Ольга Сакиулова

Рассольник без многочасовой варки: хитрый приём делает вкус таким же насыщенным, как у классического

Рассольник с копчёной колбасой готовится за 45 минут
Еда

Домашний рассольник не обязательно варить полдня, чтобы он получился насыщенным и сытным. Упрощённая версия с копчёной колбасой даёт тот самый знакомый вкус с приятной кислинкой, но требует куда меньше времени. Такой суп подходит для плотного обеда и не выглядит компромиссом.

Рассольник с копчёной колбасой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рассольник с копчёной колбасой

Чем упрощённый рассольник отличается от классического

Классический рассольник чаще всего готовят на мясном бульоне и с перловкой, которая требует замачивания и долгой варки. В версии с колбасой основу вкуса создают овощи, солёные огурцы и рассол, а копчёность добавляет насыщенность без многочасовой готовки.

Суп остаётся сытным за счёт картофеля, крупы и колбасы. При этом его можно приготовить примерно за час, включая подготовку ингредиентов и настаивание.

Выбор крупы: не только перловка

Перловая крупа считается традиционной, но она не единственный вариант. Если есть время, её можно заранее замочить и отварить — тогда текстура будет классической.

Рис заметно ускоряет процесс. Его достаточно сварить до полуготовности за 10 минут, и он даёт более мягкую консистенцию. По желанию в рассольник добавляют ячневую крупу или даже гречку, если хочется более выраженного вкуса.

Как готовится рассольник с колбасой

Для приготовления берут вместительную кастрюлю с толстым дном, чтобы зажарку делать сразу в ней. Лук мелко нарезают, морковь натирают, копчёную колбасу режут кубиками.

В кастрюле разогревают растительное масло, выкладывают лук и морковь и обжаривают около пяти минут на слабом огне. Затем добавляют колбасу и готовят всё вместе ещё несколько минут, пока появится выраженный аромат.

После этого овощи заливают кипятком и доводят до повторного кипения. Картофель нарезают небольшими кусочками, добавляют в кастрюлю, слегка подсаливают и варят около 10 минут до мягкости. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Солёные огурцы нарезают соломкой или натирают на крупной тёрке, зелень мелко рубят. Огурцы, рассол, подготовленную крупу и часть зелени кладут в почти готовый суп. Рассольник доводят до кипения, пробуют, приправляют солью и чёрным перцем и варят ещё несколько минут. Затем кастрюлю накрывают крышкой и дают супу настояться.

Почему рассольник получается сытным

В этом блюде сочетаются сразу несколько "плотных" ингредиентов: картофель, крупа и колбаса. Рассол и солёные огурцы добавляют кислинку, которая делает вкус более сбалансированным и не тяжёлым, несмотря на насыщенность.

Сравнение: перловка, рис и другие крупы

Перловка даёт классическую текстуру и характерный вкус, но требует времени. Рис варится быстрее и делает суп мягче и светлее. Ячневая крупа даёт похожий на перловку эффект, но готовится чуть быстрее. Гречка добавляет яркий аромат, но заметно меняет привычный профиль рассольника.

Советы по приготовлению рассольника

  1. Используйте бочковые солёные огурцы — они дают более выраженный аромат.

  2. Не переваривайте крупу заранее, особенно рис.

  3. Давайте супу настояться под крышкой, чтобы вкус стал гармоничным.

Популярные вопросы о рассольнике с колбасой

Можно ли готовить такой суп впрок?
Лучше варить на один раз, так как при хранении крупа разбухает.

Что лучше: варить зажарку отдельно или в кастрюле?
В кастрюле с толстым дном это быстрее и удобнее.

Подходит ли этот рецепт для обеда?
Да, рассольник с колбасой получается сытным и хорошо насыщает.

