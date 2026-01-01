Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сливочная роскошь за 20 минут: тирамису, который заставляет забыть о магазинных сладостях

Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Еда

Есть десерты, которые не нуждаются в представлении — они узнаются с первой ложки. Классический тирамису именно такой: нежный, кофейный, с бархатным кремом и лёгкой горчинкой какао. Его готовят без выпечки, быстро и без сложных техник, а результат всегда выглядит эффектно. 

Тирамису
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тирамису

Почему классический тирамису остаётся фаворитом

Тирамису давно вышел за пределы Италии и стал одним из самых популярных десертов в мире. Его ценят за баланс вкусов: насыщенный чёрный кофе, сливочный маскарпоне и воздушное печенье савоярди. При этом рецепт не требует духовки и сложных коржей, что делает его особенно удобным для домашней кухни.

В отличие от многослойных тортов, тирамису собирается за считаные минуты. Достаточно миксера, формы и холодильника, чтобы получить десерт ресторанного уровня без лишних усилий.

Главные ингредиенты и их роль

Основу вкуса формируют всего несколько продуктов. Маскарпоне отвечает за кремовую текстуру и мягкость. Крепкий кофе придаёт характерную глубину и аромат. Савоярди впитывают жидкость, оставаясь нежными, но не размокшими. Какао завершает композицию, добавляя лёгкую горечь.

Использование именно маскарпоне принципиально: замена его другими сливочными сырами меняет текстуру и вкус, лишая десерт классического звучания.

Кратко о процессе приготовления

Сначала готовят и полностью остужают крепкий кофе. Затем взбивают желтки с сахарной пудрой до светлой, однородной массы и соединяют с холодным маскарпоне. Крем должен получиться гладким и плотным.

Сборка проходит слоями: крем, быстро смоченное в кофе печенье, снова крем. Десерт обязательно отправляют в холодильник минимум на несколько часов — за это время он стабилизируется и легко нарезается на аккуратные порции.

Тонкости, которые влияют на результат

Печенье важно лишь слегка окунать в кофе — буквально на пару секунд. Если передержать, слой станет водянистым. Крем, наоборот, не стоит взбивать слишком долго, чтобы он не потерял плотность.

Тирамису подают прямо в форме, в которой он собирался. Стеклянная или керамическая посуда подчёркивает слои и делает подачу более эффектной. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: классический тирамису и его вариации

Классический вариант строится на кофе, маскарпоне и какао. Современные версии часто включают ягоды, шоколад, фисташковую пасту или заменяют кофе фруктовыми сиропами. Такие интерпретации интересны, но именно классика считается эталоном вкуса и текстуры.

Если цель — универсальный десерт для гостей, традиционный рецепт выигрывает за счёт нейтральной сладости и узнаваемости.

Советы для идеального тирамису

  1. Используйте свежие яйца и качественный маскарпоне.

  2. Готовьте крепкий кофе без сахара.

  3. Окунайте савоярди очень быстро.

  4. Не перегревайте и не перевзбивайте крем.

  5. Дайте десерту настояться не менее 6-8 часов.

  6. Посыпайте какао непосредственно перед подачей.

Популярные вопросы о классическом тирамису

Можно ли готовить тирамису без алкоголя?

Да, ликёр добавляют по желанию, классический вкус сохраняется и без него.

Чем заменить сырые желтки?

Их можно заварить на водяной бане до загустения и полностью остудить перед соединением с маскарпоне.

Сколько хранится тирамису?

В холодильнике десерт сохраняет вкус и текстуру до 48 часов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты сладкое
Новости Все >
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Короткие пробежки по 10 минут продлевают жизнь бегунам — Running Week
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Вечерняя уборка улучшает качество засыпания
Листы лазаньи ломаются на кусочки для готовки на сковороде
Ретроград в начале года требует особой внимательности
Регулярная ходьба подтягивает талию без тренажёров — Women's Health
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.