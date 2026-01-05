Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Легче облака, ярче гирлянды: праздничный десерт с мандаринами, который собирается за считанные минуты

Сухофрукты отваривают в зеленом чае для мягкого вкуса
Еда

В новогоднюю ночь особенно хочется сладкого, но без тяжести и чувства "перебора". Именно поэтому десерты без выпечки всё чаще выходят на первый план. Сливочный десерт с мандаринами, курагой и черносливом — как раз из таких: он нарядный, нежный и при этом удивительно простой.

Кремовый десерт с фруктами и орехами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кремовый десерт с фруктами и орехами

Почему этот десерт удачно вписывается в праздничное меню

В отличие от тортов и сложных пирожных, этот десерт собирается в бокалах и не требует духовки. Он хорошо подходит для новогоднего стола, потому что сочетает свежесть цитрусов, насыщенность сухофруктов и мягкую сливочную текстуру. К тому же блюдо можно приготовить заранее и подать охлаждённым — особенно удачно это смотрится, когда на столе уже есть десерты без выпечки.

Отдельный плюс — визуальный эффект. Слои фруктов, крема и орехов выглядят празднично даже без дополнительного декора.

Ингредиенты на 4 порции

Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти зимой:

  • 10-12 плодов чернослива
  • 10-12 плодов кураги
  • 500 мл свежезаваренного зелёного чая
  • 6 крупных сочных мандаринов
  • 200 г сметаны жирностью около 25%
  • 200 мл сливок жирностью от 33%
  • 30-40 г миндальных хлопьев

Зелёный чай здесь играет важную роль: он делает вкус сухофруктов мягче и убирает излишнюю приторность, особенно в сочетании с сочными мандаринами зимой.

Как готовится десерт: пошаговая логика

Сначала подготавливают сухофрукты. Курагу и чернослив заливают горячим зелёным чаем, доводят до кипения и варят до мягкости. После этого жидкость полностью сливают, а сухофрукты оставляют остывать. Отвар в рецепте больше не используется.

Мандарины тщательно очищают от кожуры и белых плёнок. Часть плодов нарезают тонкими кружками для оформления, остальные разделяют на дольки. Дольки аккуратно соединяют с остывшими сухофруктами.

Фруктовую смесь раскладывают по широким бокалам, выкладывая кружки мандаринов вдоль стенок, чтобы они были хорошо видны снаружи.

Отдельно взбивают холодные сливки и соединяют их со сметаной до однородной, воздушной массы. Крем распределяют поверх фруктов. В финале десерт посыпают миндальными хлопьями, слегка поджаренными на сухой сковороде. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: этот десерт и классические новогодние сладости

По сравнению с бисквитными тортами и слоёными пирожными, этот вариант легче и быстрее в приготовлении. Здесь нет теста, а значит — меньше ощущения тяжести после еды. В отличие от желе, десерт более насыщенный и сливочный, а по сравнению с муссами — проще в сборке и стабильнее по текстуре.

Советы по приготовлению

  • Используйте хорошо охлаждённые сливки — крем получится устойчивым.
  • Полностью удаляйте белые плёнки с мандаринов, чтобы избежать горечи.
  • Не переваривайте сухофрукты — они должны быть мягкими, но сохранять форму.
  • Миндаль поджаривайте непосредственно перед подачей для яркого аромата.

Популярные вопросы о новогоднем сливочном десерте

Можно ли приготовить десерт заранее?
Да, его удобно собрать за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике.

Чем заменить миндаль?
Подойдут фундук, грецкие орехи или кокосовая стружка.

Подойдёт ли десерт для детского стола?
Да, если исключить орехи и убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
