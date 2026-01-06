Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра

Шоколадный заварной крем всё чаще выбирают те, кто устал от модных вариантов на творожном сыре, но хочет получить стабильный, выразительный и по-настоящему шоколадный результат. Этот крем подходит для выравнивания торта, декора с помощью насадок, начинки эклеров и прослойки коржей. Он готовится из доступных продуктов, хорошо держит форму и отличается насыщенным вкусом без лишней приторности.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Шоколадный крем

Чем хорош шоколадный заварной крем с какао

В основе крема — классическая заварная технология, дополненная сливочным маслом. Такой подход даёт плотную, но пластичную текстуру, которая не плывёт при отсадке и сохраняет чёткий рельеф. Какао-порошок отвечает за вкус и цвет, а молоко делает крем более мягким и сбалансированным. Это универсальный вариант для домашней и базовой кондитерской практики, особенно если под рукой есть миксер и сотейник с толстым дном.

Ингредиенты для приготовления крема

Для одной порции потребуется минимальный набор продуктов:

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар-песок — 200 г;

сливочное масло — 200 г;

молоко — 150 мл;

какао-порошок без сахара — 30 г.

Важно использовать качественное какао — алкализованный вариант даст более тёмный цвет и насыщенный шоколадный вкус.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала в сотейнике соединяют яйцо и сахар, быстро перемешивая венчиком до однородности. Затем в массу просеивают какао-порошок, чтобы избежать комков, и снова тщательно размешивают. После этого вливают молоко и ставят смесь на слабый огонь.

Крем уваривают при постоянном помешивании около 5 минут, пока масса слегка не загустеет. Готовую заварную основу снимают с плиты, перекладывают в миску и накрывают плёнкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Основа должна полностью остыть до комнатной температуры.

Как добиться правильной текстуры

Сливочное масло заранее вынимают из холодильника и взбивают миксером до пышного, почти белого состояния. Затем в масло постепенно вводят остывшую заварную массу, добавляя её по одной-две ложки и каждый раз хорошо взбивая. В результате получается гладкий шоколадный крем с устойчивой структурой, готовый к работе с тортами и пирожными. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение с кремами на творожном сыре

Шоколадный заварной крем заметно отличается от популярных кремов на сливочном или творожном сыре. Он менее кислый, обладает более плотной консистенцией и лучше подходит для чёткой декоративной отсадки. Кроме того, такой крем выигрывает по цене и не требует охлаждения перед использованием, что удобно при сборке тортов.

Советы по приготовлению шоколадного заварного крема

Чтобы ускорить охлаждение заварной части, ёмкость можно поставить на лёд или в холодную воду, регулярно помешивая массу. Варить основу лучше на минимальном огне или водяной бане, особенно если плита сильно греет. Если появились комочки, крем можно процедить через сито или пробить погружным блендером — текстура восстановится.

Популярные вопросы о шоколадном заварном креме

Подходит ли этот крем для эклеров?

Да, он плотный и устойчивый, хорошо держится внутри заварных пирожных.

Можно ли заменить яйцо желтками?

Допустимо использовать три желтка — вкус станет более насыщенным и мягким.

Сколько хранится готовый крем?

В холодильнике крем хранится до 48 часов в закрытой ёмкости.