Классика сменила характер: сливочный гуляш с соусом, который хочется вымакать до дна

Сливочный гуляш — это пример блюда, где соус играет главную роль и выводит привычную классику на новый уровень. Насыщенный вкус обжаренного мяса здесь сочетается с мягкой кремовой текстурой, которая делает рагу особенно уютным и сытным.
Такой вариант гуляша подойдёт тем, кто ценит нежные сливочные соусы и неспешную домашнюю кухню. Об этом сообщает кулинарный блог Judith Kitchen.
Классический гуляш хорош сам по себе, но добавление сливок заметно меняет характер блюда. Соус становится более округлым и мягким, сглаживает пряные нотки паприки и подчёркивает вкус говядины. Важную роль играет и правильная обжарка: именно она даёт мясу глубокий жареный аромат, который затем раскрывается в процессе долгого тушения.
Для этого блюда важно не торопиться. Говядина должна томиться достаточно долго, чтобы стать по-настоящему мягкой, а соус — густым и однородным. В результате получается гуляш, который одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для неспешного обеда в выходной день.
Секрет удачного сливочного гуляша — в балансе. Лук и чеснок создают ароматную базу, болгарский перец добавляет лёгкую сладость, а томатная паста даёт глубину вкуса. Мука используется как натуральный загуститель, благодаря которому соус обволакивает мясо, а не остаётся жидким.
Сливки вводятся в самом конце, чтобы сохранить их нежную текстуру и не дать соусу свернуться. Небольшая капля лимонного сока завершает вкус, добавляя едва заметную свежую кислинку.
Очистите лук и мелко нарежьте его, чеснок измельчите ножом. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками.
Мясо обсушите бумажным полотенцем. В чугунной кастрюле разогрейте масло и обжарьте говядину на сильном огне со всех сторон до румяной корочки. Выложите мясо и отставьте.
В той же кастрюле обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем добавьте болгарский перец и томатную пасту, прогрейте несколько минут.
Посыпьте овощи мукой и тщательно перемешайте.
Влейте говяжий бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
Добавьте горчицу и паприку, верните мясо в кастрюлю, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 90 минут, пока говядина не станет мягкой.
Влейте сливки, прогрейте гуляш ещё 10 минут, затем приправьте солью, перцем и добавьте несколько капель лимонного сока.
Классический гуляш с луковым соусом обладает ярким и насыщенным вкусом. Сливочный вариант мягче и деликатнее, он больше подходит тем, кто предпочитает нежные текстуры и сбалансированные соусы без резкой кислинки.
Это блюдо ценят за комфортный вкус и универсальность, но у него есть свои особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Подавайте блюдо с гарнирами, которые хорошо впитывают соус: шпецле, клёцками или пастой.
Картофельные рёшти, крокеты или запечённые дольки также отлично подойдут.
Дайте гуляшу немного "отдохнуть" после приготовления — вкус станет более гармоничным.
Лучше всего подходит говядина для тушения с небольшим количеством соединительной ткани.
Допустимо использовать более лёгкие сливки, но вкус будет менее насыщенным.
В холодильнике в закрытой ёмкости — до 2-3 дней.
Сливочный гуляш остаётся классикой, которая легко адаптируется под разные вкусы. При правильной технологии он превращается в блюдо, к которому хочется возвращаться снова.
