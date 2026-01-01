Без консервантов и заморочек: нарезка, что заменяет дорогую ветчину и буквально созревает за ночь

Домашняя мясная нарезка всё чаще вытесняет магазинную ветчину, особенно в преддверии праздников. Этот рецепт выглядит эффектно, напоминает мраморную колбасу и при этом обходится заметно дешевле. По вкусу такая закуска нередко выигрывает у покупных аналогов.
Основа блюда — сочетание свиных ушей и куриного мяса, которое после варки даёт плотную, естественно желированную структуру. Благодаря этому не требуется желатин или дополнительные загустители. Нарезка хорошо держит форму, выглядит аккуратно и подходит как для праздничного стола, так и для повседневной подачи, становясь полноценной альтернативой колбасе.
Использование простых специй — лаврового листа, перца, чеснока и паприки — позволяет получить насыщенный, но не резкий вкус. В результате закуска получается универсальной: она сочетается с хлебом, горчицей, хреном и свежими овощами.
Свиные уши и куриные окорочка закладывают в кастрюлю, добавляют соль, лавровый лист и смесь перцев. Мясо полностью заливают водой и варят под крышкой на слабом огне около часа после закипания. Если используется обычная кастрюля без утолщённого дна, процесс может занять до трёх часов.
После варки мясо оставляют остывать прямо в бульоне. За это время он приобретает клейкость, характерную для домашнего холодца, что и обеспечивает будущей нарезке плотность.
Остывшее мясо вынимают из бульона, часть жидкости откладывают отдельно. В неё добавляют чеснок и сладкую паприку, тщательно размешивая. Куриное мясо отделяют от костей и делят на крупные куски.
Форму для запекания или контейнер слегка смачивают бульоном. Далее слоями выкладывают свиные уши и курицу, периодически поливая ароматным бульоном с чесноком. Такая последовательность позволяет получить характерный мраморный рисунок на срезе.
Форму накрывают пищевой плёнкой, сверху ставят небольшой груз и убирают в холодильник минимум на ночь до полного застывания, сообщает "ПОПКОРНNEWS".
Готовый рулет легко вынимается из формы и нарезается ровными ломтиками. Его подают охлаждённым, как мясную нарезку, дополняя хлебом, горчицей или свежей зеленью. Хранить блюдо рекомендуется в холодильнике не более трёх суток.
Допускается использование куриного филе или индейки, но структура будет менее сочной.
Нет, свиные уши дают достаточное количество природного желирующего вещества.
Да, аккуратная нарезка выглядит эффектно и заменяет классическую колбасу.
