Хозяйки передают рецепт из рук в руки: пирог с сырной корочкой, который всегда уходит первым

Заливной пирог с фаршем и сыром выпекают 40 минут

Этот пирог-перевёртыш с сыром, фаршем и грибами стал одним из самых простых и эффектных вариантов выпечки для праздничного стола. Он сочетает доступные ингредиенты, не требует сложных навыков и всегда получается мягким, сочным и с аппетитной корочкой. Такая универсальная выпечка хорошо подходит и для ужина, и для тёплого семейного застолья.

Почему этот пирог-перевёртыш так популярен

Заливные пироги давно стали любимым рецептом хозяйкам, которым важно быстро приготовить вкусное блюдо для всей семьи. Основа на кефире делает тесто мягким и воздушным, а фарш, рис и грибы создают плотную, сытную начинку. Такой пирог удобно подавать горячим или тёплым, он сохраняет форму и легко переворачивается благодаря плотному нижнему слою.

Готовится блюдо быстро: можно использовать консервированные шампиньоны, а тесто требует лишь базового перемешивания ингредиентов. Универсальность пирога делает его подходящим как для праздничных встреч, так и для обычного семейного ужина. При желании начинку можно адаптировать под свои предпочтения.

Ароматная сырная корочка создаёт эффект "гратена", привлекая внимание гостей. Благодаря равномерному распределению слоёв пирог получается насыщенным и хорошо держит форму после разрезания.

Основные ингредиенты и секреты текстуры

В рецепте используются продукты, которые часто есть под рукой: яйца, кефир, мука, рис, грибы, сыр и фарш. Добавление соды или разрыхлителя делает тесто пышным, а кефир помогает добиться нежной, эластичной структуры.

Начинка сочетает сразу несколько текстур: рассыпчатый рис, сочный фарш и мягкие грибы. Тертый сыр создаёт плотный нижний слой, который после переворачивания становится верхней румяной корочкой.

Лук, обжаренный с фаршем, усиливает вкус и добавляет пирогу аромат. Рецепт легко масштабировать — можно изменить количество ингредиентов или заменить шампиньоны другими грибами.

Процесс сборки остаётся одним из ключевых этапов: продукты укладывают слоями, а тесто распределяют сверху. После выпечки пирог "схватывается", а слои сохраняют структуру.

Как приготовить пирог-перевёртыш: пошаговое описание

Для начала форму застилают пергаментом, чтобы пирог легко отделился после выпечки. Лук мелко нарезают и обжаривают с фаршем.

Тесто готовят из яиц, соли, кефира, разрыхлителя и муки — консистенция должна напоминать массу для оладий. В форму выкладывают грибы, сыр, рис и фарш, затем заливают тестом. Выпечка занимает около 40 минут при температуре 175 градусов.

После приготовления пирог должен немного остыть — это помогает ему стать плотнее. Затем блюдо переворачивают на тарелку: в результате верхом оказывается сырный слой, который становится золотистым и аппетитным.

Советы по приготовлению удачного пирога

Используйте форму с пергаментом, чтобы пирог легко отделился. Следите за густотой теста — оно должно быть плотным, но текучим. Начинку можно регулировать по вкусу, заменяя части ингредиентов. Если хотите более нежную текстуру, добавьте немного сметаны или уменьшите количество риса.

Популярные вопросы

Можно ли заменить кефир

Да, подойдёт ряженка или натуральный йогурт.

Подходит ли пирог для заморозки

Можно заморозить после полного остывания.

Чем можно заменить грибы

Любые обжаренные овощи или куриное филе.