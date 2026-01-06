Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Утро больше не будет скучным: лимонные пончики, что дарят энергию и аромат солнечного дня

Газированная минералка делает пончики воздушными без дрожжей
Еда

Иногда утру не хватает всего одной детали, чтобы перестать быть серым. Запах лимона, хрустящая корочка и воздушная текстура способны задать настроение на весь день. Эти пончики готовятся на газированной минералке, поэтому получаются удивительно лёгкими и пышными, будто из витрины уютной кофейни.

Лимонные пончики
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Лимонные пончики

В чём секрет пончиков на минералке

Главная особенность рецепта — сильно газированная минеральная вода. Именно пузырьки газа заменяют дрожжи и разрыхлители, делая тесто воздушным без долгого ожидания. Лимонная цедра добавляет свежий аромат, а простота состава позволяет приготовить десерт буквально за 10-15 минут — почти как пончики, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть.

Такие пончики идеально подходят к утреннему кофе или чаю и выручают, когда хочется домашней выпечки без сложных этапов.

Ингредиенты для пончиков и глазури

Для теста

  • пшеничная мука — 250 г
  • сильно газированная минеральная вода — 250 мл
  • сахар — 2 ст. л.
  • цедра одного лимона
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • соль — 1 щепотка
  • растительное масло для фритюра

Для лимонной глазури

  • сахарная пудра — 100 г
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.

Как приготовить лимонные пончики

В глубокой миске соединяют просеянную муку, сахар, соль и лимонную цедру. В центре делают углубление и вливают минеральную воду вместе с растительным маслом. Тесто быстро перемешивают ложкой до однородности — по консистенции оно должно напоминать густую сметану. Об этом сообщает NEWS.RU.

В сотейнике разогревают масло для фритюра. Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно опускают небольшие порции теста в горячее масло. Пончики обжаривают по 1-2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета.

Готовую выпечку выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для глазури сахарную пудру смешивают с лимонным соком до гладкой консистенции и покрывают ею тёплые пончики — при таком подходе глазурь ложится ровно, как и в простых домашних сладостях к завтраку.

Сравнение: пончики на минералке и классические дрожжевые

Дрожжевые пончики требуют времени на расстойку и более плотные по структуре. Вариант на минералке выигрывает скоростью и лёгкостью: тесто готово сразу, а сами пончики получаются нежными и менее тяжёлыми для завтрака. По сравнению с кексами они жарятся быстрее и имеют более хрустящую корочку.

Советы по приготовлению

  1. Используйте сильно газированную воду — от этого зависит пышность.
  2. Не вымешивайте тесто слишком долго, чтобы не выпустить газ.
  3. Следите за температурой масла: оно должно быть горячим, но не дымиться.
  4. Поливайте глазурью слегка остывшие пончики, чтобы она легла ровно.

Популярные вопросы о пончиках на минералке

Можно ли запечь пончики вместо жарки?
Нет, этот рецепт рассчитан именно на фритюр — в духовке текстура будет другой.

Подойдёт ли апельсин вместо лимона?
Да, можно заменить цедру и сок, вкус станет мягче и слаще.

Сколько они хранятся?
Лучше съесть в день приготовления, пока пончики остаются воздушными.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы лимон десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Комплекс из восьми движений активирует пресс без подъёма с кровати
Новости спорта
Комплекс из восьми движений активирует пресс без подъёма с кровати
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Газированная минералка делает пончики воздушными без дрожжей
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Пилинг кожи головы улучшает состояние волос за счёт очищения фолликулов — Vlasta
Для новичков важна последовательность, а не интенсивность тренировок — MinhaVida
Подростковый период у собак длится с 6 до 18 месяцев — Ouest-france
Lada Iskra заняла ценовую нишу между Granta и Vesta
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.