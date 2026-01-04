Ненавидите ананасы в горячем? Попробуйте эту курицу — и вы сами удивитесь, насколько это вкусно

Ананасы и кокосовая стружка усиливают вкус курицы

Курица под тропической шубкой кажется смелым сочетанием, но именно оно позволяет привычному филе раскрыться по-новому. В этом рецепте нежное мясо, тонкие овощные слои и ананасы создают сбалансированный вкус, который нравится даже тем, кто обычно избегает фруктов в горячих блюдах. Ароматная сырная корочка и лёгкая кокосовая нота превращают запеканку в эффектное горячее для праздника или семейного обеда.

Тропический акцент, который работает

Основой блюда становится куриная грудка, нарезанная пластами и слегка обжаренная до тонкой золотистой корочки. Такой приём помогает сохранить сочность и улучшить текстуру мяса при дальнейшем запекании. Картофель, нарезанный максимально тонко, и мягкий лук создают удобную "подушку", которая не даёт филе пересохнуть, а ананасы придают деликатную сладость без приторности. Небольшая добавка кокосовой стружки усиливает тропическое впечатление, но остаётся только фоном, позволяя блюду сохранять солёно-сливочный баланс.

В сливочной заливке сметана и майонез играют роль мягкого связующего слоя. Они помогают распределить тепло внутри формы и создают условия, при которых корочка получается нежной, а начинка — сочной. В результате блюдо приобретает насыщенный аромат, а ингредиенты гармонично дополняют друг друга.

Ингредиенты

Куриная грудка — 600 г.

Картофель — 2-3 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Ананасы кусочками — 1 банка (400 г).

Твёрдый сыр — 100 г.

Сметана — 2-3 ст. л.

Майонез — 2-3 ст. л.

Кокосовая стружка — 1-2 ч. л.

Сладкая паприка — по вкусу.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Как приготовить курицу под тропической шубкой

Подготовьте филе

Грудки разрежьте вдоль на пласты, слегка отбейте, посолите и поперчите. Быстро обжарьте каждый кусочек по 20-30 секунд с обеих сторон — только чтобы запечатать соки.

Подготовьте основу

Картофель нарежьте тонкими кружками, лук — полукольцами. Выложите их слоями на дно формы, чтобы создать мягкую подложку для филе.

Соберите соус

Смешайте сметану с майонезом, паприкой и солью. Распределите смесь по поверхности курицы. Сверху выложите ананасы, предварительно убрав лишний сок.

Добавьте финальный слой

Равномерно посыпьте тёртым сыром и чуть-чуть кокосовой стружкой — она добавит лишь лёгкий ароматный оттенок.

Запекайте

Готовьте при 200 °C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячим.

Советы по запеканию

Тонкая нарезка картофеля ускоряет приготовление, а лук добавляет мягкость. Ананасы перед выкладкой лучше обсушить. Для усиления тропического оттенка можно добавить щепотку карри. Форма не должна быть глубокой: так блюдо прогревается равномернее. Майонез легко заменить дополнительной ложкой сметаны, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Популярные вопросы

Подойдут ли свежие ананасы

Да, но их нужно хорошо обсушить.

Что использовать вместо кокосовой стружки

Можно убрать её полностью.

Можно ли приготовить заранее

Да, блюдо хорошо переносит разогрев.