Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Куриная грудка больше никогда не будет сухой: этот волшебный слой творит настоящие чудеса в духовке

Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Еда

Куриная грудка незаслуженно получила репутацию капризного мяса: её легко пересушить, и тогда блюдо теряет и вкус, и привлекательность. Но есть способ, благодаря которому филе остаётся нежным и сочным даже после запекания. Секрет прост: сверху укладывают "шапочку" из овощей и сливочной заливки, которая защищает мясо от пересыхания и одновременно превращает блюдо в полноценное ароматное горячее.

Запечённая куриная грудка с овощной шапочкой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Запечённая куриная грудка с овощной шапочкой

Нежная текстура курицы, мягкость моркови и лука, сливочный вкус заливки — всё это делает рецепт универсальным. Он подходит для семейного ужина, праздничной сервировки и даже для приготовления заранее: грудка остаётся сочной даже после разогрева.

Почему метод работает

Овощная масса создаёт естественный барьер между мясом и горячим воздухом духовки. Пока грудка запекается, сверху формируется нежная корочка, а соки остаются внутри филе. Именно поэтому готовое блюдо получается мягким, без сухости и волокнистой структуры. Сливочная заливка играет роль "паровой подушки", благодаря которой курица остаётся невероятно аппетитной.

Ингредиенты

Для основы

  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Чёрный перец — по вкусу.

Для овощной шапочки

  • Морковь крупная — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп свежий — небольшой пучок.

Пошаговое приготовление

Подготовьте мясо

Разрежьте каждую грудку на широкие пластины — так филе лучше промаринуется солью и перцем и быстрее приготовится. Лёгкое отбивание делает мясо мягче и помогает ему равномерно запекаться. Выложите заготовки в форму для духовки.

Обжарьте овощи

Лук мелко нарежьте, морковь натрите. На разогретом масле обжарьте их до мягкости и золотистого оттенка. Важно не пережарить: овощи должны сохранить сочность, чтобы передать её курице. Дайте смеси немного остыть.

Приготовьте заливку

Соедините остывшие овощи со сметаной, майонезом и яйцом. Добавьте измельчённый укроп — зелень придаст свежесть и аромат. Перемешайте до получения густой, однородной массы. Эта смесь станет той самой защитной "шапочкой".

Соберите блюдо

Плотным слоем распределите овощную массу на каждой пластине курицы. Не оставляйте пустых участков — от того, насколько герметично покрыто мясо, зависит сочность результата, сообщает NEWS.ru.

Запеките до мягкости

Накройте форму фольгой, чтобы запекание проходило мягко и равномерно. Готовьте при 180 °C около 25 минут. Снимите фольгу и дайте "шапочке" подрумяниться — достаточно 10-15 минут. Корочка становится слегка сливочной, ароматной и очень аппетитной.

Частые вопросы

Можно ли заменить майонез

Да, используйте густой йогурт или увеличьте количество сметаны.

Нужно ли мариновать грудку заранее

Нет, достаточно посолить и поперчить перед запеканием — "шапочка" создаёт собственный микроклимат.

Можно ли готовить без фольги

Фольга помогает сохранить сочность. Без неё верх подрумянится быстрее, но мясо рискует стать суше.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда курица рецепты запекание кулинария здоровое питание
Новости Все >
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
Поздние праздничные ужины замедляют пищеварение и ухудшают сон — Marie Claire
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Последние материалы
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Ретроградный Меркурий длится около 21 дня
Ледяной ветер повреждает эскаллонию сильнее морозов
Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.