
Ключ — тщательная сушка после мытья и высокотемпературный режим. Влага на поверхности мешает образованию хрустящей корочки, и овощ тушится в собственном соку. Не перегружайте противень и не накрывайте брокколи фольгой.
