Кальций решает не всё: привычная еда, без которой кости остаются хрупкими

Проблемы с костями всё чаще диагностируются не только у пожилых, но и у молодых людей, включая детей и подростков. Врачи связывают это с несбалансированным питанием и дефицитом ключевых нутриентов. Кости начинают "стареть" раньше времени, что приводит к боли, слабости и повышенному риску остеопороза. Об этом сообщает материал издания ABP Majha.
Костная ткань постоянно обновляется, и для этого процесса необходимы кальций, витамин D и сопутствующие микроэлементы. Их нехватка в сочетании с малоподвижным образом жизни постепенно ослабляет скелет. Особенно уязвимы в этом плане дети, подростки и молодые взрослые, когда формируется пиковая костная масса.
Если вовремя не скорректировать питание, последствия могут проявиться уже в раннем возрасте. Речь идёт не только о ломкости костей, но и о хронических болях, снижении выносливости и нарушении осанки. Именно поэтому специалисты советуют пересмотреть рацион как можно раньше.
Молоко, йогурт, сыр и пахта традиционно считаются одними из лучших источников кальция. Эти продукты помогают формировать прочную костную ткань и поддерживать её плотность на протяжении всей жизни. Кроме того, они положительно влияют на состояние зубов и мышц.
Регулярное употребление молочных продуктов особенно важно в периоды активного роста. При этом важно выбирать качественные варианты без избытка сахара и искусственных добавок.
Шпинат, брокколи и другие зеленые листовые овощи содержат не только кальций, но и витамин K. Этот витамин играет важную роль в "доставке" кальция в костную ткань, помогая ему усваиваться более эффективно.
Такие овощи легко включить в ежедневное меню — в виде салатов, гарниров или добавок к основным блюдам. Они поддерживают общее здоровье и укрепляют организм в целом.
Кунжут считается одним из самых концентрированных растительных источников кальция. Его рекомендуют включать в рацион детям, подросткам, пожилым людям и женщинам. Миндаль и грецкие орехи дополняют рацион магнием и фосфором, которые также необходимы для крепких костей.
Регулярное употребление орехов и семян способствует не только прочности, но и эластичности костной ткани, снижая риск микроповреждений.
Раги — зерновая культура, широко используемая в Индии. Она содержит значительно больше кальция, чем пшеница или рис. Блюда из муки раги, включая хлеб и каши, могут снизить риск развития остеопороза.
Этот продукт подходит для разных возрастных групп и может стать полезной альтернативой привычным злакам, особенно при дефиците кальция в рационе.
Апельсины известны высоким содержанием витамина C, который необходим для синтеза коллагена — важного компонента костной ткани. Свежий апельсиновый сок также способствует лучшему усвоению минералов.
Регулярное употребление цитрусовых поддерживает здоровье костей и помогает снизить риск возрастных изменений скелета.
Молочные продукты обеспечивают организм легкоусвояемым кальцием, но подходят не всем. Растительные источники — овощи, орехи, семена и злаки — дают кальций в сочетании с витаминами и антиоксидантами. Оптимальным считается сочетание разных групп продуктов в одном рационе.
Рацион, богатый кальцием, помогает укреплять кости и снижать риск переломов. Он поддерживает здоровье зубов и мышц.
Включайте в меню продукты с кальцием ежедневно.
Следите за достаточным поступлением витамина D.
Сочетайте питание с умеренной физической активностью.
Избегайте длительного дефицита нутриентов.
Лучше сочетать молочные и растительные источники кальция, ориентируясь на переносимость и разнообразие рациона.
Потребность зависит от возраста, но регулярное поступление с пищей важнее разовых высоких доз.
При отсутствии медицинских показаний предпочтение стоит отдавать натуральным продуктам.
Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.