Террин, который затмит любые салаты: слоёный овощной торт с фетой выглядит как праздничный шедевр

Фета формирует сырный слой в овощном террине

Иногда одна закуска способна задать тон всему праздничному столу. Овощной террин с фетой выглядит как нарядный гастрономический торт, а внутри скрывает целую мозаику вкусов и текстур. Запечённые овощи, пряный сыр и свежие травы складываются в эффектное и при этом вполне понятное блюдо.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Овощной террин с фетой

Почему овощной террин — идеальная праздничная закуска

Террин пришёл из французской кухни и давно перестал быть исключительно мясным блюдом. Овощные версии ценят за лёгкость, выразительный внешний вид и возможность подать закуску холодной, без суеты в последний момент.

Этот вариант сочетает баклажаны, кабачки, болгарский перец, шампиньоны и шпинат. Все овощи предварительно запекаются или обжариваются, благодаря чему вкус становится насыщенным, но мягким. Фета с базиликом связывает слои и придаёт террину кремовую структуру.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Кабачки — 2 шт.

Сладкий красный перец — 2 шт.

Сладкий зелёный перец — 2 шт.

Шампиньоны — 10 шт.

Шпинат — 100 г

Фета — 200 г

Оливки — 75 г

Маслины — 75 г

Базилик — 2-3 веточки

Оливковое масло — по вкусу

Соль — по вкусу

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Розовый перец — для подачи

Подготовка овощей

Баклажаны и кабачки нарезают тонкими ломтиками, болгарский перец очищают от семян и режут клиньями. Овощи выкладывают в один слой, приправляют солью, перцем и оливковым маслом, затем запекают до мягкости и лёгкой румяности.

Шампиньоны нарезают ломтиками и быстро обжаривают на сковороде. В самом конце добавляют шпинат и прогревают его буквально минуту, чтобы листья осели, но не потеряли цвет.

Сырная начинка с травами

Фета в этом рецепте играет роль "клея", который удерживает всю конструкцию. Сыр разминают вилкой до пастообразного состояния, добавляют мелко нарезанный базилик и свежемолотый перец. Масса должна быть пластичной, но не жидкой. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Сборка террина

Форму застилают пищевой плёнкой так, чтобы края свисали наружу. На дно выкладывают часть феты, плотно утрамбовывают, затем добавляют слой овощей и грибов. Далее снова идёт слой феты и оставшиеся овощи.

Террин накрывают плёнкой, сверху устанавливают небольшой груз и отправляют в холодильник минимум на два часа. За это время слои уплотняются, а вкус становится более цельным.

Подача и оформление

Перед подачей террин аккуратно переворачивают на блюдо, снимают плёнку и украшают оливками, маслинами и свежими листьями базилика. Лёгкий штрих — несколько капель оливкового масла и щепоть розового перца.

Закуска эффектно смотрится на плоском блюде или деревянной доске и легко нарезается аккуратными ломтиками.

Советы для идеального результата

Нарезайте овощи одинаковой толщины, чтобы слои выглядели аккуратно. Хорошо утрамбовывайте каждый слой. Используйте качественную фету без лишней влаги. Дайте террину выстояться не менее двух часов.

Популярные вопросы о овощном террине

Можно ли заменить фету?

Да, подойдёт мягкий рассольный сыр с плотной текстурой.

Сколько хранится террин?

В холодильнике он сохраняет вкус и форму до двух суток.

С чем подавать террин?

Он хорош сам по себе, но отлично сочетается с багетом или тостами.