Зимний хит, который прогревает сильнее пледа: гратен, о котором говорят кулинарные сообщества

В Сети обсуждают простой, но эффектный гратен, который неожиданно стал кулинарным хитом. Сочетание картофеля, чоризо и камамбера оказалось настолько удачным, что рецепт получил почти максимальные оценки на кулинарных платформах. Блюдо называют идеальным вариантом для холодных вечеров и дружеских ужинов. Об этом сообщает ouest-france.
Секрет популярности — в контрасте текстур и вкусов. Картофель даёт мягкую, сытную основу, чоризо добавляет характерную пикантную нотку, а камамбер связывает всё сливочной, тягучей текстурой. В результате получается блюдо, которое одновременно насыщает и радует сложным вкусом, не требуя при этом сложных кулинарных навыков.
Гратен одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для встречи с друзьями. Его подают прямо из формы, а аромат расплавленного сыра делает остальное.
Для приготовления этого гратена не нужны редкие продукты — всё легко найти в обычном магазине.
Основные ингредиенты:
Для гратена важно выбрать правильный картофель. Лучше всего подойдут сорта для запекания — они сохраняют форму, но остаются мягкими. Нарезка должна быть тонкой, чтобы слои пропеклись равномерно.
Чоризо можно выбрать по вкусу. Мягкий подойдёт для более нейтрального варианта, острый — для тех, кто любит яркие акценты. Камамбер нарезают крупными ломтиками и выкладывают сверху, не удаляя полностью корочку — она добавляет вкусу глубины.
Картофель можно слегка отварить заранее, чтобы сократить время в духовке. Затем в форме для запекания чередуют слои картофеля и чоризо, заливают сливочно-молочной смесью с чесноком и травами. Сверху выкладывают камамбер.
Запекают гратен при 180 °C около 40 минут, пока верх не станет золотистым, а внутри блюдо — мягким и сочным.
Обычный картофельный гратен получается нежным и нейтральным. Добавление чоризо делает вкус более насыщенным и "характерным", а камамбер заменяет привычные твёрдые сыры, добавляя сливочность и аромат. Именно это сочетание и сделало рецепт вирусным.
Можно ли сделать блюдо менее калорийным?
Да, уменьшив количество сливок или заменив их молоком.
Чем заменить чоризо?
Подойдут бекон, ветчина или грибы для вегетарианской версии.
С чем лучше подавать гратен?
С зелёным салатом или запечёнными овощами.
