Ольга Сакиулова

Ленивая лазанья на сковороде: быстрый способ получить вкус Италии без духовки и лишней мороки

Листы лазаньи ломаются на кусочки для готовки на сковороде
Еда

Классическая лазанья ассоциируется с долгой готовкой и обязательной духовкой. Но есть способ получить тот же насыщенный вкус без многочасового стояния у плиты. Ленивая лазанья на сковороде собирается из простых ингредиентов и готовится заметно быстрее.

Ленивая лазанья на сковороде
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ленивая лазанья на сковороде

Почему ленивая лазанья действительно работает

Традиционный рецепт требует отдельного приготовления соуса болоньезе, бешамеля, сборки слоёв и запекания. В упрощённой версии все ключевые элементы объединяются сразу. Фарш, овощи, томатный соус и листы лазаньи томятся вместе под крышкой, постепенно пропитываясь вкусами друг друга.

За счёт этого блюдо сохраняет характерную сочность и плотность, а финальный слой тёртого сыра создаёт ту самую аппетитную корочку, без которой лазанью сложно представить.

Ингредиенты

  • Мясной фарш (говяжий, свиной, смешанный или куриный) — 400 г

  • Помидоры — 300 г

  • Томатный соус — 400 мл

  • Морковь — 150 г

  • Репчатый лук — 100 г

  • Стебли сельдерея — 2 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Твёрдый сыр (тёртый) — 120 г

  • Сухие листы лазаньи — 5 шт.

  • Копчёная паприка — 1 ч. л.

  • Растительное рафинированное масло — 3 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Основа вкуса: овощи и фарш

Лук мелко рубят, морковь натирают на средней тёрке, сельдерей нарезают кубиками. Овощи обжаривают на слабом огне до мягкости, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели.

К ним добавляют фарш и жарят до изменения цвета, разбивая крупные комки. Этот этап важен: фарш должен равномерно соединиться с овощной основой, а не собираться в плотные куски.

Томатный соус и специи

Свежие помидоры нарезают мелкими кубиками и добавляют к фаршу. Смесь слегка подсаливают и тушат, пока томаты не начнут отдавать сок.

Томатный соус смешивают с копчёной паприкой и чесноком, приправляют солью и перцем. Именно паприка придаёт блюду характерный "духовочный" оттенок вкуса, даже несмотря на готовку на плите. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сборка лазаньи на сковороде

Листы лазаньи ломают на небольшие фрагменты. Огонь уменьшают до минимума, поверхность фарша разравнивают и выкладывают пасту. Всё заливают томатным соусом, накрывают крышкой и оставляют томиться.

За время приготовления листы лазаньи размягчаются, впитывая соус, а структура блюда становится слоистой, несмотря на отсутствие классической сборки.

Финальный штрих с сыром

Когда паста станет мягкой, крышку снимают, поверхность посыпают тёртым сыром и снова накрывают сковороду. Через несколько минут сыр расплавляется и образует плотную тянущуюся корочку — ту самую "вишенку", ради которой блюдо кажется законченным.

Сравнение: классическая и ленивая лазанья

Классическая версия выигрывает в аутентичности, но требует времени и духовки. Ленивая лазанья уступает в строгости рецепта, зато выигрывает в скорости и доступности.

Для будней и плотного семейного ужина вариант на сковороде оказывается практичнее, при этом вкус остаётся узнаваемым и насыщенным.

Советы для лучшего результата

  1. Используйте сковороду диаметром не менее 26 см с плотной крышкой.

  2. Ломайте листы лазаньи на одинаковые кусочки.

  3. Следите, чтобы соуса было достаточно для размягчения пасты.

  4. Дайте блюду постоять под крышкой пару минут после готовности.

Популярные вопросы о ленивой лазанье

Нужно ли предварительно варить листы лазаньи?

Не обязательно, но при сомнениях их можно отварить 3-4 минуты.

Можно ли добавить соус бешамель?

Да, упрощённая версия сделает блюдо мягче и сливочнее.

Какой фарш лучше выбрать?

Подойдёт любой, включая куриный, — вкус получится разным, но удачным.

