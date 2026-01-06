Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот способ экономит час времени: кладёте всё в одну сковороду — и получаете идеальный домашний ужин

Сливочная курица с рисом готовиться за 30 минут
Еда

Быстрый ужин не обязан быть простым — одно блюдо на сковороде может заменить и мясо, и гарнир, сохранив насыщенный вкус домашней кухни. Сливочная курица с рисом в томатной заливке — именно такой вариант: ароматный, сытный и удивительно удобный в приготовлении.

Курица с рисом на сковороде
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Сочетание, которое всегда работает

Сочетание, которое всегда работает

Секрет блюда — в правильном распределении ингредиентов и постепенной обжарке. Куриные бёдра дают сочность, рис впитывает весь аромат сливочного масла и томатной заливки, а мягкий лук создаёт сладковатый фон, характерный для классических домашних рецептов. Такое блюдо подходит и для буднего вечера, и для подачи "из одной сковороды" — удобно, просто и без лишней посуды.

Основа рецепта включает курицу, длиннозерный рис, томатную пасту, масло и специи. Бёдра натирают солью и перцем, обжаривают до золотистой корочки, после чего соединяют с рисом и томатным соусом. В результате получается нежное блюдо, в котором рис полностью пропитывается мясным соком и становится особенно ароматным.

Как готовится сливочная курица с рисом

Процесс начинается с подготовки курицы: её натирают специями, чтобы создать ароматную корочку. Лук обжаривают в масле, добиваясь мягкости и сладкого вкуса. Затем в центре сковороды подрумянивают курицу. Рис добавляют в сковороду, перемешивают с маслом и луком, слегка прогревая. Томатную пасту растворяют в кипятке или бульоне, заливают рис и возвращают курицу кожей вверх. После 20-25 минут тушения рис становится нежным, а курица остаётся сочной. Дать блюду настояться под крышкой — обязательный завершающий шаг, который делает текстуру более насыщенной, сообщает NEWS.ru.

Текстура и вкус: почему блюдо получается таким нежным

Сливочное масло играет ключевую роль. Оно обволакивает зерна риса, помогая им равномерно впитывать аромат, а также подчёркивает томатные ноты. Томаты и бульон создают мягкую кислинку, балансируя вкусовую композицию. В итоге блюдо получается насыщенным, но не тяжёлым, а структура риса — плотной и нежной одновременно.

Советы шаг за шагом

  • Используйте длиннозерный рис — он остаётся рассыпчатым.
  • Обжаривайте курицу до румяной корочки: она удерживает сок внутри.
  • Разводите томатную пасту горячей водой или бульоном для равномерного вкуса.
  • После выключения огня обязательно дайте блюдо настояться под крышкой.

Популярные вопросы

Можно ли заменить бёдра филе

Да, но блюдо получится менее сочным. Филе готовится быстрее, поэтому время тушения лучше сократить.

Подойдёт ли другой вид риса

Круглозёрный даёт более кремовую текстуру, но может развариваться. Предпочтительнее длиннозерный.

Можно ли готовить без томатной пасты

Да, соус можно заменить сливками или бульоном, но вкус будет мягче и менее насыщенным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рис ужин курица томаты рецепты сливочное масло
