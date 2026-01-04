Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ненавидите ананасы в горячем? Попробуйте эту курицу — и вы сами удивитесь, насколько это вкусно

Ананасы и кокосовая стружка усиливают вкус курицы
Еда

Курица под тропической шубкой кажется смелым сочетанием, но именно оно позволяет привычному филе раскрыться по-новому. В этом рецепте нежное мясо, тонкие овощные слои и ананасы создают сбалансированный вкус, который нравится даже тем, кто обычно избегает фруктов в горячих блюдах. Ароматная сырная корочка и лёгкая кокосовая нота превращают запеканку в эффектное горячее для праздника или семейного обеда.

Куриная грудка с ананасами
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Куриная грудка с ананасами

Тропический акцент, который работает

Основой блюда становится куриная грудка, нарезанная пластами и слегка обжаренная до тонкой золотистой корочки. Такой приём помогает сохранить сочность и улучшить текстуру мяса при дальнейшем запекании. Картофель, нарезанный максимально тонко, и мягкий лук создают удобную "подушку", которая не даёт филе пересохнуть, а ананасы придают деликатную сладость без приторности. Небольшая добавка кокосовой стружки усиливает тропическое впечатление, но остаётся только фоном, позволяя блюду сохранять солёно-сливочный баланс.

В сливочной заливке сметана и майонез играют роль мягкого связующего слоя. Они помогают распределить тепло внутри формы и создают условия, при которых корочка получается нежной, а начинка — сочной. В результате блюдо приобретает насыщенный аромат, а ингредиенты гармонично дополняют друг друга.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 600 г.
  • Картофель — 2-3 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Ананасы кусочками — 1 банка (400 г).
  • Твёрдый сыр — 100 г.
  • Сметана — 2-3 ст. л.
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Кокосовая стружка — 1-2 ч. л.
  • Сладкая паприка — по вкусу.
  • Соль и чёрный перец — по вкусу.
  • Растительное масло — для жарки.

Как приготовить курицу под тропической шубкой

Подготовьте филе

Грудки разрежьте вдоль на пласты, слегка отбейте, посолите и поперчите. Быстро обжарьте каждый кусочек по 20-30 секунд с обеих сторон — только чтобы запечатать соки.

Подготовьте основу

Картофель нарежьте тонкими кружками, лук — полукольцами. Выложите их слоями на дно формы, чтобы создать мягкую подложку для филе.

Соберите соус

Смешайте сметану с майонезом, паприкой и солью. Распределите смесь по поверхности курицы. Сверху выложите ананасы, предварительно убрав лишний сок.

Добавьте финальный слой

Равномерно посыпьте тёртым сыром и чуть-чуть кокосовой стружкой — она добавит лишь лёгкий ароматный оттенок.

Запекайте

Готовьте при 200 °C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячим.

Советы по запеканию

Тонкая нарезка картофеля ускоряет приготовление, а лук добавляет мягкость. Ананасы перед выкладкой лучше обсушить. Для усиления тропического оттенка можно добавить щепотку карри. Форма не должна быть глубокой: так блюдо прогревается равномернее. Майонез легко заменить дополнительной ложкой сметаны, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Популярные вопросы

Подойдут ли свежие ананасы

Да, но их нужно хорошо обсушить.

Что использовать вместо кокосовой стружки

Можно убрать её полностью.

Можно ли приготовить заранее

Да, блюдо хорошо переносит разогрев.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин кухня советы курица рецепты
Новости Все >
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Открытая вода в арктическом льду формирует турбулентный слой до 800 м — Earth
Искусственную елку рекомендуют хранить при температуре от +5 до +40 °C
Ламинирование ресниц заменяет тушь в повседневном макияже — Marianne
Экономический спад в Германии перестаёт быть абстрактной проблемой — ZeroHedge
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Сейчас читают
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Садоводство, цветоводство
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Домашние животные
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Последние материалы
Селекционеры вывели пионы с устойчивой жёлтой окраской цветков
Искусственную елку рекомендуют хранить при температуре от +5 до +40 °C
Ламинирование ресниц заменяет тушь в повседневном макияже — Marianne
Экономический спад в Германии перестаёт быть абстрактной проблемой — ZeroHedge
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.