Сливки и грибы делают магию: простая паста превращается в ужин ресторанного уровня

Сытная паста с грибным соусом — пример того, как из простых продуктов получается блюдо с ресторанным характером. Насыщенный аромат грибов, мягкость сливок и правильно выбранная паста создают гармоничный вкус без сложных техник. Такой вариант подойдёт и для ужина, и для подачи гостям. Об этом сообщает кулинарная рубрика с авторскими рецептами издания Tudogostoso.
Грибной соус на сливках ценят за универсальность и глубину вкуса. Шампиньоны дают мягкую, нейтральную основу, сушёные белые грибы усиливают аромат, а шимеджи добавляют текстуру. Сливки связывают ингредиенты в плотный соус, который равномерно покрывает пасту и делает блюдо особенно сытным.
Такую пасту можно подать как самостоятельное горячее или использовать как гарнир к мясу и птице. Она хорошо хранится и сохраняет вкус при разогреве, что удобно для плотного графика.
Пропорции рассчитаны на четыре полноценные порции.
Список ингредиентов:
Свежие шампиньоны — 300 г
Свежие сливки жирные — 500 мл
Репчатый лук — 1 небольшая луковица
Сливочное масло — 30-40 г
Паста (фетучини, тальятелле, спагетти) — по вкусу
Соль — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Процесс несложный и занимает около 30 минут.
Пошаговая инструкция:
Очистите лук и мелко нарежьте его.
Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло на среднем огне.
Обжарьте лук до прозрачности, не допуская подрумянивания.
Грибы нарежьте ломтиками и добавьте к луку.
Обжаривайте грибы около 10 минут, пока лишняя влага не испарится.
Влейте сливки, доведите соус до лёгкого кипения и уменьшите огонь.
Томите до загустения, периодически помешивая.
Посолите и поперчите соус по вкусу.
Отдельно отварите пасту до состояния al dente и соедините с соусом перед подачей.
Соус только из шампиньонов получается мягким и универсальным. Добавление сушёных белых грибов делает вкус более насыщенным и "лесным". Грибы шимеджи дают лёгкую упругость и визуальную выразительность. Выбор зависит от желаемого аромата и доступности ингредиентов.
Блюдо подходит для повседневного и праздничного стола, но имеет свои особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Используйте сливки с жирностью не ниже 20%, чтобы соус был плотным. Не переваривайте пасту — она должна оставаться слегка упругой. При желании можно добавить немного воды от варки пасты, чтобы добиться идеальной консистенции соуса.
Какую пасту лучше выбрать?
Широкие виды пасты лучше удерживают сливочный соус.
Можно ли заменить сливки?
Да, но вкус будет менее насыщенным и текстура — более лёгкой.
Подходит ли блюдо для разогрева?
Да, при умеренном нагреве и добавлении небольшого количества сливок.
