Мясо тает, соус сводит с ума: пивной гуляш превращает обычный ужин в праздник

Пивной гуляш давно считается символом уютной, сытной и неторопливой домашней кухни. Он покоряет мягким мясом, насыщенным соусом и ароматом, который собирает всех на кухне задолго до подачи. Это блюдо легко приготовить дома, даже без ресторанного опыта.
Главная изюминка этого варианта гуляша — соус на основе тёмного пива. Во время длительного томления алкоголь полностью испаряется, оставляя глубокий, слегка карамельный вкус с хлебными нотами. Мясо за это время становится настолько нежным, что буквально распадается на волокна.
Не менее важна и текстура соуса. Он получается густым, насыщенным и отлично пропитывает любой гарнир — от картофеля до клецок или пасты. Именно поэтому пивной гуляш часто готовят к праздникам, но он не менее уместен и для спокойного семейного ужина, пишет Leckerschmecker.
Классического, единственно верного рецепта пивного гуляша не существует. В этом и заключается его преимущество. Свинину можно заменить говядиной, морковь — болгарским перцем, а соотношение бульона и пива легко подстроить под желаемую насыщенность соуса.
При этом базовые компоненты остаются неизменными: мясо, лук, специи, томатная паста и горчица. Они формируют узнаваемый вкус, который ассоциируется с традиционной кухней пивных и гостиниц.
500 г свинины для гуляша
Топлёное масло для жарки
2 ст. л. сладкой паприки
Соль и перец по вкусу
1 морковь
2 луковицы
1 зубчик чеснока
1 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. горчицы
300 мл тёмного пива
500 мл овощного бульона
1 ст. л. сметаны
Разогрейте топлёное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки. Приправьте паприкой, солью и перцем.
Очистите морковь, лук и чеснок. Морковь натрите на тёрке, лук и чеснок мелко нарежьте.
Добавьте овощи к мясу вместе с томатной пастой и горчицей, обжаривайте всё вместе ещё около 3 минут.
Влейте тёмное пиво и дайте ему немного выпариться, чтобы ушла горечь.
Добавьте овощной бульон, накройте кастрюлю крышкой и томите гуляш на слабом огне не менее 1 часа.
В конце вмешайте сметану, попробуйте соус и при необходимости откорректируйте вкус.
Обычный гуляш чаще имеет более нейтральный мясной вкус, тогда как пивной вариант отличается сложной ароматикой и глубиной соуса. Тёмное пиво придаёт блюду характер и делает сочетание с гарнирами более выразительным. Именно поэтому такой гуляш часто выбирают для праздничного стола.
Это блюдо ценят за насыщенность и универсальность, но у него есть свои особенности.
Гуляш отлично сочетается с картофелем, клёцками, пастой или домашней лапшой. Не менее удачным дополнением станет красная капуста или свежий хлеб, который удобно макать в соус.
Лучше всего подойдёт тёмное пиво с мягким вкусом без яркой горечи.
Да, на следующий день он становится ещё вкуснее, так как соус успевает настояться.
Можно использоватьвая небольшое количество загустителя или дать соусу немного покипеть без крышки.
Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.