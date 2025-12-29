Популярный вид роскошного шоколада кажется привычным: его история началась с малоизвестной хитрости

Шоколад — это не просто лакомство, а настоящая симфония вкуса, пользы и легенд. Богатый антиоксидантами и знаменитый своими свойствами афродизиака, он способен улучшать настроение и стабилизировать артериальное давление. Этот удивительный продукт, рожденный из семян дерева какао, завоевал сердца гурманов по всему миру.

Горький шоколад — аристократ вкуса

С технической точки зрения шоколад представляет собой сочетание какао-массы, какао-порошка, какао-масла и сахарозы. Именно пропорции и методы обработки определяют разнообразие его сортов, каждый из которых обладает уникальным характером.

Дети обожают нежный молочный, ценители предпочитают благородную помадку, а истинные сладкоежки не мыслят жизни без квадратика белого шоколада. Давайте же глубже окунёмся в эту волшебную вселенную.

Горький шоколад, или помадка, по праву считается эталоном среди ценителей. Согласно стандартам, он должен содержать не менее 45% какао-массы и 26% какао-масла. В зависимости от тонкостей обработки на упаковке могут красоваться знаки отличия: fine, extrafine или finissimo (от итальянского "тончайший", "самый тонкий").

С 2003 года законодательство допускает замену части какао-масла иными растительными жирами, но не более чем на 5%. Что же касается экстра-горького шоколада, то его отличает повышенная доля какао — от 70% до 100%. В последнем случае речь идет о чистой какао-массе, доведенной до совершенства без каких-либо добавок.

Само название "помадка" происходит от его удивительной способности таять во рту, а яркий аромат с горьковатыми нотами делает этот сорт настоящим наслаждением для гурманов.

Молочный шоколад: нежность из Швейцарии

Пожалуй, самый популярный в мире сорт, особенно любимый детьми за свой мягкий и сладкий вкус, — это молочный шоколад. Процент какао в нем варьируется от 25% до 30%.

Его рождение во второй половине XIX века в швейцарских горах стало гениальным изобретением кондитера Даниэля Питера. В основе рецептуры — какао-порошок, какао-масло, сахар и сухое молоко, доля которого должна составлять не менее 14%.

По сравнению с горьким собратом, молочный шоколад обладает более светлым оттенком, кремовой текстурой и, безусловно, более выраженной сладостью.

Белый шоколад: снежный ангел

Белый шоколад кардинально отличается от других видов тем, что в его составе полностью отсутствует какао-масса, что и объясняет его белоснежный цвет и чрезвычайно сладкий вкус. Некоторые pur-sang ценители даже отказываются признавать его право называться шоколадом, однако вкусы у всех разные. Стандартный состав включает около 20% какао-масла, 14% молока или его производных, 55% сахара и ванили. Это более жирный и чувствительный к теплу сорт, как и его молочный собрат.

Розовый шоколад: Революция в цвете

Да, розовый шоколад существует, и это можно назвать гениальным маркетинговым ходом. Ruby Chocolate был создан швейцарской компанией Barry Callebaut. Работая с особыми какао-бобами из Кот-д'Ивуара, Бразилии и Эквадора, компания нашла "идеальную формулу" и выпустила на рынок эстетически привлекательный продукт. Его вкус менее сладкий, чем у молочного, с интересной кислинкой в послевкусии. Рецепт хранится в строжайшем секрете, а производитель уверяет, что никакие красители не используются.

Джандуйя: итальянская душа

Чисто итальянское изобретение, шоколад джандуйя, родился в Турине. В середине XIX века, благодаря наполеоновской блокаде, какао стало роскошным товаром, и местные кондитеры проявили смекалку, решив "разбавить" его более доступным фундуком. Этот сорт содержит около 32% какао и от 20% до 40% измельченных лесных орехов. Название получил по имени карнавального персонажа-марионетки Джандуя.

Он продается в плитках, в виде паст и, конечно, в виде культовых конфет джандуйотти — первых в истории шоколадных конфет, фасованных поштучно. Славу этому сорту принес сорт ореха Tonda Gentile delle Langhe, гордость Пьемонта.

Джандуйя похожа на шоколадное пралине, с той разницей, что в шоколадном пралине орехи обжариваются сильнее, а сахар карамелизируется.

Шоколадно-ореховые пасты также созданы по мотивам джандуйи. В них, как правило, используется какао-порошок и растительные масла, а не шоколад на основе какао-масла. Нутелла изначально называлась Pasta Gianduja ("Паста Джандуйя").

Шоколад из Модики: наследство древних

Также известный как "сырой шоколад", шоколад из Модики — уникальный итальянский продукт. Производимый в долине Валь-ди-Ното, он содержит от 65% до 90% какао-массы. Бобы, используемые для его создания, происходят с архипелага у побережья Гвинеи и обрабатываются при температуре, не превышающей 40°C.

Такой щадящий метод предотвращает рафинирование сахара, в результате чего шоколад имеет глянцевую поверхность, темный цвет и характерную зернистую текстуру, поскольку в нем отсутствуют добавленные жиры и молоко. Этот продукт является настоящим гастрономическим наследием.