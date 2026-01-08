Классика сменила характер: сливочный гуляш с соусом, который хочется вымакать до дна

Нежный сливочный гуляш готовят с тушением говядины 90 минут

Сливочный гуляш — это пример блюда, где соус играет главную роль и выводит привычную классику на новый уровень. Насыщенный вкус обжаренного мяса здесь сочетается с мягкой кремовой текстурой, которая делает рагу особенно уютным и сытным.

Фото: ru.freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гуляш

Такой вариант гуляша подойдёт тем, кто ценит нежные сливочные соусы и неспешную домашнюю кухню. Об этом сообщает кулинарный блог Judith Kitchen.

Почему сливочный гуляш получается особенным

Классический гуляш хорош сам по себе, но добавление сливок заметно меняет характер блюда. Соус становится более округлым и мягким, сглаживает пряные нотки паприки и подчёркивает вкус говядины. Важную роль играет и правильная обжарка: именно она даёт мясу глубокий жареный аромат, который затем раскрывается в процессе долгого тушения.

Для этого блюда важно не торопиться. Говядина должна томиться достаточно долго, чтобы стать по-настоящему мягкой, а соус — густым и однородным. В результате получается гуляш, который одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для неспешного обеда в выходной день.

Основа вкуса: мясо, овощи и соус

Секрет удачного сливочного гуляша — в балансе. Лук и чеснок создают ароматную базу, болгарский перец добавляет лёгкую сладость, а томатная паста даёт глубину вкуса. Мука используется как натуральный загуститель, благодаря которому соус обволакивает мясо, а не остаётся жидким.

Сливки вводятся в самом конце, чтобы сохранить их нежную текстуру и не дать соусу свернуться. Небольшая капля лимонного сока завершает вкус, добавляя едва заметную свежую кислинку.

Ингредиенты для сливочного гуляша

говядина для гуляша — 800 г

лук — 2 шт.

чеснок — 1 зубчик

красный болгарский перец — 1 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л.

мука — 2 ст. л.

говяжий бульон — 250 мл

горчица — 1 ч. л.

сладкая паприка — 1 ч. л.

сливки — 200 мл

соль и чёрный перец — по вкусу

лимонный сок — несколько капель

Пошаговое приготовление

Очистите лук и мелко нарежьте его, чеснок измельчите ножом. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками. Мясо обсушите бумажным полотенцем. В чугунной кастрюле разогрейте масло и обжарьте говядину на сильном огне со всех сторон до румяной корочки. Выложите мясо и отставьте. В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем добавьте болгарский перец и томатную пасту, прогрейте несколько минут. Посыпьте овощи мукой и тщательно перемешайте. Влейте говяжий бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте горчицу и паприку, верните мясо в кастрюлю, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 90 минут, пока говядина не станет мягкой. Влейте сливки, прогрейте гуляш ещё 10 минут, затем приправьте солью, перцем и добавьте несколько капель лимонного сока.

Сравнение: сливочный гуляш и классический вариант

Классический гуляш с луковым соусом обладает ярким и насыщенным вкусом. Сливочный вариант мягче и деликатнее, он больше подходит тем, кто предпочитает нежные текстуры и сбалансированные соусы без резкой кислинки.

Плюсы и минусы сливочного гуляша

Это блюдо ценят за комфортный вкус и универсальность, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

очень нежный и насыщенный соус;

говядина получается мягкой и сочной;

хорошо сочетается с разными гарнирами.

Недостатки:

требует длительного тушения;

более калориен за счёт сливок.

Советы по подаче сливочного гуляша

Подавайте блюдо с гарнирами, которые хорошо впитывают соус: шпецле, клёцками или пастой. Картофельные рёшти, крокеты или запечённые дольки также отлично подойдут. Дайте гуляшу немного "отдохнуть" после приготовления — вкус станет более гармоничным.

Популярные вопросы о сливочном гуляше

Какое мясо лучше выбрать для гуляша?

Лучше всего подходит говядина для тушения с небольшим количеством соединительной ткани.

Можно ли заменить сливки?

Допустимо использовать более лёгкие сливки, но вкус будет менее насыщенным.

Сколько хранится готовый гуляш?

В холодильнике в закрытой ёмкости — до 2-3 дней.

Сливочный гуляш остаётся классикой, которая легко адаптируется под разные вкусы. При правильной технологии он превращается в блюдо, к которому хочется возвращаться снова.