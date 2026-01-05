Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сытное блюдо, что спасает зимние вечера: свинина и овощи тают в густом соусе, будто в домашней сказке

Лавровый лист работает эффективнее при закрытом запекании
Иногда для ощущения праздника не нужны сложные рецепты и экзотические продукты. Достаточно одного сытного блюда, которое собирает всех за столом и наполняет дом ароматами домашней кухни. Жаркое со свининой, картофелем и овощами как раз из таких — простое в приготовлении и щедрое на вкус. 

Жаркое со свининой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Жаркое со свининой

Почему это жаркое подходит для семейного застолья

Это блюдо рассчитано на большую компанию и не требует постоянного контроля у плиты. Мясо томится в духовке, овощи пропитываются соусом, а в итоге получается густое, ароматное жаркое, которое удобно подавать прямо в форме.

Свинина делает блюдо насыщенным, картофель — сытным, а овощи добавляют сладость и баланс вкуса. Такой вариант одинаково хорошо подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты для жаркого на 6 порций

Набор продуктов простой и доступный, без редких позиций.

Основные ингредиенты:

  • мякоть свинины — 400 г
  • картофель — 600 г
  • морковь — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • вода — 100 мл
  • лавровый лист — 1 шт.
  • чёрный перец горошком — 2 шт.
  • соль — по вкусу
  • смесь специй — по вкусу
  • пшеничная мука — 1 ст. л.

Как подготовить продукты

Свинину промывают, обсушивают и нарезают небольшими кусочками. Лучше выбирать мясо с небольшим количеством жира — оно останется сочным после запекания. Картофель очищают и режут кубиками среднего размера, чтобы он равномерно приготовился вместе с мясом.

Морковь нарезают кружками или полукружьями, болгарский перец — полосками или кубиками. Все ингредиенты удобно сразу соединить в жаропрочной форме с крышкой.

Соус — основа вкуса

Томатная паста, разведённая водой, образует базу соуса. Половину этой смеси добавляют сразу к мясу и овощам вместе со специями и лавровым листом. Вторая часть соединяется с мукой — именно она позже сделает соус густым и обволакивающим.

Такой приём позволяет сохранить сочность блюда и добиться приятной текстуры без лишней жирности.

Запекание в духовке

Жаркое готовят при температуре 190 °C около часа под крышкой или фольгой. За это время мясо становится мягким, а овощи — полностью готовыми. Затем форму достают, лишний сок сливают, добавляют вторую часть соуса с мукой и возвращают блюдо в духовку ещё на 15 минут.

На этом этапе соус густеет и равномерно покрывает все ингредиенты.

Подача и варианты дополнений

Подают жаркое горячим, при желании посыпают свежей зеленью — петрушкой или зелёным луком. Блюдо не требует гарнира, но хорошо сочетается с домашним хлебом или солёными огурцами. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: жаркое в духовке и на плите

Запекание в духовке позволяет сохранить сочность и избежать постоянного помешивания. В отличие от приготовления на плите, вкус получается более мягким и "томлёным", а текстура — равномерной. Такой способ особенно удобен для больших порций.

Популярные вопросы о жарком со свининой

Можно ли заменить свинину?
Да, подойдёт курица или говядина, но время приготовления может измениться.

Что делать, если нет крышки для формы?
Её легко заменить плотной фольгой.

Можно ли добавить другие овощи?
Да, хорошо подойдут лук, кабачок или корень сельдерея.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
