Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Больше хруста — меньше терпения: этот способ приготовления ломает привычную лазанью

Лазанья на противне готовится за 30 минут и не требует формы — Allrecipes
Еда

Лазанья давно считается блюдом для терпеливых — слои, формы, долгий сбор. Но есть способ упростить процесс и при этом усилить главное достоинство этого рецепта. Лазанья на противне готовится быстрее, даёт больше хрустящих краёв и сохраняет насыщенный вкус классики. Об этом сообщает Allrecipes.

лазанья
Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain
лазанья

Лазанья без слоёв, но с характером

Формат sheet pan меняет привычный подход к лазанье. Вместо аккуратных слоёв пасту ломают на крупные куски и смешивают с соусом, мясом и сыром прямо перед запеканием. Такой принцип хорошо знаком тем, кто готовит блюда на одном противне: меньше сборки, больше вкуса и выразительной текстуры.

Главное преимущество — площадь. Большой противень позволяет соусу активно выпариваться, а сыру — подрумяниваться по краям. Именно эти хрустящие фрагменты многие считают лучшей частью лазаньи.

Колбаса, шпинат и рикотта: рабочая комбинация

В этом варианте используется пряная колбаса без оболочки, которая даёт насыщенность и глубину вкуса. Её обжаривают до румяной корочки, добавляют красный лук и соединяют с томатным соусом маринара. Такой соус хорошо держит текстуру и равномерно покрывает пасту.

Шпинат быстро припускают с чесноком, затем смешивают с рикоттой. Эта часть отвечает за мягкость и баланс — сливочная масса смягчает кислотность томатов и остроту колбасы.

Почему листовой противень — удачный выбор

Противень размером 12×17 дюймов делает лазанью более «поджаристой». Тонкий слой смеси запекается равномерно, а края становятся заметно хрустящими. Если хочется более привычной, «домашней» текстуры, рецепт можно адаптировать под форму 9×13 дюймов — блюдо получится мягче и сочнее.

При этом подготовка остаётся простой: минимум сборки, максимум вкуса. Такой формат особенно удобен для ужинов в будни, когда важны скорость и предсказуемый результат.

Как готовится лазанья на противне

Листы лазаньи предварительно отваривают всего несколько минут, чтобы они стали гибкими, но не разварились. Затем пасту смешивают с мясным соусом, частью моцареллы и пармезана. Смесь распределяют по противню, сверху добавляют оставшийся сыр и выкладывают ложками шпинатно-рикоттовую массу.

Запекание проходит без фольги — так сыр подрумянивается, а соус начинает активно пузыриться. Примерно через полчаса блюдо готово к подаче.

Сравнение: лазанья на противне и классическая лазанья

Классическая лазанья выигрывает в аккуратной подаче и чёткой структуре. Листовая версия — в скорости и текстуре. Она готовится быстрее, требует меньше посуды и даёт больше поджаренных участков. По вкусу обе версии насыщенные, но sheet pan выглядит более современно и непринуждённо.

Плюсы и минусы формата

У такого способа есть очевидные преимущества, но и свои нюансы.
Плюсы: экономия времени, минимум сборки, больше хрустящих краёв, простая подача.
Минусы: менее чёткая форма порций и более «деревенский» внешний вид.

Советы по приготовлению лазаньи на противне шаг за шагом

Перед запеканием важно хорошо смазать противень оливковым маслом — это усилит хруст. Не переваривайте пасту: она дойдёт до готовности в духовке. Распределяйте смесь равномерно, чтобы края и центр пропекались одинаково.

Популярные вопросы о лазанье на противне

Какую пасту лучше использовать?
Подойдут листы лазаньи, поломанные на крупные куски, — они дают нужную текстуру и не развариваются.

Можно ли заменить колбасу?
Да, подойдёт фарш, курица или даже овощная версия без мяса.

Сколько хранится готовое блюдо?
В холодильнике лазанья сохраняет вкус до 3–4 дней и хорошо разогревается в духовке.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт кулинария
Новости Все >
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
Кованые поршни повысили ресурс спортивных двигателей — CAR & MOTOR
Баня противопоказана при гипертонии и аритмии — заявил врач Дмитрий Демидик
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Последние материалы
Отеки под глазами можно убрать гимнастикой и массажем — косметолог Елисавецкая
Рулет Царский готовят за 15 минут и охлаждают перед подачей
Йога для похудения уменьшает уровень стресса и аппетит
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth
Состояние Трампов увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года
Парикмахеры не советуют женщинам после 50 делать боб до подбородка
Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.