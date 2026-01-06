Сладость, которая согревает лучше камина: рождественский пирог с нежным кремом и зимними пряностями

Изюм замачивают перед выпечкой для мягкой текстуры пирога

Рождество трудно представить без домашней выпечки, наполняющей дом тёплыми ароматами специй и фруктов. Именно в такие дни особенно ценятся десерты, которые выглядят нарядно, но остаются по-настоящему уютными. Пирог с яблоками, изюмом и сливочным кремом как раз относится к таким — он сочетает насыщенный вкус, мягкую текстуру и праздничное настроение.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Кусочек яблочного пирога с кремом

Почему этот пирог так хорошо подходит для праздника

Яблоки дают сочность и лёгкую кислинку, изюм добавляет сладкие акценты, а корица и ваниль создают узнаваемый рождественский аромат. Завершает композицию нежный сливочный крем с кленовым сиропом, который делает десерт особенно выразительным и органично вписывается в традицию рождественской домашней выпечки.

Такой пирог уместен и для семейного чаепития, и для подачи гостям. Он хорошо хранится, не теряя вкуса, и легко нарезается на аккуратные порции.

Ингредиенты для пирога и крема

Для теста

пшеничная мука — 180 г

яблоки — 2 шт.

изюм без косточек — 1 горсть

сахар — 130 г

куриные яйца — 2 шт.

яичные белки — 2 шт.

лимон — 1/2 шт.

растительное масло — 130 мл

ванильный сахар — 1 ст. л.

сода — 1 ч. л.

разрыхлитель с шафраном — 1 ч. л.

молотая корица — 1/2 ч. л.

морская соль — 1 щепотка

Для сливочного крема

сливочное масло — 150 г

сливочный сыр — 120 г

сахар — 80 г

кленовый сироп — 50 мл

Как приготовить пирог: логика процесса

Духовку заранее разогревают до 170 °C в режиме конвекции или до 190 °C при верхнем и нижнем нагреве. Изюм заливают кипятком, затем обсушивают. Муку соединяют с содой и разрыхлителем.

Яйца взбивают с сахаром до пышности, после чего постепенно вводят растительное масло, ваниль, корицу и соль. В тесто добавляют половину мучной смеси. Яблоки очищают, нарезают кубиками, сбрызгивают лимонным соком и аккуратно вмешивают вместе с изюмом и оставшейся мукой.

Отдельно белки взбивают в крепкую пену и вводят в тесто в два приёма, сохраняя воздушность. Массу выкладывают в форму с пергаментом и выпекают около часа до сухой шпажки — этот принцип особенно ценят в яблочных десертах для зимы.

Крем готовят, соединяя мягкое сливочное масло, сливочный сыр, сахар и кленовый сироп до однородности. Полностью остывший пирог покрывают кремом перед подачей. Об этом сообщает NEWS. ru.

Сравнение: этот пирог и классические рождественские кексы

В отличие от плотных кексов на сливочном масле, этот пирог получается более влажным и мягким. Крем добавляет десерту свежести, а яблоки делают вкус менее приторным. По сравнению с бисквитами он менее капризен и лучше хранится.

Советы по приготовлению

Используйте кисло-сладкие яблоки — вкус будет ярче. Белки вводите в тесто аккуратно, лопаткой. Не смазывайте пирог горячим — крем может потечь. Дайте десерту настояться 1-2 часа перед подачей.

Популярные вопросы о рождественском пироге

Можно ли заменить кленовый сироп?

Да, подойдёт мёд или инвертный сироп, но вкус изменится.

Сколько хранится пирог?

До 2 суток в холодильнике под крышкой.

Подходит ли он для праздничного стола?

Да, это один из удачных вариантов рождественского десерта.