Сладкое пророчество на столе: рождественский пирог, который меняет судьбу по одному кусочку

Рождественский стол в Испании и Португалии невозможно представить без одного особенного пирога. Роскон-де-рейес — это не просто выпечка, а праздничный ритуал с ароматным тестом, ярким декором и сюрпризами внутри. Его разрезают 6 января, в день Богоявления, превращая десерт в игру для всей семьи.
Роскон-де-рейес — это дрожжевой рождественский пирог в форме кольца, символизирующего корону Трёх царей. Его поверхность украшают цукаты и сахар, напоминающие драгоценные камни. Но главная особенность скрыта внутри.
Перед выпечкой в тесто закладывают небольшие "сюрпризы". Чаще всего это фасоль и фигурка короля. Тот, кому попадётся фасоль, по традиции оплачивает следующий пирог, а счастливчик с фигуркой надевает бумажную корону и становится "королём вечера".
Для приготовления традиционного пирога понадобятся простые, но ароматные продукты.
Основные ингредиенты:
Для украшения:
Для смазывания:
Роскон-де-рейес — это не просто десерт к чаю, а важная часть праздничной культуры. Его подают после того, как дети получают подарки от волхвов, а сам процесс разрезания превращается в семейный аттракцион.
Этот пирог объединяет за столом и взрослых, и детей, сохраняя дух праздника даже после окончания рождественских каникул.
Тесто для роскон-де-рейес замешивают на дрожжах и долго вымешивают, добиваясь мягкой и эластичной текстуры. Апельсиновая и лимонная цедра придают яркий цитрусовый аромат, а ром добавляет глубину вкуса.
После первой расстойки тесту придают форму кольца, фиксируя отверстие в центре, чтобы оно сохранилось при выпечке. Перед отправкой в духовку пирог смазывают яично-молочной смесью, украшают цукатами и посыпают сахаром. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Сегодня роскон-де-рейес всё чаще готовят с начинкой. Уже остывшее кольцо разрезают горизонтально и наполняют заварным или шоколадным кремом, а также взбитыми сливками с сахаром.
Такие версии делают пирог более насыщенным и приближают его по вкусу к праздничному торту, сохраняя при этом традиционную форму и символику.
Классический роскон ценят за лёгкость и аромат теста, а также за историческое значение. Версия с кремом более калорийная и сытная, но особенно популярна на больших застольях. Выбор зависит от формата праздника и предпочтений гостей.
Можно ли замесить тесто заранее?
Да, холодная расстойка в холодильнике в течение ночи считается допустимой.
Обязателен ли ром в рецепте?
Нет, его можно исключить или заменить апельсиновым ароматизатором.
Чем лучше украшать пирог?
Классика — цукаты и сахар, но допустимы орехи и сухофрукты.
