Пять минут — и кухня превращается в кондитерскую: нежный яблочный кекс дарит идеальный уют

Яблочный кекс готовят на сметане с добавлением корицы

Домашняя выпечка может быть быстрой и при этом по-настоящему уютной. Яблочный кекс на сметане с корицей выручает, когда хочется тёплого десерта "здесь и сейчас", без сложных замесов и долгого ожидания. Он получается влажным, ароматным и сытным, так что к чаю больше ничего не требуется.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Яблочный кекс

Почему этот яблочный кекс так выручает

Рецепт рассчитан на минимальные усилия и доступные продукты. Сметана делает тесто мягким и нежным, яблоки добавляют сочность, а корица наполняет кухню характерным пряным ароматом. Такой кекс подходит и для быстрого завтрака, и для домашнего чаепития.

Важно и то, что тесто не требует длительного взбивания или отдыха. Всё смешивается за считаные минуты, а остальное делает духовка.

Текстура и вкус: что получится в итоге

Готовый кекс хорошо держит форму, но внутри остаётся влажным и воздушным. Яблоки равномерно распределяются по мякишу, не оседают на дно и не превращаются в пюре. Корица подчёркивает естественную сладость фруктов, не перебивая их вкус.

Эта выпечка не кажется тяжёлой, несмотря на сытность, и отлично сочетается с чаем, кофе или стаканом молока.

Как готовится кекс на сметане с яблоками

Для приготовления кекса понадобятся 2 средних яблока, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г сметаны, 250 г пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1-2 чайные ложки молотой корицы и щепотка соли.

Яблоки очищают от кожуры и сердцевины, затем нарезают небольшими кубиками. Яйца взбивают с сахаром до лёгкой пены и добавляют сметану. Муку просеивают с разрыхлителем, корицей и солью, после чего вмешивают в жидкую смесь до консистенции густой сметаны. В конце аккуратно добавляют яблоки, тесто выкладывают в смазанную форму и выпекают при температуре 180 °C до сухой шпажки. Готовому кексу дают немного остыть, чтобы он сохранил нежную структуру. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сравнение: кекс на сметане и на кефире

Сметана делает выпечку более плотной и насыщенной по вкусу, с выраженной влажностью. Кекс на кефире получается легче и пористее, но быстрее подсыхает. Для яблочной выпечки сметанная основа выигрывает за счёт текстуры и мягкости.

Советы по приготовлению яблочного кекса

Используйте кисло-сладкие яблоки — вкус будет более выразительным. Не перегружайте тесто мукой, чтобы кекс не стал сухим. Дайте выпечке немного "отдохнуть" после духовки, прежде чем нарезать.

Популярные вопросы о яблочном кексе

Можно ли заменить сметану?

Да, подойдёт густой йогурт, но вкус будет менее сливочным.

Нужно ли очищать яблоки?

Желательно, особенно если кожица плотная.

Чем дополнить кекс при подаче?

Подойдёт сахарная пудра, мёд или шарик ванильного мороженого.