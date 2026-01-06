Утро больше не будет скучным: лимонные пончики, что дарят энергию и аромат солнечного дня

Иногда утру не хватает всего одной детали, чтобы перестать быть серым. Запах лимона, хрустящая корочка и воздушная текстура способны задать настроение на весь день. Эти пончики готовятся на газированной минералке, поэтому получаются удивительно лёгкими и пышными, будто из витрины уютной кофейни.
Главная особенность рецепта — сильно газированная минеральная вода. Именно пузырьки газа заменяют дрожжи и разрыхлители, делая тесто воздушным без долгого ожидания. Лимонная цедра добавляет свежий аромат, а простота состава позволяет приготовить десерт буквально за 10-15 минут — почти как пончики, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть.
Такие пончики идеально подходят к утреннему кофе или чаю и выручают, когда хочется домашней выпечки без сложных этапов.
В глубокой миске соединяют просеянную муку, сахар, соль и лимонную цедру. В центре делают углубление и вливают минеральную воду вместе с растительным маслом. Тесто быстро перемешивают ложкой до однородности — по консистенции оно должно напоминать густую сметану. Об этом сообщает NEWS.RU.
В сотейнике разогревают масло для фритюра. Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно опускают небольшие порции теста в горячее масло. Пончики обжаривают по 1-2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета.
Готовую выпечку выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для глазури сахарную пудру смешивают с лимонным соком до гладкой консистенции и покрывают ею тёплые пончики — при таком подходе глазурь ложится ровно, как и в простых домашних сладостях к завтраку.
Дрожжевые пончики требуют времени на расстойку и более плотные по структуре. Вариант на минералке выигрывает скоростью и лёгкостью: тесто готово сразу, а сами пончики получаются нежными и менее тяжёлыми для завтрака. По сравнению с кексами они жарятся быстрее и имеют более хрустящую корочку.
Можно ли запечь пончики вместо жарки?
Нет, этот рецепт рассчитан именно на фритюр — в духовке текстура будет другой.
Подойдёт ли апельсин вместо лимона?
Да, можно заменить цедру и сок, вкус станет мягче и слаще.
Сколько они хранятся?
Лучше съесть в день приготовления, пока пончики остаются воздушными.
Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.