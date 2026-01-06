Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Вкус, который помнят все: простой рецепт мраморного торта, бывшего гордостью каждой хозяйки

Какао-порошок добавляют в половину теста для создания узора в мраморном кексе
Еда

В мире вычурных десертов и сложных патиссерий на первый план неожиданно возвращается скромный герой домашней выпечки — мраморный кекс. Этот торт, когда-то бывший гордостью каждой хозяйки, вновь завоёвывает любовь благодаря ностальгическому шарму, простоте приготовления и непревзойдённому уюту.

Пирог "Зебра"
Фото: YouTube by YouTube-канал TASTY COOKING, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог "Зебра"

Его пышное, ароматное тесто с живописными разводами какао доказывает, что настоящая классика не стареет. Об этом сообщают кулинарные блогеры издания MinhaVida.

Почему мраморный кекс снова в тренде

Мраморный кекс, или торре-негре, переживает второе рождение на волне интереса к винтажной домашней выпечке. После эпохи сложных муссов и карамелизованных десертов многие ищут в выпечке простоту, душевность и знакомый с детства вкус. Этот торт идеально отвечает этим запросам: он готовится из базовых ингредиентов, не требует кондитерского мастерства, а его влажная текстура и контраст ванильной и шоколадной ноток создают идеальный баланс.

"Этот пирог, состоящий из слоёв теста, которые при нарезке создают узор, доказывает, что традиции никогда не выходят из моды", — отмечают кулинарные эксперты.

В отличие от покупных аналогов, домашний мраморный кекс лишён искусственных ароматизаторов и консервантов, а его рецепт легко адаптировать, добавляя, например, тёртую апельсиновую цедру или щепотку корицы.

Рецепт классического мраморного кекса

Этот рецепт проверен временем и гарантирует получение высокого, пышного и влажного торта с красивым рисунком.

Ингредиенты:

  • 2 стакана сахара (около 400 г)

  • 4 ст. л. размягчённого сливочного масла или хорошего маргарина для выпечки

  • 3 крупных яйца (комнатной температуры)

  • 3 стакана пшеничной муки (примерно 360 г)

  • 1,5 стакана молока (375 мл)

  • 1 ст. л. (без горки) разрыхлителя для теста

  • 3 ст. л. качественного какао-порошка (без сахара)

Пошаговое приготовление:

  1. Приготовьте основу. В большой миске взбейте миксером сахар и размягчённое сливочное масло до лёгкой, воздушной массы. Добавляйте яйца по одному, тщательно взбивая после каждого.

  2. Соедините ингредиенты. Просейте муку и разрыхлитель. Добавляйте сухую смесь в яично-масляную массу, чередуя с молоком, начиная и заканчивая мукой. Аккуратно перемешивайте лопаткой или миксером на низкой скорости до однородности.

  3. Создайте два вида теста. Разделите тесто на две примерно равные части. В одну часть просейте какао-порошок и тщательно перемешайте до получения ровного шоколадного цвета.

  4. Сформируйте узор. Смажьте форму для выпечки (около 24 см в диаметре) маслом и припылите мукой. Ложкой выкладывайте в форму тесто двумя видами, чередуя ложки светлой и тёмной массы. Для создания красивого мраморного рисунка проведите несколько раз ножом или деревянной шпажкой зигзагообразными движениями через всё тесто.

  5. Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте кекс на среднем уровне 35-45 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой или зубочисткой, воткнутой в центр. Дайте торту остыть в форме 10-15 минут, затем переверните на решётку до полного остывания.

Плюсы и минусы домашнего мраморного кекса

Этот десерт обладает неоспоримыми достоинствами. Его рецепт предельно прост и не требует редких ингредиентов. Торт получается очень долго не черствеющим, влажным и идеально подходит для завтрака, полдника или неформального чаепития. Процесс его приготовления — отличный способ вовлечь в кулинарию детей, наблюдая за волшебством создания узора.

К минусам можно отнести относительно высокую калорийность из-за содержания сахара и масла. Кекс может не подойти поклонникам изысканных, лёгких десертов. Его внешний вид — простая домашняя выпечка — уступает в эффектности современным украшенным тортам, хотя в этом и заключается его основное очарование.

Сравнение: Домашний мраморный кекс vs. Покупной бисквит

Выбирая между этими двумя вариантами, важно понимать их различия. Домашний кекс — это гарантия натурального состава, свежести и особой текстуры. Вы можете контролировать качество продуктов (например, использовать более дорогое какао или сливочное масло вместо маргарина). Его вкус и аромат насыщеннее и "честнее".

Покупной бисквит или кекс — это, в первую очередь, удобство и скорость. Однако в его составе часто присутствуют консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы и удешевлённые жиры. Текстура может быть более "резиновой" или суховатой. Домашний торт, безусловно, выигрывает в плане пользы и душевности, в то время как магазинный — в вопросе экономии времени.

Популярные вопросы о приготовлении мраморного кекса

Почему торт может не подняться или осесть в центре?
Чаще всего это происходит из-за ошибок с разрыхлителем (он может быть просрочен) или из-за резкого перепада температуры (открывание духовки в первые 25-30 минут выпечки). Также важно не взбивать тесто после добавления муки слишком интенсивно и долго, чтобы не развить клейковину. Используйте ингредиенты комнатной температуры.

Чем можно заменить маргарин в рецепте?
Лучшей заменой станет качественное сливочное масло жирностью не менее 82%. Это придаст торту более насыщенный вкус и аромат. Также можно использовать рафинированное дезодорированное подсолнечное или кокосовое масло в том же количестве, но вкус будет нейтральнее.

Как правильно хранить мраморный кекс, чтобы он дольше оставался мягким?
Полностью остывший торт нужно плотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в герметичный контейнер. При комнатной температуре он сохранит мягкость 2-3 дня. Для более длительного хранения (до недели) его можно держать в холодильнике, а перед подачей подогревать нужный кусок в микроволновке 10-15 секунд. Кекс также отлично замораживается целиком или кусками на срок до 3 месяцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
