Ненавидите ананасы в горячем? Попробуйте эту курицу — и вы сами удивитесь, насколько это вкусно

Курица под тропической шубкой кажется смелым сочетанием, но именно оно позволяет привычному филе раскрыться по-новому. В этом рецепте нежное мясо, тонкие овощные слои и ананасы создают сбалансированный вкус, который нравится даже тем, кто обычно избегает фруктов в горячих блюдах. Ароматная сырная корочка и лёгкая кокосовая нота превращают запеканку в эффектное горячее для праздника или семейного обеда.
Основой блюда становится куриная грудка, нарезанная пластами и слегка обжаренная до тонкой золотистой корочки. Такой приём помогает сохранить сочность и улучшить текстуру мяса при дальнейшем запекании. Картофель, нарезанный максимально тонко, и мягкий лук создают удобную "подушку", которая не даёт филе пересохнуть, а ананасы придают деликатную сладость без приторности. Небольшая добавка кокосовой стружки усиливает тропическое впечатление, но остаётся только фоном, позволяя блюду сохранять солёно-сливочный баланс.
В сливочной заливке сметана и майонез играют роль мягкого связующего слоя. Они помогают распределить тепло внутри формы и создают условия, при которых корочка получается нежной, а начинка — сочной. В результате блюдо приобретает насыщенный аромат, а ингредиенты гармонично дополняют друг друга.
Грудки разрежьте вдоль на пласты, слегка отбейте, посолите и поперчите. Быстро обжарьте каждый кусочек по 20-30 секунд с обеих сторон — только чтобы запечатать соки.
Картофель нарежьте тонкими кружками, лук — полукольцами. Выложите их слоями на дно формы, чтобы создать мягкую подложку для филе.
Смешайте сметану с майонезом, паприкой и солью. Распределите смесь по поверхности курицы. Сверху выложите ананасы, предварительно убрав лишний сок.
Равномерно посыпьте тёртым сыром и чуть-чуть кокосовой стружкой — она добавит лишь лёгкий ароматный оттенок.
Готовьте при 200 °C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячим.
Тонкая нарезка картофеля ускоряет приготовление, а лук добавляет мягкость. Ананасы перед выкладкой лучше обсушить. Для усиления тропического оттенка можно добавить щепотку карри. Форма не должна быть глубокой: так блюдо прогревается равномернее. Майонез легко заменить дополнительной ложкой сметаны, сообщает "ПОПКОРНNEWS".
Да, но их нужно хорошо обсушить.
Можно убрать её полностью.
Да, блюдо хорошо переносит разогрев.
