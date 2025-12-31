Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Дементьев

Когда времени впритык: вот как лаваш на новогоднем столе закрывает сразу несколько задач

Закуски из лаваша сокращают время готовки — Joy Pup
Еда

Новый год 2026 — повод не только собраться за праздничным столом, но и удивить гостей простыми, эффектными закусками. Когда времени на готовку немного, на первый план выходит лаваш — универсальный продукт, который легко превращается в изящное блюдо. Он подходит и для холодных закусок, и для горячих рулетов, не требуя сложной техники или редких ингредиентов. Об этом сообщает кулинарный раздел издания Joy Pup.

Роллы из лаваша с красной рыбой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Роллы из лаваша с красной рыбой

Почему лаваш — удачное решение для новогоднего стола

Лаваш давно закрепился в праздничном меню как удобная основа для закусок. Он нейтрален по вкусу, хорошо сочетается с рыбой, мясом, овощами и сырами. К тому же блюда из лаваша легко готовить заранее, что особенно важно в предновогодней суете. Еще один плюс — аккуратная подача: рулеты удобно нарезать на порции и красиво разложить на блюде, поэтому формат новогоднего стола не перегружается сложными блюдами.

Лаваш с красной рыбой и сливочным сыром

Этот вариант часто выбирают для фуршетного стола. Сочетание слабосоленой рыбы и сливочного сыра выглядит празднично и не перегружает вкус.

Тонкий лаваш равномерно покрывают сливочным сыром, сверху выкладывают полоски лосося, добавляют укроп и немного лимонного сока. После этого лаваш аккуратно сворачивают в плотный рулет и убирают в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей рулет нарезают острым ножом на порционные кусочки, сохраняя аккуратную форму рулета из лаваша с сёмгой.

Запеченные рулеты с курицей и сыром

Горячая закуска из лаваша хорошо подходит для тех, кто предпочитает сытные блюда. Куриное филе в сочетании с сыром дает насыщенный вкус и румяную корочку.

Отварное куриное мясо мелко нарезают или разбирают на волокна, смешивают с тертым твердым сыром, чесноком и сметаной. Начинку выкладывают на нарезанный лаваш, формируют рулетики и запекают при 180 °C около 15-20 минут до золотистого цвета. Такие рулеты удобно подавать сразу из духовки, не перегружая стол горячими блюдами.

Холодная закуска с ветчиной и овощами

Легкий вариант для тех, кто делает ставку на свежесть и хруст. Ветчина, овощи и плавленый сыр создают сбалансированное сочетание.

Лаваш намазывают плавленым сыром, затем выкладывают полоски ветчины, болгарского перца и свежего огурца. При желании добавляют листья салата. Рулет сворачивают, охлаждают в холодильнике 20-30 минут и нарезают перед подачей, чтобы текстура оставалась плотной.

Сравнение холодных и горячих закусок из лаваша

Холодные рулеты удобны тем, что их можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Они легче по вкусу и хорошо подходят для начала застолья. Горячие закуски из лаваша более сытные, подаются сразу после приготовления и могут заменить полноценное блюдо. Выбор зависит от формата праздника и количества гостей.

Плюсы и минусы закусок из лаваша

Закуски на основе лаваша ценят за практичность и вариативность. Они легко адаптируются под разные вкусы и бюджет.

Преимущества:

  • быстрый процесс приготовления;
  • доступные ингредиенты;
  • аккуратная подача;
  • возможность сочетать мясо, рыбу, овощи и сыры.

Недостатки:

  • при неправильном хранении лаваш может подсохнуть;
  • рулеты требуют охлаждения или точного времени подачи;
  • не все начинки подходят для длительного хранения.

Советы по приготовлению закусок из лаваша шаг за шагом

  1. Используйте тонкий и свежий лаваш без трещин.

  2. Распределяйте начинку равномерно, не перегружая основу.

  3. Сворачивайте рулеты плотно, чтобы они держали форму.

  4. Перед нарезкой охлаждайте блюдо — так срез будет аккуратнее.

Популярные вопросы о закусках из лаваша

Как выбрать лаваш для праздничных рулетов?
Лучше всего подходит тонкий армянский лаваш без подсохших краев.

Сколько хранятся закуски из лаваша?
Холодные рулеты — до 24 часов в холодильнике, горячие желательно подавать сразу.

Что лучше для Нового года: холодные или горячие рулеты?
Оптимально сочетать оба варианта, чтобы стол был разнообразным.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты новый год кулинария
Новости Все >
Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами
Южная Корея 4-й год подряд занимает 4-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Графен укрепил связку битума и камня в дорожном покрытии — Popular Science
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha
Сейчас читают
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Красота и стиль
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Парикмахеры не советуют женщинам после 50 делать боб до подбородка
Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами
Южная Корея 4-й год подряд занимает 4-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Закуски из лаваша сокращают время готовки — Joy Pup
Графен укрепил связку битума и камня в дорожном покрытии — Popular Science
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.