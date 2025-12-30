Новый год на столе: легкий салат за 15 минут, который не оставит равнодушным никого

Салат из крабовых палочек подают в форме снежного венка

Этот салат станет настоящим украшением любого зимнего стола. Его легкость и свежесть идеально подходят для праздничных моментов. Белоснежная текстура и привлекательная форма в виде кольца принесут атмосферу зимнего волшебства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат Снежная сказка

Рецепт салата

Салат, который сочетает нежные крабовые палочки, кисло-сладкое яблоко и сливочный сыр, обязательно привлечет внимание гостей на новогоднем столе. Легкий, но в то же время с яркими и насыщенными вкусами — он легко готовится, а его форма в виде снежного венка добавляет праздничного настроения.

Чтобы приготовить это кулинарное чудо, вам понадобятся следующие ингредиенты:

240 г крабовых палочек (1 упаковка) 1 крупное кисло-сладкое яблоко 150 г твердого сыра 3 яйца 3-4 ст. ложки майонеза Зелень укропа для украшения

Процесс приготовления

Начните с варки яиц вкрутую. После того как они охладятся, очистите и натрите белки на мелкой терке. Желтки натрите отдельно на самой мелкой терке. Яблоко очистите от кожуры и серединки, а затем натрите его на крупной терке. Чтобы оно не потемнело, слегка сбрызните лимонным соком. Крабовые палочки и твердый сыр также натрите на средней терке. На большое плоское блюдо поставьте стеклянную кружку в центре. Вокруг нее выложите слои ингредиентов, начиная с крабовых палочек, затем яблоко, тертые белки. Каждый слой щедро промазывайте майонезом. После того как все слои будут выложены, аккуратно уберите кружку. Обмажьте салат сверху и по бокам майонезом. Украсьте салат тертым сыром, а сверху посыпьте желтками, создавая эффект снега. Для финального штриха украсьте салат веточками укропа.

Дайте салату пропитаться в холодильнике в течение 1-2 часов перед подачей.

Советы по приготовлению салата

Салат можно адаптировать по вкусу, добавив, например, немного чеснока или заменив майонез на более легкую заправку. Крабовые палочки можно заменить на отварную рыбу или курицу, в зависимости от предпочтений.

Популярные вопросы

Можно ли использовать другие ингредиенты?

Да, например, вместо крабовых палочек можно использовать отварное филе рыбы или курицу.

Какие овощи можно добавить в салат?

Можно добавить свежие огурцы или тертую морковь для яркости и свежести.

Сколько калорий в одном порции?

Калорийность зависит от пропорций ингредиентов, но обычно такой салат остается достаточно легким для праздничного стола.