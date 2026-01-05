Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зимняя сладость, от которой не скрыться: яблочный торт, будто созданный для коротких дней и длинных вечеров

Йогурт в тесте удерживает влагу в яблочном торте до 5 дней — ouest-france
Еда

Зимой особенно хочется домашней выпечки, которая наполняет дом теплом и ароматами. Яблочно-йогуртовый торт стал именно таким десертом — простым, уютным и удивительно нежным. Его готовят без сложных техник, а результат каждый раз радует мягкой текстурой и фруктовой сочностью. Об этом сообщает ouest-france.

Яблочный йогуртовый пирог
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Яблочный йогуртовый пирог

Почему этот яблочно-йогуртовый торт так популярен

Секрет успеха рецепта — в балансе. Йогурт делает тесто воздушным и влажным, яблоки добавляют естественную сладость и сочность, а минимальный набор ингредиентов позволяет готовить торт без лишних затрат времени. Это тот случай, когда выпечка подходит и для семейного чаепития, и для угощения гостей.

Торт получается лёгким, но сытным, не приторным и хорошо воспринимается даже после плотного обеда. Именно поэтому он особенно востребован в холодное время года.

Ингредиенты для ультрамягкого яблочного торта

Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине.

Основные ингредиенты:

  •  натуральный йогурт — 2 шт. (около 250 г)
  •  куриные яйца — 3 шт.
  •  сахар — 120 г
  •  сливочное масло — 70 г (растопленное)
  •  пшеничная мука — 200 г
  •  разрыхлитель — 1 пакетик
  •  яблоки — 2 крупных (золотистые или аналогичные сорта)

В чём секрет особенно нежной текстуры

Важно использовать ингредиенты комнатной температуры. Йогурт в сочетании с растопленным, но не горячим маслом образует однородную основу, благодаря которой тесто поднимается равномерно. Яйца добавляют по одному, хорошо взбивая после каждого — это насыщает массу воздухом.

Муку с разрыхлителем вмешивают аккуратно, без интенсивного взбивания. Такой подход позволяет сохранить лёгкость теста и избежать плотного мякиша.

Как подготовить яблоки

Для этого торта яблоки нарезают не тонкими ломтиками, а крупными кубиками. Так они не растворяются в тесте, а создают сочные фрагменты внутри готового пирога. Часть кусочков остаётся ближе к поверхности, часть — в центре, формируя разную текстуру в каждом ломтике.

Лучше выбирать спелые и сочные яблоки — именно они дают эффект «тающего» мякиша.

Выпечка без ошибок

Тесто выкладывают в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Оптимальная высота слоя — около пяти сантиметров. Выпекают торт при 180 °C примерно 35 минут, ориентируясь на золотистую корочку.

Готовность проверяют деревянной шпажкой: она должна выходить слегка влажной, но без жидкого теста. После выпечки торту дают немного остыть, чтобы он сохранил форму при нарезке.

Сравнение: йогуртовый торт и классический бисквит

В отличие от классического бисквита, яблочно-йогуртовый торт не требует точного взвешивания и сложной техники. Он менее сухой, дольше сохраняет свежесть и лучше подходит для хранения. При этом по вкусу он выигрывает за счёт фруктовой начинки и лёгкой кислинки йогурта.

Советы для идеального результата

  1. Достаньте все ингредиенты заранее, чтобы они были тёплыми.

  2. Не взбивайте тесто слишком долго после добавления муки.

  3. Используйте сочные яблоки и крупную нарезку.

  4. Не пересушивайте торт — лучше слегка недопечь, чем передержать.

Популярные вопросы о яблочно-йогуртовом торте

Можно ли заменить йогурт?
Да, подойдёт густой фермерский йогурт или греческий.

Добавляют ли специи?
По желанию можно положить корицу или ваниль, не нарушая структуру теста.

Как долго хранится торт?
До пяти дней при комнатной температуре в закрытой ёмкости.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
