Минтай, который выглядит как деликатес: гости будут уверены, что вы купили премиальную рыбу

Обжарка минтая в крахмале сохраняет сочность рыбы
Минтай редко воспринимают как достойную альтернативу более "статусной" рыбе — его считают суховатым и слишком простым. Но стоит приготовить его в насыщенной подливе с азиатскими нотами, и мнение о продукте меняется мгновенно. В кисло-сладком соусе минтай раскрывается удивительно мягким, сочным и ароматным. Этот вариант прекрасно подходит для будничного обеда, но и на праздничном столе выглядит эффектно.

Минтай в кисло-сладком соусе
Минтай в кисло-сладком соусе

Глянцевая глазурь, золотистые кусочки и пикантный вкус превращают недорогую рыбу в полноценное ресторанное блюдо. Оно универсально, легко готовится и неизменно вызывает восторг — именно поэтому этот рецепт относят к тем, что повышают популярность минтая на кухне.

Ингредиенты

Для рыбы

  • Минтай (филе) — 1 кг.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Крахмал — 3 ст. л. с горкой.
  • Растительное масло — 200 мл.
  • Соль — по вкусу.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу.

Для соуса

  • Томатный соус или кетчуп — 5 ст. л.
  • Соевый соус — 150 мл.
  • Вода — 150 мл.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Перечная паста, аджика или чили — 1/2 ст. л.
  • Молотый имбирь — 1/3 ч. л.
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Масло после жарки — 3 ст. л.

Для подачи

  • Кунжут — щепотка.
  • Зелёный лук — несколько перьев.

Пошаговое приготовление

Подготовьте рыбу

Если у вас филе, просто нарежьте его полосками шириной около 2 см.
Если используется целая тушка, удалите плавники, освободите брюшко от тёмной плёнки, вытащите хребет и порежьте минтай на аккуратные порционные кусочки.

Сделайте основу для жарки

Осыпьте рыбу солью и перцем, добавьте яйцо и крахмал. Перемешайте до лёгкого "кляра", чтобы каждый кусочек был покрыт тонкой ровной плёнкой. Это поможет сохранить сочность и добиться красивой корочки.

Обжарьте минтай

Разогрейте масло в глубокой сковороде или воке. Работайте небольшими порциями — так масло не остынет и рыба не будет впитывать лишний жир. Жарьте примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, пока кусочки не станут золотистыми.

Готовую рыбу переложите на тарелку. Масло процедите и сохраните часть для соуса.

Приготовьте кисло-сладкую подливу

Вылейте в сковороду три ложки масла, в котором жарился минтай. Добавьте томатный соус, чеснок, сахар, соевый соус, воду и уксус. Перемешайте — основа должна стать ровной и однородной.

Теперь введи­те перечную пасту и молотый имбирь. Разведите крахмал в ложке воды и влейте в соус, чтобы он загустел и приобрёл приятную глянцевую текстуру. Дайте смеси слегка увариться — соус должен стать ярким, ароматным и достаточно плотным.

Соедините рыбу с соусом

Верните кусочки минтая в сковороду и аккуратно перемешайте, чтобы каждый был полностью покрыт подливой. Прогрейте блюдо до лёгкого кипения и выключайте огонь — дольше держать не нужно, чтобы рыба не пересохла.

Украсьте и подавайте

Перед подачей посыпьте минтай кунжутом и свежим зелёным луком. Идеальный гарнир — рис, рисовая лапша, овощи на пару или хрустящая капуста, сообщает "Новый очаг".

Частые вопросы

Можно ли заменить минтай другой рыбой

Да, подойдёт хек, треска или даже куриное филе — соус универсальный.

Можно ли готовить заранее

Да, блюдо прекрасно переносит разогрев — вкус становится ещё глубже.

Соус получается слишком густым

Добавьте немного воды и прогрейте, пока консистенция не станет комфортной.

