Забудьте про обычную селедку под шубой: ее изысканная родственница намазывается на тост и покоряет за 5 минут приготовления

Сельдь, плавленый сыр и яйца измельчают в блендере для намазки на бутерброды

Новогоднее застолье немыслимо без вкусных и удобных закусок, которые можно быстро положить на хлеб или крекер. Ароматная, нежная паста из сельди — именно то блюдо, перед которым действительно сложно устоять. Она сочетает в себе насыщенный вкус, практичность приготовления и универсальность подачи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Намазка из сельди с северной горчицей

Универсальность сельдевой закуски

Эта паста хороша тем, что ее можно приготовить заранее, освободив время в день праздника. Она прекрасно хранится в холодильнике и становится только вкуснее, когда ингредиенты "подружатся" друг с другом. Ее можно подавать не только на хлебе, но и в тарталетках, на ломтиках свежего огурца или как начинку для мини-блинчиков.

"Хлебные булочки исчезают со стола очень быстро вместе с ней, а сама закуска идеально подходит как для новогоднего ужина, так и для встречи с друзьями", — отмечается в описании рецепта, размещенном на чешском портале Obchodpromiminko.

Такое блюдо ценится за свой сбалансированный вкус, где сливочность сыра и масла смягчает яркость сельди, а яйца придают сытность и нежную текстуру.

Ингредиенты для сельдевой пасты

Для приготовления вам понадобятся:

1 филе слабосоленой сельди (около 200-250 г).

1 плавленый сырок (около 100 г, типа "Дружба" или "Янтарь").

2 куриных яйца.

100 г сливочного масла (размягченного).

Небольшой пучок свежего укропа.

1 столовая ложка майонеза (опционально, для более нежной консистенции).

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте сельдь. Если вы используете целую соленую сельдь, предварительно вымочите ее в молоке или чае по вкусу. Разделайте рыбу: снимите кожу, удалите все кости и нарежьте филе крупными кусками. Подготовьте остальные компоненты. Яйца отварите вкрутую (8-10 минут), остудите и очистите. Плавленый сыр и размягченное сливочное масло нарежьте кубиками для удобства измельчения. Измельчите ингредиенты. В чашу блендера или кухонного комбайна сложите куски сельди, нарезанные яйца, плавленый сыр и сливочное масло. Измельчите на высокой скорости до получения однородной, пастообразной массы. Добейтесь идеальной консистенции. Если масса показалась вам слишком густой и плотной, добавьте столовую ложку майонеза и снова взбейте. Это сделает текстуру более нежной и пластичной. Добавьте зелень. Мелко порубите свежий укроп. Добавьте его в пасту и аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой, чтобы равномерно распределить. Дайте пасте настояться. Переложите готовую массу в герметичный контейнер и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на всю ночь. За это время вкусы объединятся, а консистенция станет идеальной для намазывания.

Плюсы и минусы закуски

Это блюдо обладает массой достоинств. Оно очень экономично и готовится из доступных продуктов. Пасту можно сделать за несколько дней до праздника. Она невероятно универсальна в подаче. Кроме того, рецепт легко адаптировать, добавляя, например, яблоко или горчицу.

К условным минусам можно отнести специфический запах сельди, который не всем нравится. Также важно не пересолить закуску, поэтому старайтесь использовать слабосоленую рыбу или предварительно вымачивайте ее.

Советы для идеального результата

Для более нежного вкуса выбирайте жирную, качественную сельдь. Если паста получилась слишком соленой, ее можно "спасти", добавив еще немного плавленого сыра или отварного картофеля и повторно взбив. Для праздничной подачи выложите пасту в красивую креманку, украсьте веточкой укропа и лимонной долькой, а рядом разложийте гренки, хлебные палочки и свежие овощи.

Популярные вопросы о сельдевой пасте

Чем можно заменить плавленый сыр?

Плавленый сыр можно заменить на творожный сыр (типа "Альметте") или на мягкий сливочный сыр ("Филадельфия"). С обычным твердым сыром такой же нежной, кремовой текстуры не добиться.

Как долго хранится готовая паста?

В герметичном контейнере в холодильнике сельдевая паста может храниться до 3-4 дней. Главное — не допускать ее заветривания, плотно закрывая крышкой или затягивая пищевой пленкой.

Можно ли сделать закуску менее калорийной?

Да, часть сливочного масла можно заменить на творожный сыр, а майонез — на нежирную сметану или натуральный йогурт. Однако текстура и вкус станут легче, но и менее "насыщенными".