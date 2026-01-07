Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забудьте про запечённую курицу: этот рождественский пирог становится главным блюдом без конкурентов

Рождественский пирог готовят с рисом и сухими грибами
Есть блюда, которые сразу задают настроение праздника, даже если готовятся для обычного семейного ужина. Рождественский пирог с курицей — как раз из таких: сытный, многослойный и по-настоящему домашний. Он легко заменяет запечённую птицу и превращается в центральное блюдо стола. 

Рождественский пирог с курицей и рисом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рождественский пирог с курицей и рисом

Чем хорош рождественский пирог с курицей

Этот пирог ценят за сочетание сразу нескольких текстур и вкусов. Под румяной дрожжевой корочкой скрывается плотная, ароматная начинка из риса, грибов, овощей и нежного куриного мяса. В разрезе пирог выглядит нарядно, а подача не требует дополнительных гарниров — всё уже собрано в одном блюде.

Ингредиенты для рождественского пирога

Для приготовления пирога на большую компанию понадобятся простые и доступные продукты.

Для теста

  • мука — около 500 г
  • молоко — 1 стакан
  • яйца — 2 шт.
  • дрожжи — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — щепотка
  • растительное масло — 5 ст. л.

Для начинки

  • отварное куриное мясо — около 500 г
  • рис круглозёрный — 1 стакан
  • сухие грибы — 50 г
  • репчатый лук — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • яйцо — 1 шт. для смазывания пирога

Начинка: основа вкуса и сытности

Главную роль в пироге играет начинка. Отварная курица делает блюдо питательным, рис отвечает за плотную структуру, а сухие грибы дают насыщенный "лесной" аромат. Обжаренные лук и морковь смягчают вкус и добавляют сочность. Именно эта комбинация делает пирог по-настоящему зимним и уютным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Почему важно правильно приготовить тесто

Дрожжевое тесто должно быть мягким, эластичным и хорошо выброженным. Оно удерживает сочную начинку и не рвётся при выпекании. Благодаря молоку и яйцам корочка получается румяной, а мякиш — воздушным, но достаточно плотным, чтобы пирог легко резался на порции.

Сборка и выпекание пирога

Тесто делят на два пласта. Нижний выкладывают на противень, затем слоями распределяют половину рисовой смеси, курицу и оставшийся рис. Сверху пирог закрывают вторым пластом, тщательно защипывая края. Поверхность украшают фигурками из теста и смазывают яйцом. Выпекают пирог около часа при температуре 200 °C, при необходимости прикрывая верх пергаментом.

Полезные кулинарные нюансы

Начинку обязательно нужно остудить перед сборкой. Если выкладывать её горячей, тесто снизу может отсыреть и потерять структуру. Это особенно важно для дрожжевой выпечки с сочным наполнением.

Советы по приготовлению рождественского пирога

  1. Подготовьте начинку заранее и полностью остудите её.

  2. Дайте тесту хорошо подойти в тёплом месте.

  3. Делайте пласты одинаковой толщины для равномерного пропекания.

  4. Следите за корочкой и прикрывайте пирог, если она начинает подгорать.

Популярные вопросы о рождественском пироге

Можно ли заменить сухие грибы свежими?
Да, но аромат будет менее выраженным.

Подойдёт ли другое мясо вместо курицы?
Допустимо использовать индейку.

Можно ли разогревать пирог?
Да, он хорошо переносит повторный разогрев в духовке.

