Этот джем не мажут толстым слоем: заготовка, которая работает как кулинарный акцент

Домашние заготовки давно вышли за рамки привычных варений и джемов. Все чаще в них используют нестандартные вкусовые сочетания, вдохновленные современной гастрономией. Один из таких вариантов — грушевый джем с тимьяном, в котором сладость фруктов сочетается с тонкой пряной ноткой свежей зелени. Об этом сообщает платформа "Дзен".
Этот джем нельзя назвать обычным сладким вареньем. Тимьян придает ему сложный, слегка пряный аромат, который раскрывается мягко и не перебивает вкус груши. В результате получается универсальный продукт: он уместен и на утреннем тосте, и в сочетании с сырами, и как дополнение к мясным блюдам.
В отличие от классических фруктовых джемов, грушево-тимьяновый вариант ближе к гастрономическим соусам. Его часто используют как акцент — небольшое количество способно полностью изменить характер блюда.
Для приготовления потребуется минимальный набор продуктов, но их качество играет ключевую роль:
Процесс несложный и подходит даже для тех, кто редко делает заготовки.
Груши вымойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте мякоть небольшими кубиками. Сбрызните половиной лимонного сока, чтобы фрукты не потемнели.
В широкой кастрюле с толстым дном соедините груши, сахар, оставшийся лимонный сок и воду. С 2-3 веточек тимьяна аккуратно снимите листочки и добавьте их в массу вместе с мелко натертой лимонной цедрой.
Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем убавьте нагрев и варите 20-25 минут, регулярно помешивая. Груши должны стать мягкими и полупрозрачными.
Если используете пектин, смешайте его с несколькими ложками сахара и тонкой струйкой всыпьте в джем, постоянно помешивая. Проварите еще 5-7 минут до нужной густоты.
Снимите кастрюлю с огня, добавьте оставшиеся веточки тимьяна и дайте джему настояться под крышкой 10-15 минут. После этого веточки удалите.
Готовность удобно проверять классическим способом: капля джема на холодном блюдце должна сохранять форму и не растекаться.
Банки заранее вымойте с содой и простерилизуйте удобным способом. Крышки прокипятите. Горячий джем разлейте по сухим теплым банкам, при желании добавьте в каждую небольшую веточку тимьяна для аромата. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Классическое варенье имеет ярко выраженную сладость и чаще используется как десерт. Грушевый джем с тимьяном более сбалансирован по вкусу и подходит для гастрономических сочетаний. Он менее приторный, ароматнее и универсальнее в подаче — от сырных тарелок до мясных блюд.
Подавайте его с мягкими и выдержанными сырами.
Используйте как глазурь для запеченного мяса или птицы.
Добавляйте небольшое количество в соусы для глубины вкуса.
Намазывайте на тосты или песочное печенье.
Можно ли использовать сушеный тимьян?
Можно, но аромат будет менее тонким, чем у свежего.
Обязателен ли пектин?
Нет, груши хорошо загустевают сами, пектин лишь ускоряет процесс.
Сколько хранится такой джем?
При правильной стерилизации — до одного года в прохладном месте.
