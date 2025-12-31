Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

От заложенного носа до отказа печени: опасный промежуток после праздничного застолья

Симптомы тяжелого отравления возникают через 12–24 часа — Adnkronos Salute
Еда

Трагедия в итальянском Кампобассо заставила по-новому взглянуть на привычные новогодние застолья. Смерть матери и дочери после предполагаемого пищевого отравления показала, насколько тонка грань между праздничным ужином и угрозой для жизни.

Новогодний стол
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний стол

Врачи напоминают: опасность часто скрывается в деталях и незнании происхождения продуктов. Об этом сообщает Adnkronos Salute.

Когда праздничный стол становится риском

Клинический иммунолог и профессор питания человека университета Lum Мауро Минелли отмечает, что в преддверии новогодних ужинов особенно важно сохранять бдительность.

"Разница между запоминающимся вечером и трагедией для здоровья часто заключается в мелочах и в знании того, что мы едим", — заявил клинический иммунолог, профессор кафедры питания человека Lum Мауро Минелли, сообщает Adnkronos Salute.

Эксперт подчёркивает, что не каждое недомогание после еды одинаково опасно. Лёгкое расстройство обычно проявляется сразу и проходит после отдыха. Гораздо тревожнее ситуации, когда симптомы возникают спустя время.

Как отличить несварение от серьёзного отравления

Минелли советует обращать внимание на так называемый латентный период. Если через 12-24 часа после еды появляются сильная диарея, спазмы, высокая температура или желтуха, это повод немедленно обратиться за медицинской помощью. Именно за это время токсины могут начать поражать печень и почки.

Отдельный тревожный сигнал — массовое недомогание. Если плохо стало сразу нескольким людям, которые ели одно и то же блюдо, необходимо срочно связаться с врачом или токсикологическим центром.

Продукты повышенного риска на Новый год

Даже в праздники профилактика остаётся главным способом защиты. Особое внимание врач советует уделять традиционным продуктам, которые часто появляются на новогоднем столе.

Грибы — одна из самых опасных категорий. Использовать стоит только продукцию из проверенной коммерческой цепочки. Подарки от любителей "тихой охоты" допустимы лишь после проверки у микологов. Термическая обработка не спасает: некоторые токсины, включая аманитин, устойчивы к нагреву.

Домашние консервы, особенно в масле, несут риск ботулизма. Вздутые крышки, пузырьки или подозрительный запах — однозначный повод отказаться от продукта. Ботулинический токсин считается одним из самых сильных в мире.

Листерия и другие скрытые угрозы

Отдельную опасность представляет Listeria monocytogenes. Эта бактерия не меняет вкус и запах еды и способна размножаться даже в холодильнике. Чаще всего она встречается в мягких сырах из сырого молока, нарезанных мясных деликатесах, копчёном лососе и паштетах.

Листерия может вызывать сепсис и менингит и особенно опасна для беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы снизить риск, важно не хранить готовые продукты слишком долго и поддерживать в холодильнике стабильную температуру около 4 °C.

Сырые морепродукты и алкоголь

Сырые рыба и морепродукты — ещё один новогодний риск. Карпаччо и тартары могут стать источником паразита анизакиса, если рыба не была предварительно заморожена при -20 °C не менее суток. Мидии и устрицы способны накапливать вирусы и бактерии из загрязнённой воды, поэтому их следует покупать только в упаковке с маркировкой и готовить до полного раскрытия раковин.

Алкоголь также требует умеренности. Он напрямую нагружает печень, которая в праздники и так работает на пределе из-за избытка жиров и сахара. Сдержанность — это не ограничение удовольствия, а реальная защита организма.

Сравнение: домашние заготовки и магазинные продукты

Домашние консервы ценятся за вкус и традиции, но требуют строгого соблюдения технологий и условий хранения. Магазинные продукты проходят контроль и имеют маркировку, что снижает риск серьёзных отравлений. В новогодние дни выбор в пользу проверенных источников часто оказывается более безопасным.

Плюсы и минусы праздничного меню

Новогодний стол радует разнообразием и атмосферой. Он объединяет семью и создаёт ощущение праздника.

  • Плюсы: широкий выбор блюд, свежие морепродукты, качественные сыры и деликатесы.
  • Минусы: риск отравлений при нарушении хранения, употреблении сырых продуктов и чрезмерном алкоголе.

Советы по безопасному новогоднему ужину

  1. Покупайте продукты только с подтверждённой отслеживаемостью.

  2. Не используйте грибы и консервы сомнительного происхождения.

  3. Соблюдайте температурный режим хранения и приготовления.

  4. При малейших сомнениях откажитесь от блюда.

Популярные вопросы о безопасности новогоднего стола

Как выбрать безопасные продукты к Новому году?

Отдавайте предпочтение сертифицированным магазинам и проверяйте сроки годности и условия хранения.

Сколько можно хранить готовые блюда?

Большинство салатов и закусок безопасны не более 24 часов в холодильнике.

Что лучше — сырые или приготовленные морепродукты?

Термически обработанные продукты значительно снижают риск инфекций и отравлений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда советы здоровье продукты новый год отравление безопасность
Новости Все >
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сейчас читают
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Вазелин удерживает влагу и снижает сухость кожи
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Домашний состав для посудомойки сокращает расходы на бытовую химию
Курица сочетается с гранатовыми зёрнами в горячем блюде
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Белок на завтрак снижает чувство голода в течение дня
Расходы банков на выпуск карт привели к росту ставок — РИА Новости
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.