Без консервантов и заморочек: нарезка, что заменяет дорогую ветчину и буквально созревает за ночь

Основа мраморной нарезки — уши, окорочка и чесночный бульон

Домашняя мясная нарезка всё чаще вытесняет магазинную ветчину, особенно в преддверии праздников. Этот рецепт выглядит эффектно, напоминает мраморную колбасу и при этом обходится заметно дешевле. По вкусу такая закуска нередко выигрывает у покупных аналогов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Домашний мясной рулет

Почему этот рецепт стал альтернативой ветчине

Основа блюда — сочетание свиных ушей и куриного мяса, которое после варки даёт плотную, естественно желированную структуру. Благодаря этому не требуется желатин или дополнительные загустители. Нарезка хорошо держит форму, выглядит аккуратно и подходит как для праздничного стола, так и для повседневной подачи, становясь полноценной альтернативой колбасе.

Использование простых специй — лаврового листа, перца, чеснока и паприки — позволяет получить насыщенный, но не резкий вкус. В результате закуска получается универсальной: она сочетается с хлебом, горчицей, хреном и свежими овощами.

Подготовка и варка мяса

Свиные уши и куриные окорочка закладывают в кастрюлю, добавляют соль, лавровый лист и смесь перцев. Мясо полностью заливают водой и варят под крышкой на слабом огне около часа после закипания. Если используется обычная кастрюля без утолщённого дна, процесс может занять до трёх часов.

После варки мясо оставляют остывать прямо в бульоне. За это время он приобретает клейкость, характерную для домашнего холодца, что и обеспечивает будущей нарезке плотность.

Формирование мраморной структуры

Остывшее мясо вынимают из бульона, часть жидкости откладывают отдельно. В неё добавляют чеснок и сладкую паприку, тщательно размешивая. Куриное мясо отделяют от костей и делят на крупные куски.

Форму для запекания или контейнер слегка смачивают бульоном. Далее слоями выкладывают свиные уши и курицу, периодически поливая ароматным бульоном с чесноком. Такая последовательность позволяет получить характерный мраморный рисунок на срезе.

Форму накрывают пищевой плёнкой, сверху ставят небольшой груз и убирают в холодильник минимум на ночь до полного застывания, сообщает "ПОПКОРНNEWS".

Подача и хранение

Готовый рулет легко вынимается из формы и нарезается ровными ломтиками. Его подают охлаждённым, как мясную нарезку, дополняя хлебом, горчицей или свежей зеленью. Хранить блюдо рекомендуется в холодильнике не более трёх суток.

Советы по приготовлению мраморной нарезки

Не сокращайте время варки — именно оно отвечает за клейкость бульона.

Оставляйте мясо остывать в жидкости, а не на воздухе.

Чеснок добавляйте только в тёплый, а не горячий бульон.

Используйте небольшой груз, чтобы слои легли плотно.

Популярные вопросы

Можно ли заменить куриные окорочка другим мясом

Допускается использование куриного филе или индейки, но структура будет менее сочной.

Нужен ли желатин

Нет, свиные уши дают достаточное количество природного желирующего вещества.

Подходит ли блюдо для праздничного стола

Да, аккуратная нарезка выглядит эффектно и заменяет классическую колбасу.