Светлана Нерадовская

Вы проходите мимо каждый день: скромная рыба, которая превосходит тунца и лосось по всем пунктам

Скумбрия содержит больше омега-3, чем лосось и тунец — исследователи Гарварда
Еда

Пока все заказывают лосось ради омега-3, настоящий чемпион по питательности скромно лежит на рыбном прилавке. Эта тёмная, маслянистая рыба с ярким вкусом часто незаслуженно обделена вниманием, хотя её показатели заставляют учёных говорить о ней отдельно. Она не только превосходит популярную рыбу по содержанию омега-3, но и является природным источником коллагена. Речь идёт о скумбрии. Исследователи из Гарварда и других институтов постоянно включают её в списки суперфудов, которые стоит есть чаще.

Скумбрия в фольге на углях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скумбрия в фольге на углях

Почему скумбрия — недооценённый суперфуд

Скумбрия, особенно атлантическая, — это жирная рыба из холодных вод, которая является одним из самых концентрированных источников морских омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК). Эти вещества критически важны для здоровья сердца, мозга и борьбы с воспалениями в организме, пишет AccessCleaningService.

Питательная ценность скумбрии впечатляет:

  • Рекордное содержание омега-3: В 100 граммах атлантической скумбрии содержится около 2.5-3 граммов омега-3. Это почти вдвое больше, чем в аналогичной порции выращенного лосося, и в разы больше, чем в большинстве видов тунца.

  • Источник природного коллагена: Кожа и соединительные ткани скумбрии богаты коллагеном и аминокислотами (глицин, пролин), которые служат строительным материалом для собственного коллагена организма. Это важно для здоровья кожи, суставов, сухожилий и сосудов.

  • Богатый витаминно-минеральный профиль: Высокое содержание витамина D, витамина B12, селена и качественного белка.

"Когда вы раз в неделю употребляете жирную рыбу, например, скумбрию, вы обеспечиваете свой организм стабильным запасом морских омега-3 и питательных веществ, связанных с коллагеном", — отмечают специалисты, ссылаясь на рекомендации Гарвардской школы общественного здоровья.

Сравнение: скумбрия vs лосось vs тунец

Чтобы понять ценность скумбрии, полезно сравнить её с более популярными видами рыбы по ключевым параметрам.

Скумбрия (Атлантическая):

  • Омега-3 на 100 г: Очень высокое (2.5-3 г). Стабильно высокий показатель благодаря природному рациону.

  • Коллаген и аминокислоты: Высокое содержание в коже и тканях.

  • Экологичность: Часто имеет более устойчивые запасы, меньше накапливает тяжёлые металлы, так как не является долгоживущим хищником.

  • Стоимость: Как правило, значительно ниже лосося и тунца.

Лосось (выращенный):

  • Омега-3 на 100 г: Высокое (1.5-2 г). Показатель сильно зависит от корма и условий на ферме.

  • Коллаген и аминокислоты: Присутствует, но в меньшей концентрации, чем в более жирной и кожистой рыбе.

  • Экологичность: Зависит от фермы. Может быть связан с проблемами загрязнения и использованием антибиотиков.

  • Стоимость: Высокая.

Тунец (консервированный, в собственном соку):

  • Омега-3 на 100 г: Среднее/низкое (0.5-1 г). Большая часть теряется при обработке.

  • Коллаген и аминокислоты: Низкое содержание.

  • Экологичность: Многие популяции тунца истощены. Риск накопления ртути выше.

  • Стоимость: Средняя/высокая.

Вывод: Если ваша цель — получить максимальную пользу от омега-3 и поддержать выработку коллагена с минимальными затратами, скумбрия является наиболее эффективным и часто недооценённым выбором. Лосось и тунец остаются хорошими источниками белка, но проигрывают в концентрации специфических полезных жиров.

Как вкусно и просто готовить скумбрию

Многие избегают скумбрию из-за её выраженного вкуса или неудачного опыта. Секрет в правильном приготовлении.

