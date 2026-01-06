Гастрономический развод: 5 блюд, за которые вас заставляют переплачивать

Шеф-повара перечислили несколько популярных позиций, которые, по их опыту, часто оказываются переоценёнными: вы платите как за премиум, а получаете либо минимальную кулинарную работу, либо маркетинг, либо заменители.
Об этом говорится в Thrillist.
Это типичный "безопасный" заказ, но нередко в тарелке оказывается больше панировки, чем самого кальмара. При этом цена зачастую выставляется так, будто вам подали щедрую порцию морепродукта, а не воздушную оболочку из теста и масла.
Шеф-повара отмечают, что устрицы часто продают с большой наценкой, хотя блюдо почти не требует приготовления. Смысл понятный: продукт воспринимается как "люкс", а цена поднимается выше реальной ценности сервиса и кухни.
Вина в заведениях, особенно в сегменте повыше, могут иметь наценку, которая не отражает качество. Отдельно упоминается распространённая уловка: именно второе по цене вино нередко делает самую "приятную для ресторана" маржу, потому что гости часто выбирают его как компромиссный вариант.
"Говядина кобе" — звучит впечатляюще, но настоящая говядина кобе должна происходить из региона Кобе в Японии. За рубежом под этим названием могут продавать похожие продукты, которые к оригиналу имеют косвенное отношение, зато стоят почти так же, как легенда.
По мнению шеф-поваров, трюфельное масло часто делается не из трюфеля, а за счёт ароматизаторов, которые имитируют запах. В итоге вы платите за "трюфельный эффект", а не за редкий ингредиент — и разочарование случается чаще, чем восторг.
Спросите официанта, что здесь берут чаще всего и что именно сегодня удалось особенно хорошо.
Если в меню есть "Кобе", уточните происхождение: регион, поставщик, сертификаты — без этого это просто дорогая вывеска.
По трюфелю задайте прямой вопрос: используется ли свежий трюфель или конкретный продукт на его основе, а не ароматизированное масло.
Вино выбирайте по стилю и бюджету, а не по "второй строке сверху" — и не стесняйтесь попросить рекомендацию под блюдо.
Морепродукты берите там, где заведение явно специализируется на них: по обороту и репутации обычно проще понять, насколько продукт свежий и честный.
Идея простая: не всё популярное в меню одинаково выгодно.
