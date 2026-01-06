Утро больше не будет скучным: лимонные пончики, что дарят энергию и аромат солнечного дня

Газированная минералка делает пончики воздушными без дрожжей

Иногда утру не хватает всего одной детали, чтобы перестать быть серым. Запах лимона, хрустящая корочка и воздушная текстура способны задать настроение на весь день. Эти пончики готовятся на газированной минералке, поэтому получаются удивительно лёгкими и пышными, будто из витрины уютной кофейни.

В чём секрет пончиков на минералке

Главная особенность рецепта — сильно газированная минеральная вода. Именно пузырьки газа заменяют дрожжи и разрыхлители, делая тесто воздушным без долгого ожидания. Лимонная цедра добавляет свежий аромат, а простота состава позволяет приготовить десерт буквально за 10-15 минут — почти как пончики, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть.

Такие пончики идеально подходят к утреннему кофе или чаю и выручают, когда хочется домашней выпечки без сложных этапов.

Ингредиенты для пончиков и глазури

Для теста

пшеничная мука — 250 г

сильно газированная минеральная вода — 250 мл

сахар — 2 ст. л.

цедра одного лимона

растительное масло — 2 ст. л.

соль — 1 щепотка

растительное масло для фритюра

Для лимонной глазури

сахарная пудра — 100 г

лимонный сок — 1-2 ст. л.

Как приготовить лимонные пончики

В глубокой миске соединяют просеянную муку, сахар, соль и лимонную цедру. В центре делают углубление и вливают минеральную воду вместе с растительным маслом. Тесто быстро перемешивают ложкой до однородности — по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

В сотейнике разогревают масло для фритюра. Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно опускают небольшие порции теста в горячее масло. Пончики обжаривают по 1-2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета.

Готовую выпечку выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для глазури сахарную пудру смешивают с лимонным соком до гладкой консистенции и покрывают ею тёплые пончики — при таком подходе глазурь ложится ровно, как и в простых домашних сладостях к завтраку.

Сравнение: пончики на минералке и классические дрожжевые

Дрожжевые пончики требуют времени на расстойку и более плотные по структуре. Вариант на минералке выигрывает скоростью и лёгкостью: тесто готово сразу, а сами пончики получаются нежными и менее тяжёлыми для завтрака. По сравнению с кексами они жарятся быстрее и имеют более хрустящую корочку.

Советы по приготовлению

Используйте сильно газированную воду — от этого зависит пышность. Не вымешивайте тесто слишком долго, чтобы не выпустить газ. Следите за температурой масла: оно должно быть горячим, но не дымиться. Поливайте глазурью слегка остывшие пончики, чтобы она легла ровно.

Популярные вопросы о пончиках на минералке

Можно ли запечь пончики вместо жарки?

Нет, этот рецепт рассчитан именно на фритюр — в духовке текстура будет другой.

Подойдёт ли апельсин вместо лимона?

Да, можно заменить цедру и сок, вкус станет мягче и слаще.

Сколько они хранятся?

Лучше съесть в день приготовления, пока пончики остаются воздушными.