Гастрономический развод: 5 блюд, за которые вас заставляют переплачивать

Шеф-повара раскрыли список блюд, которые часто оказываются переоценены в ресторанах

Шеф-повара перечислили несколько популярных позиций, которые, по их опыту, часто оказываются переоценёнными: вы платите как за премиум, а получаете либо минимальную кулинарную работу, либо маркетинг, либо заменители.

Фото: https://unsplash.com by chaewon you is licensed under Free Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане

Об этом говорится в Thrillist.

Какие блюда чаще всего разочаровывают по соотношению цена-качество

Кольца кальмаров во фритюре

Это типичный "безопасный" заказ, но нередко в тарелке оказывается больше панировки, чем самого кальмара. При этом цена зачастую выставляется так, будто вам подали щедрую порцию морепродукта, а не воздушную оболочку из теста и масла.

Сырые устрицы

Шеф-повара отмечают, что устрицы часто продают с большой наценкой, хотя блюдо почти не требует приготовления. Смысл понятный: продукт воспринимается как "люкс", а цена поднимается выше реальной ценности сервиса и кухни.

Вино в ресторане, особенно "второе по цене"

Вина в заведениях, особенно в сегменте повыше, могут иметь наценку, которая не отражает качество. Отдельно упоминается распространённая уловка: именно второе по цене вино нередко делает самую "приятную для ресторана" маржу, потому что гости часто выбирают его как компромиссный вариант.

"Кобе" за пределами Японии

"Говядина кобе" — звучит впечатляюще, но настоящая говядина кобе должна происходить из региона Кобе в Японии. За рубежом под этим названием могут продавать похожие продукты, которые к оригиналу имеют косвенное отношение, зато стоят почти так же, как легенда.

Блюда с трюфельным маслом

По мнению шеф-поваров, трюфельное масло часто делается не из трюфеля, а за счёт ароматизаторов, которые имитируют запах. В итоге вы платите за "трюфельный эффект", а не за редкий ингредиент — и разочарование случается чаще, чем восторг.

Как заказывать в ресторане с умом

Спросите официанта, что здесь берут чаще всего и что именно сегодня удалось особенно хорошо. Если в меню есть "Кобе", уточните происхождение: регион, поставщик, сертификаты — без этого это просто дорогая вывеска. По трюфелю задайте прямой вопрос: используется ли свежий трюфель или конкретный продукт на его основе, а не ароматизированное масло. Вино выбирайте по стилю и бюджету, а не по "второй строке сверху" — и не стесняйтесь попросить рекомендацию под блюдо. Морепродукты берите там, где заведение явно специализируется на них: по обороту и репутации обычно проще понять, насколько продукт свежий и честный.

Идея простая: не всё популярное в меню одинаково выгодно.