Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой

Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов

Домашний сливочный крем давно стал фаворитом среди любителей выпечки. Он нежный, умеренно сладкий и легко сочетается с бисквитами, рулетами и пирожными. Такой крем не перегружает вкус торта и подходит даже тем, кто избегает слишком жирных десертов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашний сливочный крем

Ингредиенты для сливочного крема

Для приготовления крема понадобится минимальный набор продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Сливочный сыр — 200 г

Сливки жирностью 33% — 100 г

Сахарная пудра — 130 г

Почему этот крем считается удачным вариантом

Главное достоинство такого крема — отсутствие сливочного масла. Благодаря этому он получается лёгким по текстуре и не слишком калорийным, особенно в расчёте на одну порцию.

Крем хорошо держит форму, подходит для выравнивания тортов, создания шапочек на капкейках и прослойки коржей. При этом его можно подать и как самостоятельный десерт, дополнив ягодами или фруктовым соусом.

Подготовка продуктов — важный этап

Чтобы крем получился стабильным, сливки и посуду для взбивания рекомендуется заранее охладить. Холод помогает сливкам быстрее набрать нужную плотность и удерживать воздух.

Сахарную пудру лучше просеять — так в креме не появятся комочки, а текстура будет идеально гладкой. Сливочный сыр достают из холодильника за несколько минут до приготовления, чтобы он стал более податливым.

Как добиться правильной консистенции

Сливки взбивают миксером, начиная с минимальной скорости и постепенно увеличивая обороты. Это позволяет избежать расслоения массы.

Сахарную пудру вводят постепенно, продолжая взбивание до устойчивых пиков. После этого сливочный сыр аккуратно вмешивают лопаткой или на минимальной скорости миксера, чтобы сохранить воздушность крема.

Хранение и использование

Готовый сливочный крем лучше использовать сразу. Если это невозможно, его убирают в холодильник, но не более чем на 5-6 часов. Со временем крем может терять плотность, особенно при комнатной температуре.

Перед нанесением на торт крем желательно ещё раз аккуратно перемешать, не взбивая.

Сравнение: сливочный крем и масляный

Сливочный крем на основе сыра и сливок легче и менее приторный. Масляный вариант более плотный и калорийный, но лучше переносит длительное хранение и транспортировку.

Для домашних тортов, рулетов и десертов сливочный крем часто выигрывает за счёт вкуса и текстуры, тогда как масляный чаще используют в профессиональном декоре. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Советы по приготовлению сливочного крема

Охладите сливки и посуду для взбивания. Взбивайте сливки, постепенно увеличивая скорость. Добавляйте сахарную пудру частями. Вмешивайте сливочный сыр аккуратно, не перевзбивая. Используйте крем сразу или храните в холодильнике не дольше 6 часов.

Популярные вопросы о сливочном креме

Можно ли заменить сливочный сыр?

Да, подойдёт творожный сыр или маскарпоне, крем получится мягким и не менее вкусным.

Какая жирность сливок оптимальна?

Лучше использовать сливки не ниже 32-33%, они стабильнее взбиваются.

Подходит ли крем для выравнивания торта?

Да, при правильной консистенции он хорошо держит форму и легко распределяется.