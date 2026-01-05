Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это горячее сводит мужчин с ума: мясо становится таким мягким, что распадается на волокна

Чашушули готовят из говядины с луком и томатами
Еда

Грузинская кухня славится блюдами, которые сочетают насыщенный вкус, аромат специй и простоту приготовления. Одно из таких — чашушули: густое томлёное мясо в пряном соусе, которое располагает к неторопливому ужину. Правильно приготовленное, оно становится удивительно мягким и буквально тает на языке.

Грузинское мясное блюдо
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Грузинское мясное блюдо

Что делает чашушули особенным

Чашушули относят к традиционным грузинским горячим блюдам, где главную роль играет качественная говядина, долгое томление и щедрая порция ароматных специй. Мясо предварительно маринуют с луком, острыми приправами и лимонным соком, чтобы оно стало мягким и лучше впитало вкус овощей. Затем его тушат в густом томатном соусе с болгарским перцем и зеленью — такой способ приготовления раскрывает естественную сладость томатов и смягчает волокна говядины.

Блюдо относится к универсальным по подаче: оно не требует гарнира и прекрасно сочетается с лавашом или любой свежей лепёшкой. Благодаря большому количеству специй чашушули приобретает характерный грузинский аромат, который невозможно спутать с другим блюдом Кавказа.

Как приготовить чашушули: основные шаги

Для блюда используют нежирную часть говядины — она лучше всего сохраняет структуру при длительном тушении. Мясо нарезают средними кусочками, смешивают с луком, маслом, острой аджикой и лимонным соком, после чего оставляют мариноваться. Лук важно слегка "вмять", чтобы выделился сок — он смягчает волокна.

Далее мясо обжаривают на сильном огне, дают ему выпустить аромат, затем уменьшают огонь и томят около часа. Только потом добавляют помидоры без кожицы, болгарский перец и разведённую томатную пасту. Чтобы сбалансировать кислотность томатной основы, используют небольшое количество сахара. На этом этапе вводят уцхо-сунели, хмели-сунели, кориандр и соль, сообщает Povar.ru.

Финальные штрихи — чеснок и рубленая зелень, которые добавляют уже перед подачей, чтобы сохранить свежий аромат. Говядина к этому моменту становится настолько мягкой, что легко разделяется на волокна.

Советы шаг за шагом для идеального чашушули

  • Маринуйте мясо не менее 30 минут, чтобы оно впитало аромат лука и специй.
  • Добавляйте томаты без кожицы — они дают более нежный соус.
  • Не пропускайте этап тушения на медленном огне: именно он обеспечивает мягкость говядины.
  • Вводите зелень и чеснок в самом конце, чтобы сохранить свежие нотки.

Популярные вопросы

Можно ли заменить говядину свининой или курицей

Блюдо традиционно готовят из говядины, но при желании можно использовать телятину — структура и вкус будут ближе к оригиналу.

Нужен ли гарнир

Как правило, нет. Чашушули подают с лавашом или лепёшками, чтобы впитывать соус.

Какие специи обязательны

Уцхо-сунели, хмели-сунели и кориандр — основа вкуса. Их количество можно корректировать по своему предпочтению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин советы рецепты кулинария
