Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Эти фаршированные яйца Мимоза выглядят дороже, чем стоят: секрет в подаче желтка

Тертый желток используют для оформления фаршированных яиц "Мимоза"
Еда

Яйца "Мимоза" — одна из тех закусок, которые всегда выглядят уместно на новогоднем столе. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и при этом смотрятся по-настоящему элегантно.

Фаршированные яйца
Фото: ru.freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные яйца

Небольшой приём с желтком превращает привычные фаршированные яйца в изысканное угощение. Об этом рассказывают авторы чешского издания NejRecept.

Почему яйца "Мимоза" остаются фаворитом

Фаршированные яйца давно стали кулинарной классикой. Их ценят за универсальность, нейтральный вкус и аккуратную подачу. Вариант "Мимоза" выделяется за счёт воздушной текстуры начинки и характерной "цветочной" посыпки из тёртого желтка.

Такая закуска хорошо подходит для Нового года: её можно приготовить заранее, она не теряет внешний вид и легко сочетается с другими блюдами праздничного стола.

Ингредиенты

Количество ингредиентов легко регулировать в зависимости от числа гостей.

  1. Яйца — по необходимости

  2. Майонез — по вкусу

  3. Лимонный сок — по вкусу

  4. Соль — по вкусу

  5. Листья петрушки — для украшения

Пошаговое приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую, полностью остудите и очистите от скорлупы.

  2. Аккуратно разрежьте яйца вдоль пополам и извлеките желтки.

  3. Разделите желтки на две части.

  4. Одну половину желтков разомните вилкой и смешайте с майонезом, солью и несколькими каплями лимонного сока до однородной, кремовой консистенции.

  5. Переложите начинку в кондитерский мешок или плотный пакет с срезанным уголком.

  6. Отсадите крем в половинки яичных белков, формируя аккуратные "шапочки".

  7. Оставшиеся желтки мелко натрите на тёрке и равномерно посыпьте ими яйца — именно этот шаг создаёт эффект "мимозы".

  8. При желании украсьте закуску мелко нарезанной петрушкой.

В чём секрет идеальной текстуры

Главный приём — использовать только часть желтков для крема, а остальную часть оставить для посыпки. Так начинка получается нежной и пластичной, а внешний вид — воздушным и праздничным. Лимонный сок добавляют совсем немного: он подчёркивает вкус, не перебивая его.

Сравнение: классические фаршированные яйца и "Мимоза"

Обычные фаршированные яйца выглядят аккуратно, но довольно просто. Вариант "Мимоза" выигрывает за счёт визуального эффекта и более лёгкой текстуры. Он смотрится наряднее и лучше вписывается в новогоднюю сервировку.

Плюсы и минусы закуски

Эта версия особенно удобна для праздничного меню.

  • Плюсы: минимальный набор продуктов, быстрый результат, возможность приготовить заранее.
  • Минусы: требует аккуратности при натирании желтка и подаче.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Используйте свежие яйца среднего или крупного размера — с ними проще работать.

  2. Не добавляйте слишком много майонеза, чтобы начинка держала форму.

  3. Натирайте желток непосредственно перед подачей — так цвет будет ярче.

  4. Храните готовые яйца в холодильнике под крышкой, если готовите заранее.

Популярные вопросы о яйцах "Мимоза"

Можно ли приготовить закуску заранее?

Да, яйца можно собрать за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике.

Чем заменить майонез?

Подойдёт соус на основе йогурта или сметаны, если нужен более лёгкий вариант.

Подходят ли яйца "Мимоза" для новогоднего и рождественского фуршета?

Да, они удобны для подачи порциями и хорошо смотрятся на общем столе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы яйца закуска рецепты новый год
Новости Все >
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Ошибки эксплуатации дизельного двигателя сокращают ресурс мотора — Car and motor
Потепление в Арктике активирует изменения ДНК белых медведей — исследование учёных
ФИФА введёт обязательные водные паузы в каждом тайме на ЧМ-2026
Рубль стал лидером роста к доллару в 2025 году
Пищевая сода подходит для глубокой чистки матраса без химии — Southern Living
Паук Portia охотится на других пауков с обходом маршрута — BBC Wildlife
Домашнее проращивание семян занимает от 3 до 7 дней — Mein Schöner Garten
Предварительное замачивание белья на ночь ускоряет удаление пятен — Southern Living
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Недвижимость
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Ошибки эксплуатации дизельного двигателя сокращают ресурс мотора — Car and motor
Тертый желток используют для оформления фаршированных яиц "Мимоза"
Потепление в Арктике активирует изменения ДНК белых медведей — исследование учёных
ФИФА введёт обязательные водные паузы в каждом тайме на ЧМ-2026
Рубль стал лидером роста к доллару в 2025 году
Пищевая сода подходит для глубокой чистки матраса без химии — Southern Living
Паук Portia охотится на других пауков с обходом маршрута — BBC Wildlife
BMW 325i проходит миллион км на стендовых испытаниях
Сибирский болид 1984 года оказался фрагментом кометы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.