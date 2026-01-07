Свинина встречает ананас — и не спорит: мясо тает, а картофель забирает весь сок

Свинина с ананасами на картофельной "подушке" готовится в фольге

Свинина с ананасами на картофельной "подушке" — удачный вариант для гостей, когда хочется чего-то необычного, но без многочасовой возни. Сладость фруктов здесь не спорит с мясом, а подчёркивает его вкус, а картофель впитывает соки и получается особенно насыщенным.

Запекание в фольге делает блюдо мягким и сочным, а майонезно-чесночный соус и сыр дают аппетитную корочку и тот самый "праздничный" вид, пишет russianfood.

Что понадобится на 4 порции

Свинина (корейка без кости) — 500 г

Картофель — 500 г

Ананасы консервированные (кольца) — 250 г (примерно 8 шт.)

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез — 70 г

Чеснок — 4-5 небольших зубчиков

Соль — по вкусу

Молотый перец (смесь перцев) — по вкусу

Как приготовить

Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной около 0,8-1 см. Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке. Майонез смешайте с чесноком, чтобы получился ароматный соус. При желании майонез можно заменить сметаной, но тогда соус стоит дополнительно подсолить.

Свинину нарежьте поперёк волокон пластами толщиной 1-2 см и отбейте до 0,6-0,8 см. Духовку заранее разогрейте до 180 °C.

Сборка порций в фольге

Отрежьте лист фольги примерно 30x30 см. В центр выложите кружочки картофеля так, чтобы получилась "подушка" под размер будущей отбивной, и слегка посолите. Сверху положите мясо, приправьте солью и перцем.

Намажьте отбивную майонезно-чесночным соусом (ориентируйтесь на примерно одну столовую ложку на порцию). Затем выложите 1-2 кольца ананаса — по размеру и по тому, насколько яркую фруктовую нотку вы хотите. Края фольги соедините плотно, чтобы внутри сохранялись пар и соки.

Таким же образом соберите остальные порции, разложите их на противень и запекайте при 180 °C около 35 минут.

Финальный штрих с сыром

Через 35 минут аккуратно разверните фольгу — горячий пар может обжечь. Посыпьте каждую порцию тёртым сыром и верните в духовку ещё на 7-10 минут, чтобы появилась румяная корочка. За это время лишняя жидкость частично испарится, а вкус станет более концентрированным.

Чтобы получилось с первого раза