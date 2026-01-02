Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Суп, который возвращает к жизни после новогоднего марафона: лёгкое блюдо для тяжелого утра

Рыбный бульон содержит легкоусвояемый белок и коллаген
Еда

После обильных застолий организм особенно остро нуждается в простой и понятной еде. Когда майонезные салаты и плотные закуски дают о себе знать, на помощь приходит лёгкая уха. Этот суп мягко разгружает пищеварение и помогает восстановиться без лишнего стресса.

Тарелка ухи с зеленью и хлебом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тарелка ухи с зеленью и хлебом

Почему уха считается идеальным восстановительным супом

Лёгкий рыбный бульон быстро усваивается и не перегружает желудок. В нём содержится легкоусвояемый белок, коллаген и минералы, которые поддерживают силы после плотной еды. Кроме того, горячий бульон помогает восполнить потерю жидкости и улучшает общее самочувствие.

В отличие от жирных супов и наваристых борщей, уха не содержит тяжёлых соусов и лишних специй. Она согревает, насыщает и при этом оставляет ощущение лёгкости.

Какие ингредиенты нужны для простой ухи

Для базового рецепта подойдёт как речная, так и морская рыба. Чаще всего используют судака, окуня, треску, минтай или хека. Овощи добавляются минимально, чтобы не перебивать вкус бульона.

Классический набор включает рыбу, лук, морковь, лавровый лист, чёрный перец и свежую зелень. Именно простота делает этот суп особенно удачным после праздников.

Как приготовить лёгкую уху

Рыбу тщательно промывают и кладут в кастрюлю с холодной водой. Туда же отправляют целую луковицу и морковь. После закипания обязательно снимают пену, добавляют специи и варят на самом медленном огне 20-25 минут.

Готовую рыбу и овощи вынимают, а бульон процеживают, чтобы он стал прозрачным. Затем бульон возвращают на плиту, солят по вкусу и доводят до кипения. В тарелки выкладывают кусочки рыбы, заливают горячим бульоном и щедро посыпают свежим укропом.

Когда и с чем лучше подавать уху

Лучше всего уха подходит для обеда или раннего ужина после праздников. Её подают горячей, без тяжёлых добавок. Допустим только ломтик чёрного или ржаного хлеба, который подчёркивает вкус бульона, но не утяжеляет блюдо. Об этом сообщает кулинарная редакция NEWS.RU.

Сравнение: уха и другие похмельные супы

В отличие от солянки или щей, уха не содержит копчёностей и кислых компонентов. Она действует мягче и подходит даже тем, у кого чувствительный желудок. По сравнению с куриным бульоном, рыбный вариант легче и быстрее усваивается.

Советы для идеального результата

  1. Выбирайте свежую или качественно замороженную рыбу.

  2. Варите уху только на слабом огне.

  3. Не добавляйте много овощей и специй.

  4. Обязательно снимайте пену.

  5. Процеживайте бульон для прозрачности.

  6. Добавляйте зелень уже в тарелку.

Популярные вопросы о лёгкой ухе

Какая рыба лучше всего подходит?

Подойдут нежирные сорта — судак, треска, минтай, окунь.

Можно ли добавлять картофель?

Да, но в восстановительном варианте ухи его чаще исключают, чтобы суп оставался лёгким.

Помогает ли уха после переедания?

Да, горячий рыбный бульон облегчает состояние и помогает желудку "перезапуститься".