Свежая скумбрия (филе или целиком):

  1. Маринад. За 20-30 минут до готовки смажьте рыбу смесью оливкового масла, лимонного сока, измельчённого чеснока, соли и чёрного перца. Можно добавить розмарин или тимьян.

  2. Приготовление. Самый лучший способ — быстрая жарка на гриле, сковороде или запекание в духовке при высокой температуре (200-220°C). Кожа должна стать хрустящей, а мясо внутри остаться сочным. Время приготовления для филе — 7-10 минут.

  3. Подача. Подавайте с долькой лимона, лёгким овощным салатом или печёными овощами.

Консервированная скумбрия (в оливковом масле):
Это удобный и не менее полезный вариант.

  • Разомните вилкой с отварным яйцом, горчицей и зеленью для полезного паштета.

  • Добавьте кусочки в тёплый салат с картофелем, стручковой фасолью и красным луком.

  • Используйте как начинку для пирога или добавьте в пасту вместе с томатным соусом и каперсами.

Плюсы и минусы регулярного употребления скумбрии

Как и у любого продукта, у скумбрии есть свои сильные и слабые стороны.

Неоспоримые преимущества:

  • Максимальная концентрация омега-3 среди доступной рыбы, что подтверждено исследованиями.

  • Наличие природных предшественников коллагена (аминокислот) в биодоступной форме.

  • Высокое содержание витамина D и B12, что особенно актуально в условиях дефицита солнечного света.

  • Доступная цена по сравнению с другими видами жирной рыбы.

  • Относительно хорошая экологичность из-за быстрого цикла жизни.

Потенциальные недостатки и риски:

  • Выраженный вкус и запах, которые нравятся не всем. Может требовать привыкания.

  • Более высокое содержание гистамина по сравнению с белой рыбой. Людям с непереносимостью гистамина следует быть осторожными.

  • Риск наличия паразитов в слабосоленой или неправильно приготовленной рыбе. Требует тщательной термической обработки.

  • Не такой нейтральный вкус, как у трески или минтая, что ограничивает её использование в некоторых блюдах.

Вывод: Для большинства людей польза от регулярного (1-2 раза в неделю) употребления правильно приготовленной скумбрии значительно перевешивает потенциальные минусы. Это один из самых эффективных способов обогатить рацион незаменимыми жирами и нутриентами.

Часто задаваемые вопросы о скумбрии

Правда ли, что в скумбрии много ртути?
Нет, это миф. Скумбрия, особенно атлантическая, относится к мелкой и недолгоживущей рыбе, которая находится в начале пищевой цепи. Поэтому она накапливает минимальное количество тяжёлых металлов, в отличие, например, от крупного тунца или акулы. Она считается безопасной для регулярного потребления.

Можно ли есть скумбрию при похудении?
Да, но в меру. Несмотря на высокую жирность, это полезные жиры, которые необходимы для гормонального баланса и усвоения витаминов. Главное — способ приготовления: выбирайте запекание, гриль или приготовление на пару без обилия масла, а не жарку в кляре.

Как выбрать хорошую свежую скумбрию?
Рыба должна иметь:

  • Ясные, выпуклые глаза (не мутные и не впалые).

  • Блестящую, плотно прилегающую чешую.

  • Упругое тело: при нажатии пальцем ямка должна быстро исчезать.

  • Свежий, морской запах, без выраженного "рыбного" аммиачного душка.

Чем заменить скумбрию, если я её не люблю?
Ближайшими аналогами по содержанию омега-3 являются сельдь и сардины. Лосось тоже хорош, но его показатели часто ниже. Из растительных источников омега-3 (ALA) можно отметить льняное семя, чиа и грецкие орехи, но их усвояемость организмом значительно ниже, чем из рыбы.

Нужно ли есть кожу скумбрии?
Да, именно в коже и подкожном жире сконцентрирована значительная часть омега-3 и коллагена. При правильном приготовлении (хрустящая корочка) она становится вкусной и полезной частью блюда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
