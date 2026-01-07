Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Хруст слышно по всей кухне: приём, который превращает обычный хворост в лакомство из прошлого

Тонкая раскатка теста делает хворост воздушным
Еда

Тонкий, ломкий и почти невесомый — рождественский хворост для многих остается вкусом праздника и детства. За кажущейся простотой этого десерта скрываются нюансы, которые решают все: от состава теста до температуры масла. Именно они определяют, будет ли хворост таять во рту или разочарует плотной текстурой.

Печенье хворост
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Печенье хворост

Почему хворост связан с Рождеством

Хворост появился задолго до современной кухни. Подобные изделия из теста, обжаренного в масле, были известны еще в античности, а в Средневековой Европе их готовили исключительно по большим праздникам. Причина проста: масло было дорогим продуктом, доступным не каждый день.

На Руси хворост прочно вошел в рождественско-святочную традицию. После завершения сельских работ появлялось время для трудоемких блюд, а хворост готовили большими партиями. Его дарили, угощали колядующих и брали с собой в гости, считая символом достатка и счастливого года.

Классический состав: что нужно для теста

Простой и проверенный набор ингредиентов — основа удачного результата. В классическом варианте используют минимальное количество продуктов, доступных в любом доме.

Ингредиенты для хвороста

  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 1 щепотка
  • молоко — 1 ст. л.
  • водка — 1 ст. л.
  • пшеничная мука — 160-220 г
  • растительное рафинированное масло — для жарки
  • сахарная пудра — для подачи

Как замесить правильное тесто

Яйца взбивают венчиком с сахаром и солью до однородности. Затем добавляют молоко и алкоголь, после чего постепенно вводят муку. Количество муки может немного варьироваться: тесто должно быть плотным, но пластичным.

Готовую массу заворачивают в пленку и оставляют "отдохнуть" минимум на 30 минут. Этот этап важен — за это время глютен расслабляется, и тесто легче раскатывается тонким слоем без разрывов.

Варианты классического рецепта

Со временем появилось множество интерпретаций хвороста. Молоко заменяют сметаной, сливками или натуральным йогуртом, что делает тесто мягче. Водку нередко меняют на ром или коньяк, добавляя легкий аромат.

Для вкусовых акцентов используют ванильный сахар, кардамон или имбирь. Существует и жидкий вариант теста, когда хворост жарят с помощью специальных формочек, получая ажурные, кружевные изделия.

Как жарить хворост, чтобы он хрустел

Для жарки подходит только рафинированное растительное масло, разогретое до 170-180 °C. Посуда должна быть глубокой, чтобы заготовки свободно плавали и равномерно прожаривались.

Хворост опускают в масло небольшими порциями. После золотистой корочки изделия аккуратно переворачивают и выкладывают на бумажные полотенца. Если масло начинает темнеть, его обязательно заменяют, иначе печенье приобретет горечь. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Зачем в тесто добавляют алкоголь

Алкоголь в рецепте — не традиция, а технологический прием. Во время жарки он быстро испаряется, образуя микропоры в тесте. Благодаря этому хворост становится воздушным и впитывает меньше масла.

При необходимости алкоголь можно заменить лимонным соком, яблочным уксусом или газированной минеральной водой. Эффект будет менее выраженным, но структура все равно улучшится.

Как сохранить легкость и хруст

Тесто важно тщательно вымешивать и обязательно выдерживать перед раскаткой. Идеальная толщина пласта — около 1 мм. Заготовки опускают только в хорошо разогретое масло, иначе они впитают жир и станут плотными.

Хворост убирают на хранение только после полного остывания. Лучше всего использовать картонную коробку, выстланную бумагой. При высокой влажности изделия быстрее теряют хруст, поэтому герметичная упаковка подходит лишь для кратковременного хранения.

Подача рождественского хвороста

Классический вариант — посыпать хворост сахарной пудрой. Для праздничного настроения добавляют корицу, ваниль или кардамон. На столе хворост эффектно смотрится в керамической миске или на деревянной доске с веточкой розмарина или можжевельника.

Популярные вопросы о рождественском хворосте

Можно ли готовить хворост без водки?
Да, алкоголь заменяют кислотой или газированной водой.

Почему хворост получается жестким?
Чаще всего из-за толстого теста или недостаточно горячего масла.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы тесто десерт рецепты выпечка рождество
Новости Все >
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Экономика и бизнес
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Нефть
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Астрономы создали уникальное видео смерти звезды — NASA
Тонкая раскатка теста делает хворост воздушным
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Розу Candy Ruffles с коралловыми цветками выводят в Нидерландах
Обрезка и пересадка позволяют омолодить старый фикус — Actualno
Глюхвейн состоит из красного вина, корицы, гвоздики и апельсина — Allrecipes
Зимой давление в шинах рекомендуют снижать на 0,2–0,3 бара
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Увлажняющие маски нужно наносить от уровня ушей и ниже на влажные волосы
Размещение орхидей у окна влияет на цветение и рост — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.