Когда хочется подать что-то эффектное и праздничное, но времени на сложные блюда совсем мало, этот рулет становится идеальным решением. Он собирается быстро, выглядит как ресторанная закуска и отлично держит форму после охлаждения. Блюдо подходит для новогоднего стола и не требует особых навыков.
Закусочный рулет привлекает тем, что сочетает простые ингредиенты и яркую подачу. Слои плотно укладываются на пищевую плёнку, благодаря чему структура получается ровной и аккуратной. Картофель служит основой, плавленый сыр добавляет пластичность, а красная рыба делает вкус более праздничным. После охлаждения рулет легко нарезается на порции и отлично держит форму.
Такие закуски удобны для новогоднего стола: можно приготовить заранее, освободив время для горячих блюд. Рулет не размокает, имеет плотную текстуру и подходит для сервировки вместе с другими холодными закусками.
Слои распределяются последовательно, что позволяет получить красивый рисунок на срезе. Это делает рулет не только вкусным, но и привлекательным визуально.
Для начала отваривают картофель, морковь и яйца. Картофель и морковь натирают на отдельных тёрках, белки также измельчают, а желтки оставляют для финального оформления. В качестве рыбного слоя используют слабосолёную красную рыбу, нарезанную небольшими кусочками. Пищевую плёнку расстилают на рабочей поверхности, чтобы сформировать ровный прямоугольник из слоёв.
Картофель укладывают первым — он служит плотной основой. Далее размещают ломтики плавленого сыра, на него — морковь, смазанную майонезом, затем — измельчённые белки. В центре выкладывают полосу красной рыбы, чтобы после нарезки каждая порция имела одинаковый вкус.
С помощью пищевой плёнки слои аккуратно сворачивают, начиная с длинной стороны. Важно сделать рулет плотным, чтобы ингредиенты хорошо сцепились. После сворачивания рулет заворачивают в плёнку и убирают в холодильник минимум на час. За это время он уплотняется, пропитывается и становится удобным для нарезки, сообщает NEWS. ru.
Перед подачей снимают плёнку, бока обваливают в натёртых желтках и нарезают на порции. Кружочки украшают икрой или зеленью — это добавляет праздничности.
Да, подойдут малосольная сельдь или слабосолёная треска, но вкус станет менее сливочным.
Можно использовать мягкий сливочный соус или смесь йогурта и горчицы.
Да, он отлично хранится в холодильнике несколько часов, не теряя форму.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.