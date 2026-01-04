Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сладкое пророчество на столе: рождественский пирог, который меняет судьбу по одному кусочку

Роскон-де-рейес подают строго 6 января после Богоявления
Еда

Рождественский стол в Испании и Португалии невозможно представить без одного особенного пирога. Роскон-де-рейес — это не просто выпечка, а праздничный ритуал с ароматным тестом, ярким декором и сюрпризами внутри. Его разрезают 6 января, в день Богоявления, превращая десерт в игру для всей семьи.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Что такое роскон-де-рейес

Роскон-де-рейес — это дрожжевой рождественский пирог в форме кольца, символизирующего корону Трёх царей. Его поверхность украшают цукаты и сахар, напоминающие драгоценные камни. Но главная особенность скрыта внутри.

Перед выпечкой в тесто закладывают небольшие "сюрпризы". Чаще всего это фасоль и фигурка короля. Тот, кому попадётся фасоль, по традиции оплачивает следующий пирог, а счастливчик с фигуркой надевает бумажную корону и становится "королём вечера".

Ингредиенты для классического роскон-де-рейес

Для приготовления традиционного пирога понадобятся простые, но ароматные продукты.

Основные ингредиенты:

  • пшеничная мука — 330 г
  • сахар — 100 г
  • сливочное масло — 70 г
  • молоко — 30 мл
  • куриные яйца — 2 шт.
  • прессованные дрожжи — 20 г
  • светлый ром — 20 мл
  • апельсиновый экстракт — 1 ч. л.
  • цедра апельсина — 40 г
  • цедра лимона — 40 г
  • соль — 0,3 ч. л.

Для украшения:

  • цукаты
  • сахар

Для смазывания:

  • молоко — 30 мл

Традиции и значение пирога

Роскон-де-рейес — это не просто десерт к чаю, а важная часть праздничной культуры. Его подают после того, как дети получают подарки от волхвов, а сам процесс разрезания превращается в семейный аттракцион.

Этот пирог объединяет за столом и взрослых, и детей, сохраняя дух праздника даже после окончания рождественских каникул.

Особенности приготовления

Тесто для роскон-де-рейес замешивают на дрожжах и долго вымешивают, добиваясь мягкой и эластичной текстуры. Апельсиновая и лимонная цедра придают яркий цитрусовый аромат, а ром добавляет глубину вкуса.

После первой расстойки тесту придают форму кольца, фиксируя отверстие в центре, чтобы оно сохранилось при выпечке. Перед отправкой в духовку пирог смазывают яично-молочной смесью, украшают цукатами и посыпают сахаром. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Современные вариации

Сегодня роскон-де-рейес всё чаще готовят с начинкой. Уже остывшее кольцо разрезают горизонтально и наполняют заварным или шоколадным кремом, а также взбитыми сливками с сахаром.

Такие версии делают пирог более насыщенным и приближают его по вкусу к праздничному торту, сохраняя при этом традиционную форму и символику.

Сравнение: классический и роскон с кремом

Классический роскон ценят за лёгкость и аромат теста, а также за историческое значение. Версия с кремом более калорийная и сытная, но особенно популярна на больших застольях. Выбор зависит от формата праздника и предпочтений гостей.

Популярные вопросы о роскон-де-рейес

Можно ли замесить тесто заранее?
Да, холодная расстойка в холодильнике в течение ночи считается допустимой.

Обязателен ли ром в рецепте?
Нет, его можно исключить или заменить апельсиновым ароматизатором.

Чем лучше украшать пирог?
Классика — цукаты и сахар, но допустимы орехи и сухофрукты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
