Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Классика сменила характер: сливочный гуляш с соусом, который хочется вымакать до дна

Нежный сливочный гуляш готовят с тушением говядины 90 минут
Еда

Сливочный гуляш — это пример блюда, где соус играет главную роль и выводит привычную классику на новый уровень. Насыщенный вкус обжаренного мяса здесь сочетается с мягкой кремовой текстурой, которая делает рагу особенно уютным и сытным.

Гуляш
Фото: ru.freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гуляш

Такой вариант гуляша подойдёт тем, кто ценит нежные сливочные соусы и неспешную домашнюю кухню. Об этом сообщает кулинарный блог Judith Kitchen.

Почему сливочный гуляш получается особенным

Классический гуляш хорош сам по себе, но добавление сливок заметно меняет характер блюда. Соус становится более округлым и мягким, сглаживает пряные нотки паприки и подчёркивает вкус говядины. Важную роль играет и правильная обжарка: именно она даёт мясу глубокий жареный аромат, который затем раскрывается в процессе долгого тушения.

Для этого блюда важно не торопиться. Говядина должна томиться достаточно долго, чтобы стать по-настоящему мягкой, а соус — густым и однородным. В результате получается гуляш, который одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для неспешного обеда в выходной день.

Основа вкуса: мясо, овощи и соус

Секрет удачного сливочного гуляша — в балансе. Лук и чеснок создают ароматную базу, болгарский перец добавляет лёгкую сладость, а томатная паста даёт глубину вкуса. Мука используется как натуральный загуститель, благодаря которому соус обволакивает мясо, а не остаётся жидким.

Сливки вводятся в самом конце, чтобы сохранить их нежную текстуру и не дать соусу свернуться. Небольшая капля лимонного сока завершает вкус, добавляя едва заметную свежую кислинку.

Ингредиенты для сливочного гуляша

  • говядина для гуляша — 800 г
  • лук — 2 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • красный болгарский перец — 1 шт.
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • мука — 2 ст. л.
  • говяжий бульон — 250 мл
  • горчица — 1 ч. л.
  • сладкая паприка — 1 ч. л.
  • сливки — 200 мл
  • соль и чёрный перец — по вкусу
  • лимонный сок — несколько капель

Пошаговое приготовление

  1. Очистите лук и мелко нарежьте его, чеснок измельчите ножом. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Мясо обсушите бумажным полотенцем. В чугунной кастрюле разогрейте масло и обжарьте говядину на сильном огне со всех сторон до румяной корочки. Выложите мясо и отставьте.

  3. В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем добавьте болгарский перец и томатную пасту, прогрейте несколько минут.

  4. Посыпьте овощи мукой и тщательно перемешайте.

  5. Влейте говяжий бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

  6. Добавьте горчицу и паприку, верните мясо в кастрюлю, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 90 минут, пока говядина не станет мягкой.

  7. Влейте сливки, прогрейте гуляш ещё 10 минут, затем приправьте солью, перцем и добавьте несколько капель лимонного сока.

Сравнение: сливочный гуляш и классический вариант

Классический гуляш с луковым соусом обладает ярким и насыщенным вкусом. Сливочный вариант мягче и деликатнее, он больше подходит тем, кто предпочитает нежные текстуры и сбалансированные соусы без резкой кислинки.

Плюсы и минусы сливочного гуляша

Это блюдо ценят за комфортный вкус и универсальность, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

  • очень нежный и насыщенный соус;
  • говядина получается мягкой и сочной;
  • хорошо сочетается с разными гарнирами.

Недостатки:

  • требует длительного тушения;
  • более калориен за счёт сливок.

Советы по подаче сливочного гуляша

  1. Подавайте блюдо с гарнирами, которые хорошо впитывают соус: шпецле, клёцками или пастой.

  2. Картофельные рёшти, крокеты или запечённые дольки также отлично подойдут.

  3. Дайте гуляшу немного "отдохнуть" после приготовления — вкус станет более гармоничным.

Популярные вопросы о сливочном гуляше

Какое мясо лучше выбрать для гуляша?

Лучше всего подходит говядина для тушения с небольшим количеством соединительной ткани.

Можно ли заменить сливки?

Допустимо использовать более лёгкие сливки, но вкус будет менее насыщенным.

Сколько хранится готовый гуляш?

В холодильнике в закрытой ёмкости — до 2-3 дней.

Сливочный гуляш остаётся классикой, которая легко адаптируется под разные вкусы. При правильной технологии он превращается в блюдо, к которому хочется возвращаться снова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы мясо рецепт кулинария
Новости Все >
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Нежный сливочный гуляш готовят с тушением говядины 90 минут
Землетрясения усиливают рост фитопланктона в Южном океане — Nature Geoscience
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
В озере Байкал обнаружен ранее неизвестный тип грязевого вулкана — Sciencepost
Яичницу лучше готовить без крышки для сохранения текстуры белка
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Археологи нашли стоянку с костями слонов и следами разделки возрастом почти 2 млн лет
Акцентные элементы вместо мини-мебели улучшают планировку небольших комнат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.