Густая, яркая, насыщенная: солянка, которая заставляет забыть о классическом рецепте

Сытную солянку варят в казане из мяса и копченостей

Солянка в казане — это способ получить насыщенный, многослойный вкус без многочасового стояния у плиты. Благодаря толстым стенкам казана ингредиенты не кипят, а мягко томятся, словно в печи, сохраняя сочность и аромат. Такой формат особенно удобен для сытного обеда или ужина в большой компании.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Солянка в казане

В чём особенность солянки, приготовленной в казане

Казан обеспечивает равномерный прогрев и стабильную температуру, что критично для сложных супов с несколькими видами мяса и копчёностей. В процессе томления бульон становится более плотным, а вкус — цельным и глубоким.

Рецепт не требует строгой привязки к одному виду мяса. Говядину и свинину можно заменить бараниной или птицей, а набор копчёностей легко адаптировать под содержимое холодильника, не теряя характер солянки.

Ингредиенты для солянки в казане

Для приготовления восьми порций потребуется набор продуктов, который формирует классический баланс мяса, копчёностей и кислых акцентов.

Основу составляют вода — около 3 литров, протёртые томаты — 500 г, мякоть говядины (лопатка или огузок) — 400 г и мякоть свинины — 300 г.

Для насыщенного вкуса используются копчёные колбаски — 300 г, копчёный бекон — 200 г и молочные сосиски — 200 г.

Овощную часть формирует репчатый лук — около 200 г, а характерную кислинку придают чёрные и зелёные консервированные оливки — по 150 г каждого вида, а также каперсы — 1 столовая ложка.

Завершают состав растительное рафинированное масло — 3 столовые ложки, свежая петрушка — несколько веточек, соль и чёрный молотый перец по вкусу. При подаче используется сметана 18% и ломтики лимона.

Как формируется вкус солянки

Сначала мясо и лук обжариваются в хорошо разогретом казане, что создаёт базу для будущего бульона. Затем добавляются томаты и часть воды, и смесь коротко тушится. Копчёности вводятся позже, чтобы сохранить их аромат и текстуру.

Кисло-солёные ингредиенты — оливки и каперсы — добавляются ближе к концу варки. Именно они придают солянке узнаваемый характер и подчёркивают вкус мяса, не делая суп резким.

Подача и вариации

После завершения варки солянке важно дать настояться под крышкой 10-15 минут. За это время вкус становится более сбалансированным. Подают суп горячим, дополняя сметаной, лимоном и, при желании, свежей зеленью.

При наличии готового мясного бульона воду можно заменить им полностью — это сделает вкус ещё более выразительным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: солянка в казане и в кастрюле

Приготовление в казане даёт более насыщенный результат за счёт томления и меньшего испарения жидкости. В обычной кастрюле вкус получается мягче. Чугунная или литая алюминиевая посуда с толстым дном может стать компромиссным вариантом, если казана нет.

Советы по приготовлению солянки в казане

Хорошо прогревайте казан перед обжаркой. Не спешите с добавлением воды — дайте мясу подрумяниться. Используйте оливки с косточками для более яркого вкуса. Варите на слабом огне, оставляя небольшую щель под крышкой. Обязательно дайте супу настояться перед подачей.

Популярные вопросы о солянке в казане

Какое мясо лучше выбрать?

Оптимально сочетать говядину и свинину, дополняя их копчёностями.

Сколько времени занимает приготовление?

В среднем около 1 часа 20 минут вместе с настаиванием.

Можно ли готовить без казана?

Да, подойдёт кастрюля с толстыми стенками и дном.