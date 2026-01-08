Быстрый суп, который любят даже дети: секрет густого, ароматного бульона скрыт в сочетании продуктов

Сливочный суп с фрикадельками не требует мясного бульона

Домашний суп с фрикадельками — это всегда компромисс между сытностью и скоростью приготовления. Сливочно-томатный вариант с рисом особенно выручает, когда хочется мягкого вкуса, густого бульона и блюда, которое понравится и взрослым, и детям. Он не требует долгой варки мяса и сложных кулинарных приемов, но радует насыщенным ароматом уже с первых минут.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Кремовый суп с фрикадельками и рисом

Почему суп с фрикадельками — удачное решение на каждый день

Супы с фрикадельками часто недооценивают, сравнивая их с блюдами на крепком мясном бульоне. Однако именно они позволяют получить сбалансированный вкус без лишних усилий. Фрикадельки быстро отдают бульону насыщенность, рис делает суп более плотным, а овощи добавляют текстуру и сладость.

Сливочно-томатная основа смягчает кислотность томатов и делает блюдо особенно нежным. Такой суп удобно готовить на обед или ужин, он хорошо разогревается и подходит для семейного меню.

Ингредиенты для супа с фрикадельками и рисом

Продукты для этого рецепта простые и доступные, а их сочетание дает насыщенный и гармоничный вкус.

Ингредиенты

фрикадельки — 350 г

репчатый лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

сладкий красный перец — 1 шт.

рубленые томаты в собственном соку — 400 г

белый рис — 100 г

творожный сыр — 120 г

растительное масло — для жарки

соль и черный перец — по вкусу

вода — около 1,2 л

Подготовка овощей — основа вкуса

Лук, морковь и сладкий перец нарезают небольшими кубиками. Такая нарезка позволяет овощам равномерно протушиться и создать ароматную базу, не перебивая вкус фрикаделек.

В кастрюле разогревают растительное масло и пассеруют овощи 5-6 минут, помешивая, до мягкости и легкой золотистости. Именно на этом этапе кухня наполняется характерным "домашним" ароматом.

Томатная основа и бульон

К овощам добавляют рубленые томаты и готовят еще несколько минут, чтобы ушла лишняя кислотность. Затем вливают кипяток, формируя будущий бульон средней густоты — не водянистый, но и не слишком плотный.

Такой подход позволяет избежать длительной варки и сохранить свежий вкус овощей.

Фрикадельки, рис и сливочная текстура

В закипающий суп аккуратно опускают фрикадельки, добавляют промытый рис и творожный сыр. Массу перемешивают до полного растворения сыра, чтобы бульон стал однородным и шелковистым.

Суп варят 12-15 минут, пока рис не станет мягким, а фрикадельки полностью не приготовятся. В конце блюдо солят и перчат по вкусу. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Подача и вкусовые акценты

Суп с фрикадельками и рисом лучше всего подавать горячим. Он хорошо сочетается с поджаренным хлебом на сливочном масле с чесноком или простыми гренками. По желанию можно добавить свежую зелень, если она уместна в семейном меню.

Советы для удачного результата

Нарезайте овощи мелко, чтобы вкус был более гармоничным. Используйте кипяток, а не холодную воду — это сохранит аромат. Добавляйте творожный сыр постепенно, хорошо размешивая. Следите за временем варки, чтобы рис не разварился. Пробуйте суп в конце и корректируйте соль и специи.

Популярные вопросы о супе с фрикадельками и рисом

Можно ли заменить фрикадельки обычным мясом?

Да, подойдут небольшие кусочки говядины или баранины, но время варки увеличится.

Какой рис лучше использовать?

Обычный белый круглозерный или длиннозерный рис без предварительного отваривания.

Подходит ли суп для детей?

Да, благодаря мягкому вкусу и нежной текстуре он хорошо воспринимается детьми.