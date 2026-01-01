Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рождественское полено без лактозы не уступает классике: десерт получается нежным и эффектным

Традиционное рождественское полено можно приготовить без лактозы
Еда

Новогоднее полено давно стало символом праздничного десерта, но классические рецепты подходят не всем. Безлактозная версия сохраняет эффектный вид, насыщенный вкус и нежную текстуру, при этом оставаясь универсальной для гостей с разными пищевыми предпочтениями.

Шоколадный рулет
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет

Такой десерт легко вписывается в новогодний стол и не требует сложных ингредиентов. Об этом рассказывают авторы домашних кондитерских рецептов, на которых ссылается Corriere.

Новогоднее полено без лактозы: в чём особенность

В этом варианте привычное новогоднее полено получает новое прочтение. Основа из какао-бисквита остаётся мягкой и эластичной, крем — воздушным, а внешний вид ничем не уступает классическому десерту. Отсутствие лактозы делает блюдо подходящим для широкой компании, не лишая его насыщенного вкуса.

Фрукты используются как украшение, но при желании их легко заменить кокосовой стружкой, ягодами или другими сезонными добавками. Такой десерт хорошо смотрится как на семейном ужине, так и на большом новогоднем празднике.

Ингредиенты

На 6 порций.

Основа:

  1. 2 яйца комнатной температуры

  2. 40 г сахара

  3. 18 г пшеничной муки

  4. 12 г несладкого какао-порошка

Начинка:

  1. 100 г безлактозных сливок для взбивания

  2. 100 г безлактозного маскарпоне

  3. 20 г сахарной пудры

Посыпка и украшение:

  1. 15 г несладкого какао-порошка

  2. Тёртый кокос — по вкусу

  3. Свежие ягоды (например, смородина) — по желанию

Пошаговое приготовление

  1. В миске или чаше миксера взбейте яйца с сахаром в течение 5-6 минут до светлой, пышной массы, напоминающей взбитые сливки.

  2. Просейте муку и какао-порошок, аккуратно вмешайте их лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.

  3. Застелите пергаментом прямоугольную форму размером около 38x26 см, вылейте тесто и разровняйте поверхность.

  4. Выпекайте бисквит при 190 °C около 9 минут, затем достаньте и дайте полностью остыть, после чего аккуратно снимите пергамент.

  5. Для крема взбейте безлактозные сливки, маскарпоне и сахарную пудру до однородной и плотной, но нежной консистенции.

  6. Равномерно распределите крем по поверхности бисквита.

  7. Подогните одну из коротких сторон и аккуратно сверните бисквит рулетом вдоль длинной стороны.

  8. Зубчатым ножом срежьте края и прикрепите их сбоку рулета, формируя "веточки".

  9. Смешайте какао-порошок с несколькими каплями воды до пастообразного состояния и распределите по поверхности рулета, создавая рельефную текстуру.

  10. Украсьте десерт тёртым кокосом и ягодами.

  11. Уберите новогоднее полено в холодильник минимум на 2 часа перед подачей.

Сравнение: классическое и безлактозное новогоднее полено

Традиционное полено готовится на сливках и масле, что делает его насыщенным, но не универсальным. Безлактозная версия сохраняет ту же структуру и внешний эффект, при этом легче воспринимается и подходит большему числу гостей. По вкусу различия минимальны, особенно при использовании качественных ингредиентов.

Плюсы и минусы безлактозного десерта

Такой вариант удобен для праздничного стола, где важно учитывать разные потребности.

  • Плюсы: подходит людям с непереносимостью лактозы, лёгкая текстура, эффектный внешний вид.
  • Минусы: требуется найти качественные безлактозные сливки и маскарпоне, которые не всегда есть под рукой.

Советы по приготовлению новогоднего полена шаг за шагом

  1. Используйте яйца комнатной температуры — бисквит получится более воздушным.

  2. Не пересушивайте корж: короткое выпекание сохраняет его эластичность.

  3. Сворачивайте рулет, пока бисквит полностью остыл, но не пересох.

  4. Дайте десерту настояться в холодильнике — вкус станет более гармоничным.

Популярные вопросы о безлактозном новогоднем полене

Можно ли заменить маскарпоне другим сыром?

Да, подойдёт любой безлактозный сливочный сыр с нейтральным вкусом.

Чем лучше украшать десерт зимой?

Хорошо подойдут ягоды, кокосовая стружка или тёртый тёмный шоколад без лактозы.

Сколько хранится готовое полено?

В холодильнике десерт сохраняет свежесть до 48 часов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
