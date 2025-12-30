Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Малова

Новый год на столе: легкий салат за 15 минут, который не оставит равнодушным никого

Салат из крабовых палочек подают в форме снежного венка
Еда

Этот салат станет настоящим украшением любого зимнего стола. Его легкость и свежесть идеально подходят для праздничных моментов. Белоснежная текстура и привлекательная форма в виде кольца принесут атмосферу зимнего волшебства.

Салат Снежная сказка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат Снежная сказка

Рецепт салата

Салат, который сочетает нежные крабовые палочки, кисло-сладкое яблоко и сливочный сыр, обязательно привлечет внимание гостей на новогоднем столе. Легкий, но в то же время с яркими и насыщенными вкусами — он легко готовится, а его форма в виде снежного венка добавляет праздничного настроения.

Чтобы приготовить это кулинарное чудо, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 240 г крабовых палочек (1 упаковка)
  2. 1 крупное кисло-сладкое яблоко
  3. 150 г твердого сыра
  4. 3 яйца
  5. 3-4 ст. ложки майонеза
  6. Зелень укропа для украшения

Процесс приготовления

  1. Начните с варки яиц вкрутую. После того как они охладятся, очистите и натрите белки на мелкой терке. Желтки натрите отдельно на самой мелкой терке.
  2. Яблоко очистите от кожуры и серединки, а затем натрите его на крупной терке. Чтобы оно не потемнело, слегка сбрызните лимонным соком.
  3. Крабовые палочки и твердый сыр также натрите на средней терке.
  4. На большое плоское блюдо поставьте стеклянную кружку в центре. Вокруг нее выложите слои ингредиентов, начиная с крабовых палочек, затем яблоко, тертые белки. Каждый слой щедро промазывайте майонезом.
  5. После того как все слои будут выложены, аккуратно уберите кружку. Обмажьте салат сверху и по бокам майонезом.
  6. Украсьте салат тертым сыром, а сверху посыпьте желтками, создавая эффект снега.
  7. Для финального штриха украсьте салат веточками укропа.

Дайте салату пропитаться в холодильнике в течение 1-2 часов перед подачей.

Советы по приготовлению салата

Салат можно адаптировать по вкусу, добавив, например, немного чеснока или заменив майонез на более легкую заправку. Крабовые палочки можно заменить на отварную рыбу или курицу, в зависимости от предпочтений.

Популярные вопросы

Можно ли использовать другие ингредиенты?

Да, например, вместо крабовых палочек можно использовать отварное филе рыбы или курицу.

Какие овощи можно добавить в салат?

Можно добавить свежие огурцы или тертую морковь для яркости и свежести.

Сколько калорий в одном порции?

Калорийность зависит от пропорций ингредиентов, но обычно такой салат остается достаточно легким для праздничного стола.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр еда салат рецепты
Новости Все >
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Вероятность смены СВО на КТО не выше 30% — аналитик Герасимов
Восточный район Москвы возглавил рейтинг доступности вторичного жилья
Маршрут Ростов — Таганрог — Иловайск включили в транспортные планы министр Бондаренко
Гигантские ламниформные акулы существовали уже 115 млн лет назад — Earth
Ошибки антифрод-систем приводят к блокировке переводов — киберэксперт Ульянов
В Китае обнаружены кристаллы кальцита внутри яйца динозавра — учёные
Сейчас читают
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер Служебным авто президента России остаётся Aurus Senat Сергей Милешкин
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Последние материалы
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Луковая шелуха укрепляет иммунитет комнатных растений
Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Салат из крабовых палочек подают в форме снежного венка
В Китае обнаружили яйцо динозавра с кальцитовым геодом — New-Science
Вероятность смены СВО на КТО не выше 30% — аналитик Герасимов
Микробиологи рекомендуют менять носки ежедневно — O Globo
Восточный район Москвы возглавил рейтинг доступности вторичного жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.