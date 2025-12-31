От заложенного носа до отказа печени: опасный промежуток после праздничного застолья

Трагедия в итальянском Кампобассо заставила по-новому взглянуть на привычные новогодние застолья. Смерть матери и дочери после предполагаемого пищевого отравления показала, насколько тонка грань между праздничным ужином и угрозой для жизни.
Врачи напоминают: опасность часто скрывается в деталях и незнании происхождения продуктов. Об этом сообщает Adnkronos Salute.
Клинический иммунолог и профессор питания человека университета Lum Мауро Минелли отмечает, что в преддверии новогодних ужинов особенно важно сохранять бдительность.
Эксперт подчёркивает, что не каждое недомогание после еды одинаково опасно. Лёгкое расстройство обычно проявляется сразу и проходит после отдыха. Гораздо тревожнее ситуации, когда симптомы возникают спустя время.
Минелли советует обращать внимание на так называемый латентный период. Если через 12-24 часа после еды появляются сильная диарея, спазмы, высокая температура или желтуха, это повод немедленно обратиться за медицинской помощью. Именно за это время токсины могут начать поражать печень и почки.
Отдельный тревожный сигнал — массовое недомогание. Если плохо стало сразу нескольким людям, которые ели одно и то же блюдо, необходимо срочно связаться с врачом или токсикологическим центром.
Даже в праздники профилактика остаётся главным способом защиты. Особое внимание врач советует уделять традиционным продуктам, которые часто появляются на новогоднем столе.
Грибы — одна из самых опасных категорий. Использовать стоит только продукцию из проверенной коммерческой цепочки. Подарки от любителей "тихой охоты" допустимы лишь после проверки у микологов. Термическая обработка не спасает: некоторые токсины, включая аманитин, устойчивы к нагреву.
Домашние консервы, особенно в масле, несут риск ботулизма. Вздутые крышки, пузырьки или подозрительный запах — однозначный повод отказаться от продукта. Ботулинический токсин считается одним из самых сильных в мире.
Отдельную опасность представляет Listeria monocytogenes. Эта бактерия не меняет вкус и запах еды и способна размножаться даже в холодильнике. Чаще всего она встречается в мягких сырах из сырого молока, нарезанных мясных деликатесах, копчёном лососе и паштетах.
Листерия может вызывать сепсис и менингит и особенно опасна для беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы снизить риск, важно не хранить готовые продукты слишком долго и поддерживать в холодильнике стабильную температуру около 4 °C.
Сырые рыба и морепродукты — ещё один новогодний риск. Карпаччо и тартары могут стать источником паразита анизакиса, если рыба не была предварительно заморожена при -20 °C не менее суток. Мидии и устрицы способны накапливать вирусы и бактерии из загрязнённой воды, поэтому их следует покупать только в упаковке с маркировкой и готовить до полного раскрытия раковин.
Алкоголь также требует умеренности. Он напрямую нагружает печень, которая в праздники и так работает на пределе из-за избытка жиров и сахара. Сдержанность — это не ограничение удовольствия, а реальная защита организма.
Домашние консервы ценятся за вкус и традиции, но требуют строгого соблюдения технологий и условий хранения. Магазинные продукты проходят контроль и имеют маркировку, что снижает риск серьёзных отравлений. В новогодние дни выбор в пользу проверенных источников часто оказывается более безопасным.
Новогодний стол радует разнообразием и атмосферой. Он объединяет семью и создаёт ощущение праздника.
Покупайте продукты только с подтверждённой отслеживаемостью.
Не используйте грибы и консервы сомнительного происхождения.
Соблюдайте температурный режим хранения и приготовления.
При малейших сомнениях откажитесь от блюда.
Отдавайте предпочтение сертифицированным магазинам и проверяйте сроки годности и условия хранения.
Большинство салатов и закусок безопасны не более 24 часов в холодильнике.
Термически обработанные продукты значительно снижают риск инфекций и отравлений.
