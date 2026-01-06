Этот способ экономит час времени: кладёте всё в одну сковороду — и получаете идеальный домашний ужин

Быстрый ужин не обязан быть простым — одно блюдо на сковороде может заменить и мясо, и гарнир, сохранив насыщенный вкус домашней кухни. Сливочная курица с рисом в томатной заливке — именно такой вариант: ароматный, сытный и удивительно удобный в приготовлении.
Секрет блюда — в правильном распределении ингредиентов и постепенной обжарке. Куриные бёдра дают сочность, рис впитывает весь аромат сливочного масла и томатной заливки, а мягкий лук создаёт сладковатый фон, характерный для классических домашних рецептов. Такое блюдо подходит и для буднего вечера, и для подачи "из одной сковороды" — удобно, просто и без лишней посуды.
Основа рецепта включает курицу, длиннозерный рис, томатную пасту, масло и специи. Бёдра натирают солью и перцем, обжаривают до золотистой корочки, после чего соединяют с рисом и томатным соусом. В результате получается нежное блюдо, в котором рис полностью пропитывается мясным соком и становится особенно ароматным.
Процесс начинается с подготовки курицы: её натирают специями, чтобы создать ароматную корочку. Лук обжаривают в масле, добиваясь мягкости и сладкого вкуса. Затем в центре сковороды подрумянивают курицу. Рис добавляют в сковороду, перемешивают с маслом и луком, слегка прогревая. Томатную пасту растворяют в кипятке или бульоне, заливают рис и возвращают курицу кожей вверх. После 20-25 минут тушения рис становится нежным, а курица остаётся сочной. Дать блюду настояться под крышкой — обязательный завершающий шаг, который делает текстуру более насыщенной, сообщает NEWS.ru.
Сливочное масло играет ключевую роль. Оно обволакивает зерна риса, помогая им равномерно впитывать аромат, а также подчёркивает томатные ноты. Томаты и бульон создают мягкую кислинку, балансируя вкусовую композицию. В итоге блюдо получается насыщенным, но не тяжёлым, а структура риса — плотной и нежной одновременно.
Да, но блюдо получится менее сочным. Филе готовится быстрее, поэтому время тушения лучше сократить.
Круглозёрный даёт более кремовую текстуру, но может развариваться. Предпочтительнее длиннозерный.
Да, соус можно заменить сливками или бульоном, но вкус будет мягче и менее насыщенным.
