Ольга Сакиулова

Золотистая корочка и нежная начинка: киш с тунцом, который исчезает быстрее, чем успевает остыть

Киш с консервированным тунцом готовят на песочном тесте
Еда

Киш с консервированным тунцом — удачный пример того, как простые продукты превращаются в элегантное блюдо. Песочная основа, нежная яично-сливочная заливка и румяная сырная корочка делают его универсальным вариантом для любого приёма пищи. Такой пирог не перегружает вкус, но отлично насыщает. 

Киш с тунцом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Киш с тунцом

Ингредиенты для киша с тунцом

Для приготовления пирога понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине.

Для теста:

  • Пшеничная мука — 150 г

  • Сливочное масло — 70 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — 1 г

Для начинки:

  • Консервированный тунец — 250 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Сметана 20% — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чёрный молотый перец — по желанию

Почему киш — удобная выпечка для дома

Песочное тесто не требует долгой расстойки и готовится буквально за несколько минут. Его достаточно быстро замесить и слегка охладить, чтобы оно стало послушным и легко раскатывалось.

Начинка у киша может быть самой разной, но консервированный тунец особенно хорошо сочетается с яично-сливочной заливкой. Пирог получается плотным по текстуре, но не тяжёлым для желудка, что делает его подходящим даже для вечернего приёма пищи.

Подготовка основы и начинки

Для теста холодное сливочное масло быстро перетирают с мукой и солью до состояния крошки. Затем добавляют яйцо и замешивают мягкое эластичное тесто. Краткое охлаждение в морозильной камере помогает сохранить рассыпчатую структуру после выпечки.

Тунец перед использованием обязательно освобождают от жидкости. Если хочется сделать блюдо легче, предпочтение отдают рыбе в собственном соку. Начинку смешивают со сметаной и яйцами до однородности — масса должна быть нежной, но не жидкой. Об этом сообщает FOOD.

Выпекание и подача

Тесто раскатывают и выкладывают в форму, формируя дно и бортики. Начинку распределяют ровным слоем и посыпают тёртым сыром, который при запекании образует аппетитную золотистую корочку.

Киш выпекают при 180 °C около 35-40 минут. После духовки пирогу дают немного остыть — так его легче извлечь из формы и нарезать на порции. Блюдо вкусно как горячим, так и полностью остывшим.

Сравнение киша с тунцом и других вариантов

Киш с тунцом отличается нейтральным, сбалансированным вкусом. Овощные варианты легче и подойдут для лёгкого обеда, а мясные — более сытные и калорийные. Рыбная начинка занимает золотую середину, сочетая питательность и нежность.

Советы по приготовлению

  1. Используйте холодное масло для рассыпчатого теста.

  2. Не вымешивайте тесто слишком долго.

  3. Сливайте всю жидкость с тунца.

  4. Выбирайте сыр, который хорошо плавится.

  5. Дайте пирогу остыть перед нарезкой.

Популярные вопросы о кише с тунцом

Можно ли заменить сметану сливками?
Да, сливки подойдут, но начинка станет более нежной и калорийной.

Подходит ли киш для разогрева?
Да, его можно разогревать в духовке или на сковороде.

Можно ли добавить овощи?
Допустимо добавить шпинат, брокколи или зелёный лук, не перегружая начинку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
