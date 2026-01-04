Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимний хит, который прогревает сильнее пледа: гратен, о котором говорят кулинарные сообщества

Камамбер в гратене усиливает вкус картофеля при запекании — ouest-france
Еда

В Сети обсуждают простой, но эффектный гратен, который неожиданно стал кулинарным хитом. Сочетание картофеля, чоризо и камамбера оказалось настолько удачным, что рецепт получил почти максимальные оценки на кулинарных платформах. Блюдо называют идеальным вариантом для холодных вечеров и дружеских ужинов. Об этом сообщает ouest-france.

Гратен с картофелем и чоризо
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гратен с картофелем и чоризо

Почему этот гратен стал интернет-хитом

Секрет популярности — в контрасте текстур и вкусов. Картофель даёт мягкую, сытную основу, чоризо добавляет характерную пикантную нотку, а камамбер связывает всё сливочной, тягучей текстурой. В результате получается блюдо, которое одновременно насыщает и радует сложным вкусом, не требуя при этом сложных кулинарных навыков.

Гратен одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для встречи с друзьями. Его подают прямо из формы, а аромат расплавленного сыра делает остальное.

Ингредиенты

Для приготовления этого гратена не нужны редкие продукты — всё легко найти в обычном магазине.

Основные ингредиенты:

  • картофель — 800-900 г
  • чоризо — 120-150 г
  • камамбер — 1 круг (250 г)
  • сливки или крем-фреш — 200 мл
  • молоко — 100 мл
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • прованские травы — по вкусу
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Как добиться идеального результата

Для гратена важно выбрать правильный картофель. Лучше всего подойдут сорта для запекания — они сохраняют форму, но остаются мягкими. Нарезка должна быть тонкой, чтобы слои пропеклись равномерно.

Чоризо можно выбрать по вкусу. Мягкий подойдёт для более нейтрального варианта, острый — для тех, кто любит яркие акценты. Камамбер нарезают крупными ломтиками и выкладывают сверху, не удаляя полностью корочку — она добавляет вкусу глубины.

Основные этапы приготовления

Картофель можно слегка отварить заранее, чтобы сократить время в духовке. Затем в форме для запекания чередуют слои картофеля и чоризо, заливают сливочно-молочной смесью с чесноком и травами. Сверху выкладывают камамбер.

Запекают гратен при 180 °C около 40 минут, пока верх не станет золотистым, а внутри блюдо — мягким и сочным.

Сравнение: классический гратен и версия с чоризо

Обычный картофельный гратен получается нежным и нейтральным. Добавление чоризо делает вкус более насыщенным и "характерным", а камамбер заменяет привычные твёрдые сыры, добавляя сливочность и аромат. Именно это сочетание и сделало рецепт вирусным.

Популярные вопросы о гратене с камамбером

Можно ли сделать блюдо менее калорийным?
Да, уменьшив количество сливок или заменив их молоком.

Чем заменить чоризо?
Подойдут бекон, ветчина или грибы для вегетарианской версии.

С чем лучше подавать гратен?
С зелёным салатом или запечёнными овощами.

