Свинина встречает ананас — и не спорит: мясо тает, а картофель забирает весь сок

Свинина с ананасами на картофельной "подушке" — удачный вариант для гостей, когда хочется чего-то необычного, но без многочасовой возни. Сладость фруктов здесь не спорит с мясом, а подчёркивает его вкус, а картофель впитывает соки и получается особенно насыщенным.
Запекание в фольге делает блюдо мягким и сочным, а майонезно-чесночный соус и сыр дают аппетитную корочку и тот самый "праздничный" вид, пишет russianfood.
Свинина (корейка без кости) — 500 г
Картофель — 500 г
Ананасы консервированные (кольца) — 250 г (примерно 8 шт.)
Сыр твёрдый — 100 г
Майонез — 70 г
Чеснок — 4-5 небольших зубчиков
Соль — по вкусу
Молотый перец (смесь перцев) — по вкусу
Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной около 0,8-1 см. Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке. Майонез смешайте с чесноком, чтобы получился ароматный соус. При желании майонез можно заменить сметаной, но тогда соус стоит дополнительно подсолить.
Свинину нарежьте поперёк волокон пластами толщиной 1-2 см и отбейте до 0,6-0,8 см. Духовку заранее разогрейте до 180 °C.
Отрежьте лист фольги примерно 30x30 см. В центр выложите кружочки картофеля так, чтобы получилась "подушка" под размер будущей отбивной, и слегка посолите. Сверху положите мясо, приправьте солью и перцем.
Намажьте отбивную майонезно-чесночным соусом (ориентируйтесь на примерно одну столовую ложку на порцию). Затем выложите 1-2 кольца ананаса — по размеру и по тому, насколько яркую фруктовую нотку вы хотите. Края фольги соедините плотно, чтобы внутри сохранялись пар и соки.
Таким же образом соберите остальные порции, разложите их на противень и запекайте при 180 °C около 35 минут.
Через 35 минут аккуратно разверните фольгу — горячий пар может обжечь. Посыпьте каждую порцию тёртым сыром и верните в духовку ещё на 7-10 минут, чтобы появилась румяная корочка. За это время лишняя жидкость частично испарится, а вкус станет более концентрированным.
Отбивайте мясо равномерно — тонкая отбивная быстрее пропекается и остаётся мягкой.
Картофель режьте одинаковой толщины, не больше 1 см, иначе ему может не хватить времени.
Если ананасы очень сладкие, добавьте чуть больше перца или щепотку сухих трав к соусу — вкус станет глубже.
Фольгу закрывайте герметично на первом этапе, а на этапе сыра открывайте шире, чтобы корочка подрумянилась.
Подавайте сразу после духовки — так сыр тянется, а мясо остаётся максимально сочным.
