Забудьте про запечённую курицу: этот рождественский пирог становится главным блюдом без конкурентов

Есть блюда, которые сразу задают настроение праздника, даже если готовятся для обычного семейного ужина. Рождественский пирог с курицей — как раз из таких: сытный, многослойный и по-настоящему домашний. Он легко заменяет запечённую птицу и превращается в центральное блюдо стола.
Этот пирог ценят за сочетание сразу нескольких текстур и вкусов. Под румяной дрожжевой корочкой скрывается плотная, ароматная начинка из риса, грибов, овощей и нежного куриного мяса. В разрезе пирог выглядит нарядно, а подача не требует дополнительных гарниров — всё уже собрано в одном блюде.
Для приготовления пирога на большую компанию понадобятся простые и доступные продукты.
Главную роль в пироге играет начинка. Отварная курица делает блюдо питательным, рис отвечает за плотную структуру, а сухие грибы дают насыщенный "лесной" аромат. Обжаренные лук и морковь смягчают вкус и добавляют сочность. Именно эта комбинация делает пирог по-настоящему зимним и уютным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Дрожжевое тесто должно быть мягким, эластичным и хорошо выброженным. Оно удерживает сочную начинку и не рвётся при выпекании. Благодаря молоку и яйцам корочка получается румяной, а мякиш — воздушным, но достаточно плотным, чтобы пирог легко резался на порции.
Тесто делят на два пласта. Нижний выкладывают на противень, затем слоями распределяют половину рисовой смеси, курицу и оставшийся рис. Сверху пирог закрывают вторым пластом, тщательно защипывая края. Поверхность украшают фигурками из теста и смазывают яйцом. Выпекают пирог около часа при температуре 200 °C, при необходимости прикрывая верх пергаментом.
Начинку обязательно нужно остудить перед сборкой. Если выкладывать её горячей, тесто снизу может отсыреть и потерять структуру. Это особенно важно для дрожжевой выпечки с сочным наполнением.
Подготовьте начинку заранее и полностью остудите её.
Дайте тесту хорошо подойти в тёплом месте.
Делайте пласты одинаковой толщины для равномерного пропекания.
Следите за корочкой и прикрывайте пирог, если она начинает подгорать.
Можно ли заменить сухие грибы свежими?
Да, но аромат будет менее выраженным.
Подойдёт ли другое мясо вместо курицы?
Допустимо использовать индейку.
Можно ли разогревать пирог?
Да, он хорошо переносит повторный разогрев в духовке.
