От заложенного носа до отказа печени: опасный промежуток после праздничного застолья

Симптомы тяжелого отравления возникают через 12–24 часа — Adnkronos Salute

Трагедия в итальянском Кампобассо заставила по-новому взглянуть на привычные новогодние застолья. Смерть матери и дочери после предполагаемого пищевого отравления показала, насколько тонка грань между праздничным ужином и угрозой для жизни.

Врачи напоминают: опасность часто скрывается в деталях и незнании происхождения продуктов. Об этом сообщает Adnkronos Salute.

Когда праздничный стол становится риском

Клинический иммунолог и профессор питания человека университета Lum Мауро Минелли отмечает, что в преддверии новогодних ужинов особенно важно сохранять бдительность.

"Разница между запоминающимся вечером и трагедией для здоровья часто заключается в мелочах и в знании того, что мы едим", — заявил клинический иммунолог, профессор кафедры питания человека Lum Мауро Минелли, сообщает Adnkronos Salute.

Эксперт подчёркивает, что не каждое недомогание после еды одинаково опасно. Лёгкое расстройство обычно проявляется сразу и проходит после отдыха. Гораздо тревожнее ситуации, когда симптомы возникают спустя время.

Как отличить несварение от серьёзного отравления

Минелли советует обращать внимание на так называемый латентный период. Если через 12-24 часа после еды появляются сильная диарея, спазмы, высокая температура или желтуха, это повод немедленно обратиться за медицинской помощью. Именно за это время токсины могут начать поражать печень и почки.

Отдельный тревожный сигнал — массовое недомогание. Если плохо стало сразу нескольким людям, которые ели одно и то же блюдо, необходимо срочно связаться с врачом или токсикологическим центром.

Продукты повышенного риска на Новый год

Даже в праздники профилактика остаётся главным способом защиты. Особое внимание врач советует уделять традиционным продуктам, которые часто появляются на новогоднем столе.

Грибы — одна из самых опасных категорий. Использовать стоит только продукцию из проверенной коммерческой цепочки. Подарки от любителей "тихой охоты" допустимы лишь после проверки у микологов. Термическая обработка не спасает: некоторые токсины, включая аманитин, устойчивы к нагреву.

Домашние консервы, особенно в масле, несут риск ботулизма. Вздутые крышки, пузырьки или подозрительный запах — однозначный повод отказаться от продукта. Ботулинический токсин считается одним из самых сильных в мире.

Листерия и другие скрытые угрозы

Отдельную опасность представляет Listeria monocytogenes. Эта бактерия не меняет вкус и запах еды и способна размножаться даже в холодильнике. Чаще всего она встречается в мягких сырах из сырого молока, нарезанных мясных деликатесах, копчёном лососе и паштетах.

Листерия может вызывать сепсис и менингит и особенно опасна для беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы снизить риск, важно не хранить готовые продукты слишком долго и поддерживать в холодильнике стабильную температуру около 4 °C.

Сырые морепродукты и алкоголь

Сырые рыба и морепродукты — ещё один новогодний риск. Карпаччо и тартары могут стать источником паразита анизакиса, если рыба не была предварительно заморожена при -20 °C не менее суток. Мидии и устрицы способны накапливать вирусы и бактерии из загрязнённой воды, поэтому их следует покупать только в упаковке с маркировкой и готовить до полного раскрытия раковин.

Алкоголь также требует умеренности. Он напрямую нагружает печень, которая в праздники и так работает на пределе из-за избытка жиров и сахара. Сдержанность — это не ограничение удовольствия, а реальная защита организма.

Сравнение: домашние заготовки и магазинные продукты

Домашние консервы ценятся за вкус и традиции, но требуют строгого соблюдения технологий и условий хранения. Магазинные продукты проходят контроль и имеют маркировку, что снижает риск серьёзных отравлений. В новогодние дни выбор в пользу проверенных источников часто оказывается более безопасным.

Плюсы и минусы праздничного меню

Новогодний стол радует разнообразием и атмосферой. Он объединяет семью и создаёт ощущение праздника.

Плюсы: широкий выбор блюд, свежие морепродукты, качественные сыры и деликатесы.

Минусы: риск отравлений при нарушении хранения, употреблении сырых продуктов и чрезмерном алкоголе.

Советы по безопасному новогоднему ужину

Покупайте продукты только с подтверждённой отслеживаемостью. Не используйте грибы и консервы сомнительного происхождения. Соблюдайте температурный режим хранения и приготовления. При малейших сомнениях откажитесь от блюда.

Популярные вопросы о безопасности новогоднего стола

Как выбрать безопасные продукты к Новому году?

Отдавайте предпочтение сертифицированным магазинам и проверяйте сроки годности и условия хранения.

Сколько можно хранить готовые блюда?

Большинство салатов и закусок безопасны не более 24 часов в холодильнике.

Что лучше — сырые или приготовленные морепродукты?

Термически обработанные продукты значительно снижают риск инфекций и отравлений.