Куриная грудка больше никогда не будет сухой: этот волшебный слой творит настоящие чудеса в духовке

Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания

Куриная грудка незаслуженно получила репутацию капризного мяса: её легко пересушить, и тогда блюдо теряет и вкус, и привлекательность. Но есть способ, благодаря которому филе остаётся нежным и сочным даже после запекания. Секрет прост: сверху укладывают "шапочку" из овощей и сливочной заливки, которая защищает мясо от пересыхания и одновременно превращает блюдо в полноценное ароматное горячее.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Запечённая куриная грудка с овощной шапочкой

Нежная текстура курицы, мягкость моркови и лука, сливочный вкус заливки — всё это делает рецепт универсальным. Он подходит для семейного ужина, праздничной сервировки и даже для приготовления заранее: грудка остаётся сочной даже после разогрева.

Почему метод работает

Овощная масса создаёт естественный барьер между мясом и горячим воздухом духовки. Пока грудка запекается, сверху формируется нежная корочка, а соки остаются внутри филе. Именно поэтому готовое блюдо получается мягким, без сухости и волокнистой структуры. Сливочная заливка играет роль "паровой подушки", благодаря которой курица остаётся невероятно аппетитной.

Ингредиенты

Для основы

Куриная грудка — 2 шт.

Соль — по вкусу.

Чёрный перец — по вкусу.

Для овощной шапочки

Морковь крупная — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Укроп свежий — небольшой пучок.

Пошаговое приготовление

Подготовьте мясо

Разрежьте каждую грудку на широкие пластины — так филе лучше промаринуется солью и перцем и быстрее приготовится. Лёгкое отбивание делает мясо мягче и помогает ему равномерно запекаться. Выложите заготовки в форму для духовки.

Обжарьте овощи

Лук мелко нарежьте, морковь натрите. На разогретом масле обжарьте их до мягкости и золотистого оттенка. Важно не пережарить: овощи должны сохранить сочность, чтобы передать её курице. Дайте смеси немного остыть.

Приготовьте заливку

Соедините остывшие овощи со сметаной, майонезом и яйцом. Добавьте измельчённый укроп — зелень придаст свежесть и аромат. Перемешайте до получения густой, однородной массы. Эта смесь станет той самой защитной "шапочкой".

Соберите блюдо

Плотным слоем распределите овощную массу на каждой пластине курицы. Не оставляйте пустых участков — от того, насколько герметично покрыто мясо, зависит сочность результата, сообщает NEWS.ru.

Запеките до мягкости

Накройте форму фольгой, чтобы запекание проходило мягко и равномерно. Готовьте при 180 °C около 25 минут. Снимите фольгу и дайте "шапочке" подрумяниться — достаточно 10-15 минут. Корочка становится слегка сливочной, ароматной и очень аппетитной.

Частые вопросы

Можно ли заменить майонез

Да, используйте густой йогурт или увеличьте количество сметаны.

Нужно ли мариновать грудку заранее

Нет, достаточно посолить и поперчить перед запеканием — "шапочка" создаёт собственный микроклимат.

Можно ли готовить без фольги

Фольга помогает сохранить сочность. Без неё верх подрумянится быстрее, но мясо рискует стать суше.