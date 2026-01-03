Густая, яркая, насыщенная: солянка, которая заставляет забыть о классическом рецепте

Солянка в казане — это способ получить насыщенный, многослойный вкус без многочасового стояния у плиты. Благодаря толстым стенкам казана ингредиенты не кипят, а мягко томятся, словно в печи, сохраняя сочность и аромат. Такой формат особенно удобен для сытного обеда или ужина в большой компании.
Казан обеспечивает равномерный прогрев и стабильную температуру, что критично для сложных супов с несколькими видами мяса и копчёностей. В процессе томления бульон становится более плотным, а вкус — цельным и глубоким.
Рецепт не требует строгой привязки к одному виду мяса. Говядину и свинину можно заменить бараниной или птицей, а набор копчёностей легко адаптировать под содержимое холодильника, не теряя характер солянки.
Для приготовления восьми порций потребуется набор продуктов, который формирует классический баланс мяса, копчёностей и кислых акцентов.
Основу составляют вода — около 3 литров, протёртые томаты — 500 г, мякоть говядины (лопатка или огузок) — 400 г и мякоть свинины — 300 г.
Для насыщенного вкуса используются копчёные колбаски — 300 г, копчёный бекон — 200 г и молочные сосиски — 200 г.
Овощную часть формирует репчатый лук — около 200 г, а характерную кислинку придают чёрные и зелёные консервированные оливки — по 150 г каждого вида, а также каперсы — 1 столовая ложка.
Завершают состав растительное рафинированное масло — 3 столовые ложки, свежая петрушка — несколько веточек, соль и чёрный молотый перец по вкусу. При подаче используется сметана 18% и ломтики лимона.
Сначала мясо и лук обжариваются в хорошо разогретом казане, что создаёт базу для будущего бульона. Затем добавляются томаты и часть воды, и смесь коротко тушится. Копчёности вводятся позже, чтобы сохранить их аромат и текстуру.
Кисло-солёные ингредиенты — оливки и каперсы — добавляются ближе к концу варки. Именно они придают солянке узнаваемый характер и подчёркивают вкус мяса, не делая суп резким.
После завершения варки солянке важно дать настояться под крышкой 10-15 минут. За это время вкус становится более сбалансированным. Подают суп горячим, дополняя сметаной, лимоном и, при желании, свежей зеленью.
При наличии готового мясного бульона воду можно заменить им полностью — это сделает вкус ещё более выразительным. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Приготовление в казане даёт более насыщенный результат за счёт томления и меньшего испарения жидкости. В обычной кастрюле вкус получается мягче. Чугунная или литая алюминиевая посуда с толстым дном может стать компромиссным вариантом, если казана нет.
Хорошо прогревайте казан перед обжаркой.
Не спешите с добавлением воды — дайте мясу подрумяниться.
Используйте оливки с косточками для более яркого вкуса.
Варите на слабом огне, оставляя небольшую щель под крышкой.
Обязательно дайте супу настояться перед подачей.
Какое мясо лучше выбрать?
Оптимально сочетать говядину и свинину, дополняя их копчёностями.
Сколько времени занимает приготовление?
В среднем около 1 часа 20 минут вместе с настаиванием.
Можно ли готовить без казана?
Да, подойдёт кастрюля с толстыми стенками и дном.
