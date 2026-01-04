Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Утро перестаёт быть мучением: чехи придумали напиток, который тушит похмелье, как пожар

В чешский антипохмельный напиток добавляют мёд
Еда

После затяжных праздников утро нередко начинается с желания вернуть ясность и энергию. В таких случаях особенно интересен опыт стран, где к культуре застолий относятся с уважением и практичностью. В Чехии давно используют простой напиток, который помогает мягко прийти в себя после весёлого вечера.

Тёплый напиток с мёдом и лимоном
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тёплый напиток с мёдом и лимоном

Что это за напиток и почему его пьют в Чехии

Чешский антипохмельный напиток — это не "ударная терапия", а деликатный способ поддержать организм. В его основе — тёплая вода, мёд, лимонный сок и немного яблочного уксуса.

Такое сочетание помогает восполнить жидкость, поддержать водно-солевой баланс и слегка взбодрить вкусом без резкой нагрузки на желудок. Напиток низкокалорийный и готовится буквально за несколько минут.

Ингредиенты для чешского антипохмельного напитка

Все компоненты максимально простые и обычно уже есть на кухне.

  • Вода — 250 мл

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Лимонный сок — 1,5 ч. л.

  • Яблочный уксус 6% — 0,5 ч. л.

Как правильно приготовить напиток

Воду нагревают до температуры тела — она должна быть тёплой, но не горячей. В такой воде мёд растворяется быстрее и не теряет свои свойства.

Сначала в воде полностью растворяют мёд. Затем добавляют лимонный сок или несколько ломтиков лимона. После этого вводят яблочный уксус — совсем немного, чтобы вкус оставался мягким и сбалансированным. Напиток перемешивают и дают постоять 1-2 минуты.

Пьют его медленно, небольшими глотками, не торопясь.

Почему сочетание ингредиентов работает

Мёд служит источником быстрых углеводов и придаёт напитку мягкую сладость. Лимонный сок освежает вкус и стимулирует слюноотделение, что важно при ощущении сухости во рту. Яблочный уксус добавляют в минимальном количестве — он подчёркивает вкус и делает напиток более "живым".

Тёплая вода помогает организму быстрее усваивать жидкость, не вызывая дискомфорта. Об этом сообщает FOOD.

Сравнение с другими антипохмельными напитками

В отличие от крепкого кофе или газированных напитков, этот вариант не перегружает нервную систему. Он мягче рассола и не содержит лишней соли. По сравнению с энергетиками, напиток не даёт резкого скачка бодрости, зато действует более ровно и спокойно.

Популярные вопросы о чешском антипохмельном напитке

Можно ли заменить мёд сахаром?
Можно, но мёд делает вкус мягче и приятнее.

Допустимо ли использовать лимонные дольки вместо сока?
Да, это допустимый вариант, вкус будет менее концентрированным.

Когда лучше пить этот напиток?
Оптимально — утром, после пробуждения, до завтрака.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы лимон рецепты напиток
