Рассольник без многочасовой варки: хитрый приём делает вкус таким же насыщенным, как у классического

Домашний рассольник не обязательно варить полдня, чтобы он получился насыщенным и сытным. Упрощённая версия с копчёной колбасой даёт тот самый знакомый вкус с приятной кислинкой, но требует куда меньше времени. Такой суп подходит для плотного обеда и не выглядит компромиссом.
Классический рассольник чаще всего готовят на мясном бульоне и с перловкой, которая требует замачивания и долгой варки. В версии с колбасой основу вкуса создают овощи, солёные огурцы и рассол, а копчёность добавляет насыщенность без многочасовой готовки.
Суп остаётся сытным за счёт картофеля, крупы и колбасы. При этом его можно приготовить примерно за час, включая подготовку ингредиентов и настаивание.
Перловая крупа считается традиционной, но она не единственный вариант. Если есть время, её можно заранее замочить и отварить — тогда текстура будет классической.
Рис заметно ускоряет процесс. Его достаточно сварить до полуготовности за 10 минут, и он даёт более мягкую консистенцию. По желанию в рассольник добавляют ячневую крупу или даже гречку, если хочется более выраженного вкуса.
Для приготовления берут вместительную кастрюлю с толстым дном, чтобы зажарку делать сразу в ней. Лук мелко нарезают, морковь натирают, копчёную колбасу режут кубиками.
В кастрюле разогревают растительное масло, выкладывают лук и морковь и обжаривают около пяти минут на слабом огне. Затем добавляют колбасу и готовят всё вместе ещё несколько минут, пока появится выраженный аромат.
После этого овощи заливают кипятком и доводят до повторного кипения. Картофель нарезают небольшими кусочками, добавляют в кастрюлю, слегка подсаливают и варят около 10 минут до мягкости. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Солёные огурцы нарезают соломкой или натирают на крупной тёрке, зелень мелко рубят. Огурцы, рассол, подготовленную крупу и часть зелени кладут в почти готовый суп. Рассольник доводят до кипения, пробуют, приправляют солью и чёрным перцем и варят ещё несколько минут. Затем кастрюлю накрывают крышкой и дают супу настояться.
В этом блюде сочетаются сразу несколько "плотных" ингредиентов: картофель, крупа и колбаса. Рассол и солёные огурцы добавляют кислинку, которая делает вкус более сбалансированным и не тяжёлым, несмотря на насыщенность.
Перловка даёт классическую текстуру и характерный вкус, но требует времени. Рис варится быстрее и делает суп мягче и светлее. Ячневая крупа даёт похожий на перловку эффект, но готовится чуть быстрее. Гречка добавляет яркий аромат, но заметно меняет привычный профиль рассольника.
Используйте бочковые солёные огурцы — они дают более выраженный аромат.
Не переваривайте крупу заранее, особенно рис.
Давайте супу настояться под крышкой, чтобы вкус стал гармоничным.
Можно ли готовить такой суп впрок?
Лучше варить на один раз, так как при хранении крупа разбухает.
Что лучше: варить зажарку отдельно или в кастрюле?
В кастрюле с толстым дном это быстрее и удобнее.
Подходит ли этот рецепт для обеда?
Да, рассольник с колбасой получается сытным и хорошо насыщает.
