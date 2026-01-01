Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Говядина по-бургундски уходит в тень: это рагу готовится за 30 минут и вкуснее классики

Быстрое рагу из свинины стало альтернативой говядине по-бургундски
Еда

Вы будете считать говядину по-бургундски эталоном сытного рагу, пока не попробуете этот итальянский вариант. Блюдо готовится менее чем за полчаса, не требует многочасового томления и при этом получается удивительно ароматным.

Рагу из свинины с овощами и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рагу из свинины с овощами и зеленью

Лёгкое, насыщенное и универсальное, оно отлично вписывается в ритм будних ужинов. Об этом рассказывают кулинарные авторы французского издания NousRestaurantQuimper, экспериментирующие с быстрыми версиями классики.

Итальянская альтернатива бургиньону

Этот "псевдобургиньон" вдохновлён южной кухней. Вместо говядины используется нежная свинина, вместо красного вина — сухое белое, а основу соуса составляют помидоры, чеснок и средиземноморские травы. В результате рагу получается более лёгким, но не менее выразительным по вкусу.

Главное преимущество — скорость. Мясо становится мягким без многочасового тушения, а соус — густым и обволакивающим уже через 25-30 минут.

Ингредиенты

На 4 порции.

  1. 500 г свинины (вырезка или лопатка), нарезанной кубиками по 3 см

  2. 4 спелых помидора (около 500 г), нарезанных кубиками, или 400 г томатной мякоти

  3. 1 средняя луковица (примерно 100 г), мелко нарезанная

  4. 2 зубчика чеснока, измельчённых

  5. 250 мл сухого белого вина (Пино Гриджио, Совиньон Блан)

  6. 1 букет гарни (тимьян, лавр, розмарин — по желанию)

  7. 2-3 ст. л. оливкового масла

  8. 1 ч. л. мелкой соли (регулируется по вкусу)

  9. Свежемолотый чёрный перец

  10. По желанию: щепотка сладкого перца чили

Для подачи:

  1. 80-100 г тёртого пармезана

  2. Свежий базилик или петрушка

  3. Немного оливкового масла

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте оливковое масло в широкой сковороде или чугунном сотейнике. Обжарьте свинину на сильном огне 5-7 минут до румяной корочки.

  2. Убавьте огонь, добавьте лук и готовьте 3-4 минуты до мягкости. Всыпьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд.

  3. Добавьте помидоры или томатную мякоть, готовьте 2-3 минуты, чтобы часть жидкости испарилась.

  4. Влейте белое вино, тщательно соскребите поджаренные кусочки со дна.

  5. Добавьте соль, перец и букет гарни, доведите до лёгкого кипения и варите 2 минуты, чтобы выпарился алкоголь.

  6. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 25-30 минут.

  7. Если соус кажется жидким, снимите крышку и готовьте ещё 5 минут до нужной густоты.

Нежный соус без долгого ожидания

Уже через 20 минут мясо становится мягким, а соус — насыщенным. При желании в конце можно добавить щепотку сладкого чили: он подчеркнёт вкус, не перебивая томатную основу.

С чем подавать это рагу

Блюдо универсально и легко адаптируется под настроение.

Классические варианты:

  • паста (тальятелле, ригатони);
  • рис басмати или арборио;
  • картофельное пюре.

Более лёгкие гарниры:

  • сливочная полента;
  • жареные овощи с травами;
  • зелёная фасоль с чесноком.

Сравнение: бургиньон и итальянское рагу

Говядина по-бургундски требует долгого томления и насыщенного соуса на красном вине. Итальянский вариант выигрывает по времени, легче воспринимается и лучше подходит для повседневной кухни, сохраняя при этом глубину вкуса.

Плюсы и минусы быстрого рагу

Это блюдо ценят за баланс вкуса и простоты.

  • Плюсы: быстрое приготовление, мягкое мясо, гибкость рецепта.
  • Минусы: менее насыщенный вкус по сравнению с классическим бургиньоном для ценителей традиций.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Обжаривайте мясо на сильном огне — корочка усиливает вкус соуса.

  2. Используйте сухое белое вино хорошего качества.

  3. Не перегружайте блюдо специями — травы должны подчёркивать, а не доминировать.

  4. Дайте рагу немного "отдохнуть" перед подачей, вкус станет гармоничнее.

Популярные вопросы о быстром итальянском рагу

Можно ли заменить свинину?

Да, подойдёт куриное филе или индейка, но время тушения сократится.

Сколько хранится готовое блюдо?

В холодильнике — до 48 часов, вкус на следующий день становится насыщеннее.

Можно ли приготовить заранее?

Да, рагу отлично подходит для приготовления накануне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
