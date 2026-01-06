Сладость, которая согревает лучше камина: рождественский пирог с нежным кремом и зимними пряностями

Рождество трудно представить без домашней выпечки, наполняющей дом тёплыми ароматами специй и фруктов. Именно в такие дни особенно ценятся десерты, которые выглядят нарядно, но остаются по-настоящему уютными. Пирог с яблоками, изюмом и сливочным кремом как раз относится к таким — он сочетает насыщенный вкус, мягкую текстуру и праздничное настроение.
Яблоки дают сочность и лёгкую кислинку, изюм добавляет сладкие акценты, а корица и ваниль создают узнаваемый рождественский аромат. Завершает композицию нежный сливочный крем с кленовым сиропом, который делает десерт особенно выразительным и органично вписывается в традицию рождественской домашней выпечки.
Такой пирог уместен и для семейного чаепития, и для подачи гостям. Он хорошо хранится, не теряя вкуса, и легко нарезается на аккуратные порции.
Духовку заранее разогревают до 170 °C в режиме конвекции или до 190 °C при верхнем и нижнем нагреве. Изюм заливают кипятком, затем обсушивают. Муку соединяют с содой и разрыхлителем.
Яйца взбивают с сахаром до пышности, после чего постепенно вводят растительное масло, ваниль, корицу и соль. В тесто добавляют половину мучной смеси. Яблоки очищают, нарезают кубиками, сбрызгивают лимонным соком и аккуратно вмешивают вместе с изюмом и оставшейся мукой.
Отдельно белки взбивают в крепкую пену и вводят в тесто в два приёма, сохраняя воздушность. Массу выкладывают в форму с пергаментом и выпекают около часа до сухой шпажки — этот принцип особенно ценят в яблочных десертах для зимы.
Крем готовят, соединяя мягкое сливочное масло, сливочный сыр, сахар и кленовый сироп до однородности. Полностью остывший пирог покрывают кремом перед подачей. Об этом сообщает NEWS. ru.
В отличие от плотных кексов на сливочном масле, этот пирог получается более влажным и мягким. Крем добавляет десерту свежести, а яблоки делают вкус менее приторным. По сравнению с бисквитами он менее капризен и лучше хранится.
Можно ли заменить кленовый сироп?
Да, подойдёт мёд или инвертный сироп, но вкус изменится.
Сколько хранится пирог?
До 2 суток в холодильнике под крышкой.
Подходит ли он для праздничного стола?
Да, это один из удачных вариантов рождественского десерта.
