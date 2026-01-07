Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Свинина встречает ананас — и не спорит: мясо тает, а картофель забирает весь сок

Свинина с ананасами на картофельной "подушке" готовится в фольге
Еда

Свинина с ананасами на картофельной "подушке" — удачный вариант для гостей, когда хочется чего-то необычного, но без многочасовой возни. Сладость фруктов здесь не спорит с мясом, а подчёркивает его вкус, а картофель впитывает соки и получается особенно насыщенным.

мясо с ананасом
Фото: freepik is licensed under free for commercial use
мясо с ананасом

Запекание в фольге делает блюдо мягким и сочным, а майонезно-чесночный соус и сыр дают аппетитную корочку и тот самый "праздничный" вид, пишет russianfood.

Что понадобится на 4 порции

Свинина (корейка без кости) — 500 г
Картофель — 500 г
Ананасы консервированные (кольца) — 250 г (примерно 8 шт.)
Сыр твёрдый — 100 г
Майонез — 70 г
Чеснок — 4-5 небольших зубчиков
Соль — по вкусу
Молотый перец (смесь перцев) — по вкусу

Как приготовить

Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной около 0,8-1 см. Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке. Майонез смешайте с чесноком, чтобы получился ароматный соус. При желании майонез можно заменить сметаной, но тогда соус стоит дополнительно подсолить.

Свинину нарежьте поперёк волокон пластами толщиной 1-2 см и отбейте до 0,6-0,8 см. Духовку заранее разогрейте до 180 °C.

Сборка порций в фольге

Отрежьте лист фольги примерно 30x30 см. В центр выложите кружочки картофеля так, чтобы получилась "подушка" под размер будущей отбивной, и слегка посолите. Сверху положите мясо, приправьте солью и перцем.

Намажьте отбивную майонезно-чесночным соусом (ориентируйтесь на примерно одну столовую ложку на порцию). Затем выложите 1-2 кольца ананаса — по размеру и по тому, насколько яркую фруктовую нотку вы хотите. Края фольги соедините плотно, чтобы внутри сохранялись пар и соки.

Таким же образом соберите остальные порции, разложите их на противень и запекайте при 180 °C около 35 минут.

Финальный штрих с сыром

Через 35 минут аккуратно разверните фольгу — горячий пар может обжечь. Посыпьте каждую порцию тёртым сыром и верните в духовку ещё на 7-10 минут, чтобы появилась румяная корочка. За это время лишняя жидкость частично испарится, а вкус станет более концентрированным.

Чтобы получилось с первого раза

  1. Отбивайте мясо равномерно — тонкая отбивная быстрее пропекается и остаётся мягкой.

  2. Картофель режьте одинаковой толщины, не больше 1 см, иначе ему может не хватить времени.

  3. Если ананасы очень сладкие, добавьте чуть больше перца или щепотку сухих трав к соусу — вкус станет глубже.

  4. Фольгу закрывайте герметично на первом этапе, а на этапе сыра открывайте шире, чтобы корочка подрумянилась.

  5. Подавайте сразу после духовки — так сыр тянется, а мясо остаётся максимально сочным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин рецепт кулинария
Новости Все >
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Волосы будто стали легче на воздух: новая стрижка делает объём там, где его не было
Последние материалы
Имбирный пирог держит форму и вкус даже на второй день
Свинина с ананасами на картофельной "подушке" готовится в фольге
Неправильное сочетание ретинола и кислот снижает эффективность ухода за кожей
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью
Герань зимой может цвести при температуре 12–15 °C и достаточном освещении — Actualno
Поиски пропавшего рейса MH370 возобновят спустя 11 лет — Sciencepost
Животные вырабатывают новые адаптации к лесным пожарам
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
Холодный макияж вытесняет тёплые оттенки в трендах 2026 года — iGlanc
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.