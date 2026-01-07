Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Мясо тает, соус сводит с ума: пивной гуляш превращает обычный ужин в праздник

Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Еда

Пивной гуляш давно считается символом уютной, сытной и неторопливой домашней кухни. Он покоряет мягким мясом, насыщенным соусом и ароматом, который собирает всех на кухне задолго до подачи. Это блюдо легко приготовить дома, даже без ресторанного опыта.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

В чём особенность гуляша с пивом

Главная изюминка этого варианта гуляша — соус на основе тёмного пива. Во время длительного томления алкоголь полностью испаряется, оставляя глубокий, слегка карамельный вкус с хлебными нотами. Мясо за это время становится настолько нежным, что буквально распадается на волокна.

Не менее важна и текстура соуса. Он получается густым, насыщенным и отлично пропитывает любой гарнир — от картофеля до клецок или пасты. Именно поэтому пивной гуляш часто готовят к праздникам, но он не менее уместен и для спокойного семейного ужина, пишет Leckerschmecker.

Гибкость рецепта и выбор ингредиентов

Классического, единственно верного рецепта пивного гуляша не существует. В этом и заключается его преимущество. Свинину можно заменить говядиной, морковь — болгарским перцем, а соотношение бульона и пива легко подстроить под желаемую насыщенность соуса.

При этом базовые компоненты остаются неизменными: мясо, лук, специи, томатная паста и горчица. Они формируют узнаваемый вкус, который ассоциируется с традиционной кухней пивных и гостиниц.

Ингредиенты для пивного гуляша

  1. 500 г свинины для гуляша

  2. Топлёное масло для жарки

  3. 2 ст. л. сладкой паприки

  4. Соль и перец по вкусу

  5. 1 морковь

  6. 2 луковицы

  7. 1 зубчик чеснока

  8. 1 ст. л. томатной пасты

  9. 1 ст. л. горчицы

  10. 300 мл тёмного пива

  11. 500 мл овощного бульона

  12. 1 ст. л. сметаны

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте топлёное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки. Приправьте паприкой, солью и перцем.

  2. Очистите морковь, лук и чеснок. Морковь натрите на тёрке, лук и чеснок мелко нарежьте.

  3. Добавьте овощи к мясу вместе с томатной пастой и горчицей, обжаривайте всё вместе ещё около 3 минут.

  4. Влейте тёмное пиво и дайте ему немного выпариться, чтобы ушла горечь.

  5. Добавьте овощной бульон, накройте кастрюлю крышкой и томите гуляш на слабом огне не менее 1 часа.

  6. В конце вмешайте сметану, попробуйте соус и при необходимости откорректируйте вкус.

Сравнение: пивной гуляш и классический гуляш

Обычный гуляш чаще имеет более нейтральный мясной вкус, тогда как пивной вариант отличается сложной ароматикой и глубиной соуса. Тёмное пиво придаёт блюду характер и делает сочетание с гарнирами более выразительным. Именно поэтому такой гуляш часто выбирают для праздничного стола.

Плюсы и минусы пивного гуляша

Это блюдо ценят за насыщенность и универсальность, но у него есть свои особенности.

  • Плюсы: глубокий вкус, нежное мясо, универсальность гарниров, эффектное блюдо для гостей.
  • Минусы: требует времени на приготовление и длительное томление.

С чем подавать пивной гуляш

Гуляш отлично сочетается с картофелем, клёцками, пастой или домашней лапшой. Не менее удачным дополнением станет красная капуста или свежий хлеб, который удобно макать в соус.

Популярные вопросы о пивном гуляше

Какое пиво лучше использовать для гуляша?

Лучше всего подойдёт тёмное пиво с мягким вкусом без яркой горечи.

Можно ли приготовить гуляш заранее?

Да, на следующий день он становится ещё вкуснее, так как соус успевает настояться.

Чем загустить соус, если он получился жидким?

Можно использоватьвая небольшое количество загустителя или дать соусу немного покипеть без крышки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы пиво ужин рецепты кулинария
Новости Все >
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Сейчас читают
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Наука и техника
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Центральные банки активно покупают золото — WGC
Рассыпчатый рис можно получить без кипячения в кастрюле
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
В Перу найден скелет морского гавиала возрастом 12 млн лет — Sciencepost
Посудомоечные машины хуже моют посуду после ополаскивания под краном — iefimerida
Семилетний Макгроу побывал с родителями на всех континентах — The New York Post
Космическая пустота Бутса ломает логику гравитации
Французские тосты готовят во фритюрнице без жарки на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.