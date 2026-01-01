Говядина по-бургундски уходит в тень: это рагу готовится за 30 минут и вкуснее классики

Вы будете считать говядину по-бургундски эталоном сытного рагу, пока не попробуете этот итальянский вариант. Блюдо готовится менее чем за полчаса, не требует многочасового томления и при этом получается удивительно ароматным.
Лёгкое, насыщенное и универсальное, оно отлично вписывается в ритм будних ужинов. Об этом рассказывают кулинарные авторы французского издания NousRestaurantQuimper, экспериментирующие с быстрыми версиями классики.
Этот "псевдобургиньон" вдохновлён южной кухней. Вместо говядины используется нежная свинина, вместо красного вина — сухое белое, а основу соуса составляют помидоры, чеснок и средиземноморские травы. В результате рагу получается более лёгким, но не менее выразительным по вкусу.
Главное преимущество — скорость. Мясо становится мягким без многочасового тушения, а соус — густым и обволакивающим уже через 25-30 минут.
На 4 порции.
500 г свинины (вырезка или лопатка), нарезанной кубиками по 3 см
4 спелых помидора (около 500 г), нарезанных кубиками, или 400 г томатной мякоти
1 средняя луковица (примерно 100 г), мелко нарезанная
2 зубчика чеснока, измельчённых
250 мл сухого белого вина (Пино Гриджио, Совиньон Блан)
1 букет гарни (тимьян, лавр, розмарин — по желанию)
2-3 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. мелкой соли (регулируется по вкусу)
Свежемолотый чёрный перец
По желанию: щепотка сладкого перца чили
Для подачи:
80-100 г тёртого пармезана
Свежий базилик или петрушка
Немного оливкового масла
Разогрейте оливковое масло в широкой сковороде или чугунном сотейнике. Обжарьте свинину на сильном огне 5-7 минут до румяной корочки.
Убавьте огонь, добавьте лук и готовьте 3-4 минуты до мягкости. Всыпьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд.
Добавьте помидоры или томатную мякоть, готовьте 2-3 минуты, чтобы часть жидкости испарилась.
Влейте белое вино, тщательно соскребите поджаренные кусочки со дна.
Добавьте соль, перец и букет гарни, доведите до лёгкого кипения и варите 2 минуты, чтобы выпарился алкоголь.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне 25-30 минут.
Если соус кажется жидким, снимите крышку и готовьте ещё 5 минут до нужной густоты.
Уже через 20 минут мясо становится мягким, а соус — насыщенным. При желании в конце можно добавить щепотку сладкого чили: он подчеркнёт вкус, не перебивая томатную основу.
Блюдо универсально и легко адаптируется под настроение.
Классические варианты:
Более лёгкие гарниры:
Говядина по-бургундски требует долгого томления и насыщенного соуса на красном вине. Итальянский вариант выигрывает по времени, легче воспринимается и лучше подходит для повседневной кухни, сохраняя при этом глубину вкуса.
Это блюдо ценят за баланс вкуса и простоты.
Обжаривайте мясо на сильном огне — корочка усиливает вкус соуса.
Используйте сухое белое вино хорошего качества.
Не перегружайте блюдо специями — травы должны подчёркивать, а не доминировать.
Дайте рагу немного "отдохнуть" перед подачей, вкус станет гармоничнее.
Да, подойдёт куриное филе или индейка, но время тушения сократится.
В холодильнике — до 48 часов, вкус на следующий день становится насыщеннее.
Да, рагу отлично подходит для приготовления накануне.
